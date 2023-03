„Eine Erinnerung für das Leben“: Leichtathlet Hugo Mann wagt sich an Berg-Abenteuer

Von: Paul Hopp

Geschafft: Hugo Mann aus Penzberg auf dem inaktiven Vulkan Chimborazo, dem mit 6263 Metern höchsten Berg Ecuadors. Der Gipfel ist wegen seiner Nähe zum Äquator der am weitesten vom Erdmittelpunkt entfernte Punkt auf der Erdoberfläche. © privat

Hugo Mann ist als formidabler Leichtathlet bekannt. Nun nutzte der Penzberger eine Laufserie als Training für ein ganz besonderes Abenteuer in Südamerika.

Penzberg – Für manche Hobby-Athleten ist ein Sieg bei der Ismaninger Winterlaufserie ein Lebensziel, für Hugo Mann war das heuer nur eine Durchgangsstation: Der 68-jährige Penzberger nutzte den Traditionswettbewerb im Norden Münchens als Training für eine ganze besondere Aktion.

Unmittelbar nach dem letzten Rennen in Ismaning, einem 21,4-Kilometer-Lauf, bestieg Mann mit seiner Ehefrau einen Flieger nach Ecuador. Ziel war die Besteigung des Chimborazo, des mit 6263 Metern höchsten Bergs des südamerikanischen Landes. Die glückte dem promovierten Finanzwissenschaftler. Die Winterlaufserie war dafür „die perfekte Vorbereitung“, wie er rückblickend sagt.

Hugo Mann: erst ein Laufsieg, dann ein Gipfelsturm in Ecuador

Auch für einen Hugo Mann, im vergangenen Jahr in seiner Altersklasse immerhin zweifacher bayerischer Meister und Medaillengewinner bei der DM (jeweils 10 Kilometer und Halbmarathon), ist so ein Gipfelsturm konditionell kein Pappenstiel. Ein ausführliches „Akklimatisationsprogramm“, wie er es nennt, war dafür notwendig. Zwei Tage Quito (2800 Meter über Normalnull) standen auf dem Programm. Danach ging es auf mehrere Gipfel – unter anderem Pasochoa (4199), Ruku Pichincha (4698) und Iliniza Norte (5126). Darüber hinaus stieg Mann zum Kratersee Quilotoa (knapp 4000) und auf den Gletscher des Cotopaxi (rund 5000). Der Gipfel letzteren Berges (auf 5897 Metern befindlich) war wegen Vulkanaktivitäten gesperrt.

In Banos auf 1820 Metern (so hoch liegt in Europa St. Moritz) ist) war „etwas Erholung“ angesagt, berichtete der Penzberger. Dort unternahm Mann eine Tour am Vulkan Tunguahura (5023) bis unterhalb des Kraterrands. Danach wurde es ernst – es ging nach Riobamba (2800) und von dort zum Refugio Carrell, das als Ausgangspunkt für den Aufstieg zum Chimborazo diente.

Hugo Mann: Besteigung des Chimborazo geglückt

Der Gipfelsturm begann mit einem „Frühstück“ um 21 Uhr. Danach erfolgte der Aufbruch zum knapp acht Stunden langen Aufstieg. Vom Hochlager (vom Refugio etwa zwei Stunden entfernt) brachen weitere Kleingruppen auf. Erlaubt sind laut Mann jeweils ein zertifizierter Guide mit ein oder zwei Bergsteigern. Der Penzberger war mit einem Bergführer namens Paul unterwegs – und sie hatten in der Nacht auch das nötige Wetterglück. Es gab klare Sicht auf die Lichter der umliegenden Dörfer, kaum Wind und Temperaturen etwas unter minus zehn Grad Celsius. „Pachamama ist sehr gnädig mit uns“, berichteter Mann in Anspielung auf die bei indigenen Andenvölkern verehrte „Erdmutter“ .

Überlegener Sieg: Hugo Mann gewann bei der Winterlaufserie in Ismaning die M65-Klasse mit über 17 Minuten Vorsprung. © Privat

Um 5.40 Uhr erreichten Mann und sein Guide als Erste des Tages den Gipfel des Chimborazo – „mit viel Schnappatmung, aber glücklich“, so der Penzberger. In der Kälte hieß es 20 Minuten warten, bis die Sonne aufging. Es ergab sich ein Blick auf den Cotopaxi und die Altargruppe: „Ein grandioses Bild, eine Erinnerung für das Leben“, so Mann. Nach weiteren zehn Minuten auf dem Gipfel war es dann unweigerlich Zeit für den Abstieg. Der gelang – um 9 Uhr morgens war die Carrel-Hütte erreicht. „Ohne das Konditionstraining für die Laufwettbewerbe wäre der Aufstieg nicht geglückt“, betonte Mann.

Hugo Mann: Überlegener Sieg bei Winterlaufserie

In Ismaning hatte der Penzberger die M65-Klasse auf allen drei angebotenen Distanzen dominiert. Zum Auftakt gewann er das 13,5-Kilometer-Rennen mit knapp sechs Minuten Vorsprung. Mann war die Strecke, die an den Isarauen entlang führt, in 57:49 Minuten gelaufen. Über die 17 Kilometer siegte er ähnlich überlegen – diesmal in 1:17:26 Minuten. Zum Abschluss stand noch ein 21,4 Kilometer langer Lauf an. Nach 1:35:56 Stunden überquerte der Penzberger die Ziellinie. Erneut lag er klar vor seinem größten Kontrahenten, Oskar Startz (LG Stadtwerke München). In der Gesamtwertung aller 430 männlichen Finisher beim Abschlussrennen belegte Mann den 83. Platz.

Mit der Gesamtzeit von 3:51:11 Stunden gewann der Athlet des TSV Penzberg die Serie vor Startz (4:08:56). In der M65 kamen 13 Athleten in die Wertung. In den Jahren 2015 und 2016 hatte Hugo Mann schon die Gesamtwertung der Winterlaufserie in seiner damaligen Klasse gewonnen.

Alle drei Läufe absolvierte in dieser Saison auch Jürgen Schill (Jg. 1975) vom Post SV Weilheim. Mit der Gesamtzeit von 4:12:26 Stunden belegte er in der M45 den 17. Platz unter 39 Finishern. Die Gesamtsiege der 31. Auflage gingen an Matthias Ewender (2:57:22) von der LG Region Landshut und an Tina Fischl (3:21:17) vom WSV Otterskirchen. Ewender, sechsmal Gesamtzweiter, sagte: „Der Gesamtsieg stand schon lange auf meiner Bucket List.“ Also auf der Liste an Dingen, die er unbedingt erreichen will. „Jetzt kann ich endlich einen Haken dahinter machen.“