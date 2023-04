Überraschung am Ortseingang: AC Penzberg ist mächtig stolz auf Lena Forstner

Von: Paul Hopp

Teilen

Begrüßung am Ortseingang: Lena Forstner und Trainer Clemens Seidler wurden von den Vereinskollegen im AC Penzberg bei der Rückkehr aus Luckenwalde auf spezielle Weise willkommen geheißen. © Privat - AC Penzberg

Das war stark: Ringerin Lena Forstner hat bei der deutschen Meisterschaft der A-Jugendlichen eine Medaille gewonnen. Vom AC Penzberg wurde sie danach speziell begrüßt.

Penzberg – Exakt zehn Jahre ist es her, da nahm der Athletenclub Penzberg schon einmal den Verkehrskreisel am nordwestlichen Ortseingang in Beschlag. Seinerzeit begrüßten die Ringer dort ihren Vereinskameraden Guido Gretschel, der als deutscher A-Jugend-Meister in die Stadt zurückkehrte.

Nun stellten die „Bayrisch Felser“ wieder ein großes Plakat auf, mit dem sie ein erfolgreiches Vereinsmitglied – diesmal ein weibliches – willkommen hießen. Lena Forstner gewann bei den deutschen Meisterschaften der weiblichen Jugend in Luckenwalde (Brandenburg) in der Klasse bis 57 Kilo die Silbermedaille.

Ringerin Lena Forstner gewinnt bei DM in Luckenwalde Silber

Im Finale traf Forstner auf Feenjia Magdalena Hermann vom Henningsdorfer RV. Die etwas größere Brandenburgerin, im Jahr davor schon deutsche Meisterin bei der B-Jugend, setzte ihre Reichweitenvorteile geschickt ein. Forstner wehrte sich gut, hatte allerdings Probleme, wenn Hermann zu Beinangriffen ansetzte. Eine solche Aktion brachte Hermann in der ersten Runde eine 4:0-Führung.

In der zweiten Runde setzte Hermann erneut einen Beinangriff an – der brachte ihr nach insgesamt 2:33 Minuten Kampfzeit die Wertungen zu einem vorzeitigen Sieg mit technischer Überlegenheit (10:0) ein. Der AC Penzberg bezeichnete das Resultat Forstners als „hervorragend“ und sei „stolz auf seine deutsche Vizemeisterin“. Mit dabei in Brandenburg war AC-Cheftrainer Clemens Seidler, der die Athletin auch am Mattenrand coachte.

Hochspannung in den Pool-Kämpfen

Bei nationalen Titelkämpfen haben Ringer des AC Penzberg schon einige Medaillen geholt. Der erste war – laut einer Auflistung des Klubs – Kasper Eham, der 1965 Gold gewann. Erhard Petzenhammer holte gleich zwei DM-Titel (1974/1975). Die erste Frau, die für den AC bei einer deutschen Meisterschaft eine Medaille holte, war Lisa Probst: 2006 gewann sie in Viernheim Hessen Silber in der Klasse bis 52 Kilo. Drei Jahre später wurde Probst nochmals DM-Dritte.

Der bis dato letzte AC-Kämpfer, der bei einer DM auf dem Podest stand, war Thomas Kramer: 2015 gewann er als 18-Jähriger in Lünen bei den Titelkämpfen der Junioren in der Klasse bis 84 Kilo die Bronzemedaille.

In der A-Jugend (U17) bis 57 Kilo, in der Lena Forstner startete, hatten sich 16 Athletinnen für die DM qualifiziert. Das heißt, es wurde in zwei Pools gerungen. Die AC-Ringerin startete optimal in das Turnier: Im ersten Kampf gelang ihr nach nur 45 Sekunden ein Schultersieg gegen Charlotte Christ (RC Chemnitz). Danach ging es gegen die zweite Bayerin in dieser Klasse, Lea Marie Tschakert (SC Anger).

(Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.)

Forstner holte dabei einen deutlichen Punktsieg (12:4). Tschakert gelang ein Kopfzug. für den sie vier Punkte bekam, doch ansonsten hatte die Penzbergerin auf der Matte alles im Griff. Im dritten Duell, gegen Lisa Laible (SG Weilimdorf), geriet Forstner in Rückstand. Danach versuchte sie eine Aufholjagd, die nicht ganz gelang – sie verlor nach Punkten.

Erfolgreich: Lena Forstner war bei der DM 2023 in der A-Jugend eine von drei bayerischen Medaillengewinnerinnen. © Privat - AC Penzberg

Lena Forstner zieht in den Kampf um Gold ein

Im letzten Poolkampf sah sich die AC-Kämpferin der noch ungeschlagenen Leni Seelig (AC Ückerath) gegenüber. Die Ringerin aus Nordrheinwestfalen ging mit zwei Punkten in Führung. Forstner ließ sich nicht beirren, mit einem Kopfzug machte sie in der zweiten Runde einen Schultersieg perfekt. Da anschließend noch Seelig gegen Laible nach Punkten gewann, lagen die drei Kämpferinnen – was die direkten Duelle betraf – gleichauf. Forstner hatte jedoch mit ihrem Schultersieg das beste Resultat erreicht und beendete den Pool somit auf Platz eins. Dies bedeutete den Finaleinzug.

(Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region.)

In Luckenwald kämpften in der A- und der B-Jugend insgesamt 146 Ringerinnen. Aus Bayern hatten 13 Frauen den Sprung zur DM geschafft. Neben Forstner gewannen in der A-Jugend noch zwei weitere Athletinnen aus dem Freistaat Medaillen: Klara Winkler (40 Kilo) vom SC Unterföhring holte Gold, Annalena Pohl (61 Kilo) vom ASV Hof sicherte sich Silber. Es gab bei den U17-Kämpferinnen zehn Gewichtsklassen.