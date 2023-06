Nun ist es offiziell: Leichtathlet Nick Jäger darf bei Mega-Sport-Event in China starten

Von: Paul Hopp

Feine Technik am Wassergraben: Nick Jäger (Mi./Startnummer 290) aus Penzberg - hier beim Läufermeeting 2023 in Pliezhausen. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/R. Schmitt

Leichtathlet Nick Jäger aus Penzberg ist derzeit in starker Form. Seine Top-Zeit in Oordegem hat dem 23-Jährigen nun eine besondere Nominierung beschert.

Penzberg – Leichtathlet Nick Jäger befindet sich derzeit in starker Form, hat zuletzt Top-Zeiten auf der Mittelstrecke hingelegt – und das hat ihm nun eine erfreuliche Nachricht beschert.

Nick Jäger ist für FISU University Games nominiert

Der 23-jährige Penzberger, der seit heuer offiziell für den LSC Höchstadt/Aisch antritt, ist für die „FISU World University Games“ nominiert worden, die von 28. Juli bis 8. August in Chengdu (China) stattfinden. Die FISU ist der internationale Hochschulsportverband, die „World University Games“ waren früher unter dem Namen „Universiade“ bekannt. Erstmals gab es 1959 in Turin spezielle Sportspiele für Studenten.

Nick Jäger läuft die 3000 Meter Hindernis

Der Vorstand des Allgemeinen Deutschen Hochschulverbandes (adh) nominierte kürzlich 163 deutsche Aktive, die in 14 der 18 angebotenen Sportarten um Edelmetall kämpfen. In der Leichtathletik werden neben Nick Jäger noch 27 weitere Frauen und Männer für Deutschland an den Start gehen. In der Disziplin des Penzbergers, dem 3000-Meter-Hindernislauf, starten noch Pauline Meyer (24/TV Westfalia Epe) und Jens Mergenthaler (26/LG Nordschwarzwald). Meyer startet in diesen Tagen für Deutschland bereits bei der Team-EM in Chorzów (Polen).

Nick Jäger, der Zell- und Molekularbiologie an der Uni Erlangen-Nürnberg studiert, hat beim Meeting im belgischen Oordegem mit der persönlichen Bestzeit von 8:30,63 Minuten die Norm für die „World University Games“ unterboten. Maschinenbau-Student Mergenthaler war am vergangenen Wochenende in Wien die 3000 Meter Hindernis in 8:29,62 Minuten gelaufen. In der DLV-Bestenliste liegen Mergenthaler und Jäger in ihrer Spezialdisziplin derzeit auf den Positionen vier und fünf.

Nick Jäger war schon mehrmals im Deutschland-Trikot unterwegs

Nick Jäger war schon mehrmals im Nationaltrikot unterwegs. 2018 gewann er bei der Crosslauf-EM in Tilburg (Niederlande) mit dem U20-Team die Bronzemedaille. Im März 2022 nahm der Penzberger an der FISU-WM im Crosslauf in Aveiro (Portugal) teil. Im Einzel belegte er als zweitbester Deutscher den 13. Platz. Mit dem Team, zu dem Markus Görger, Tobias Ulbrich und Trainingskollege Brian Weisheit gehörten, holte er Bronze.

Die sportliche Wertigkeit der „FISU World University Games“ ist als „größte Multisportveranstaltung nach den Olympischen und Paralympischen Spielen unbenommen“, heißt es in einer Mitteilung des adh. Das lokale Organisationskomitee rechnet mit 10.000 Teilnehmenden aus etwa 150 Nationen. Neben dem spitzensportlichen Vergleich stehen die interkulturelle Kommunikation und der studentische Austausch im Zentrum des Events.

adh-Sportdirektor Thorsten Hütsch sagt: „Das deutsche Team kann in der Spitze wie in der Breite starke Leistungen vorweisen. Wir freuen uns nach den Corona-bedingten Ausfällen der letzten Veranstaltungen nun auf spannende und faire Wettkämpfe.”

Generalprobe für die Rhine-Ruhr University Games 2025

Die FISU Games in Chengdu stellen die Generalprobe für die Rhine-Ruhr 2025 FISU World University Games dar. Bei der Abschlussfeier am 8. August fällt der symbolische Startschuss für die Spiele an Rhein und Ruhr: Mahmut Özdemir, Parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin des Innern und für Heimat, wird im Rahmen der protokollarischen Zeremonie die FISU-Flagge in Empfang nehmen.

Einen ersten Vorgeschmack auf die deutsche Edition der Veranstaltung erhalten die internationalen Teilnehmenden beim anschließenden Showact, der unter dem Motto „Rhine-Ruhr 2025 - Leidenschaftlich verbunden durch Feuer und Wasser” steht und von der transformativen Kraft des Sports, der Begegnung und der Region erzählt.