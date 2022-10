SGO-Trio besteht auf der Kurzbahn gegen die bayerische Konkurrenz

Von: Paul Hopp

Teilen

Zeigten beachtliche Auftritte: (v.l.) Luisa Fiehne, Katharina Rath und Moritz Hoffmeyer nahmen an der bayerischen Kurzbahn-Meisterschaft in Ingolstadt teil. © Privat

Eine Medaille gab es für die SG Oberland-Penzberg bei der offenen bayerischen Meisterschaft auf der Kurzbahn nicht. Dennoch stimmte die Leistung der Athleten.

Ingolstadt – Es wäre vermessen gewesen, von Luisa Fiehne, Katharina Rath und Moritz Hoffmeyer bei ihrem Auftritt in Ingolstadt Medaillen zu erwarten. Das Trio der SG Oberland-Penzberg trat nämlich bei den offenen bayerischen Kurzbahn-Meisterschaften an.

„Offen“ bedeutet, dass in einem Wettkampf Athleten unterschiedlichen Alters gegeneinander antreten und sie – ohne den Jahrgang zu berücksichtigen – gemeinsam gewertet werden. Das SGO-Trio bewies bei insgesamt elf Starts gute Form. Der Verein freute sich über „jeweils sehr respektable Platzierungen“. Hoffmeyer durfte über die 50 Meter Rücken sogar im Finale ran. Die Resultate der Schwimmer sind umso höher zu bewerten, da die Trainingssituation „immer noch eingeschränkt ist“, so der Verein.

Moritz Hoffmeyer erreicht Finale über 50 Meter Rücken

Was die Platzierungen anbelangt, so war Moritz Hoffmeyer (Jg. 2005) der erfolgreichste SGO-Starter. Im Vorlauf über 50 Meter Rücken belegte er mit der Zeit von 28,53 Sekunden den 14. Platz unter 42 Teilnehmern. Da vier Schwimmer, die vor ihm gelandet waren, nicht am Finale teilnahmen, durfte er im Endlauf starten. Dort belegte er mit 29,13 Sekunden den zehnten Rang. Den Meistertitel holte sich Maximilian Hagl (Jg. 2005) vom SC Delphin Ingolstadt in 25,95 Sekunden.

Hagl stand heuer schon im deutschen Aufgebot für die Junioren-EM, die in Otopeni (Rumänien) stattfand. In den Rücken-Lagen war Hoffmeyer noch über die 100 Meter (1:04,72 Minuten/20. Platz) und über die 200 Meter (2:24,26/17. Platz) in Aktion.

Katharina Rath erreicht beachtliches Punktergebnis

Ebenfalls auf vier Starts kam Freistil-Spezialistin Katharina Rath (Jg. 2006), die aus SGO-Sicht zudem fürs beste Punktergebnis an diesem Tag sorgte. In dieser Wertung wird die erschwommene Zeit mit dem derzeit gültigen Weltrekord (getrennt nach Kurz- und Langbahn) verglichen. Der Weltrekord bedeutet 1000 Punkte. Die FINA-Punktetabelle wird jeweils nach Olympischen Spielen neu berechnet.

Über die 200 Meter Freistil schlug Rath nach 2:18,08 Minuten (27. Platz) an. Das bescherte ihr respektable 509 Punkte. Ihre Leistung über die 400 Meter Freistil (4:53,08/17. Platz) entsprachen 508 Punkte. Die 50 Meter Freistil schloss Rath (29,22) auf dem 36. Rang unter 74 Teilnehmerinnen ab. Über die 100 Meter landete sie mit 1:04,26 Minuten auf dem 41. Rang.

Luisa Fiehne jeweils in den Top-20

Die dritte SGO-Starterin, Luisa Fiehne (Jg. 2006), absolvierte drei Starts auf Bruststrecken und landete dabei jeweils in den Top-20. Ihre beste Leistung erzielte die SGO-Athletin über die 50 Meter – 36,07 Sekunden (20. Platz) bedeuteten immerhin 496 Punkte. Jeweils den 19. Rang belegte Fiehne über die 100 Meter (1:19,79) und die 200 Meter (2:57,84).

Die stärkste Leistung der Titelkämpfe lieferte Julia Barth (Jg. 2006) vom TB 1888 Erlangen ab. Bei ihrem Sieg über die 1500 Meter Freistil stoppte die Uhr nach 16:29,08 Minuten – das sind 799 Punkte. Barth gehört zu den großen deutschen Talenten. Bei der Junioren-EM in Rumänien gewann sie auf der 1500-Meter-Strecke Bronze.

Weilheim-Penzberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Weilheim und Penzberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.