SGO-Schwimmer parallel an zwei Orten im Wasser: Bestzeiten über Bestzeiten und viele Medaillen

Hoch-Saison haben derzeit die Schwimmer der SG Oberland-Penzberg. Jüngst waren sie bei einem Traditionswettkampf und bei der Kreismeisterschaft in Aktion.

Penzberg – Die Schwimmer der SG Oberland-Penzberg haben Hoch-Saison. Derzeit stehen zahlreiche Wettkämpfe auf dem Programm. Jüngst waren SGO-Athleten bei zwei parallel stattfindenden Wettkämpfen am Start.

Starke Konkurrenz für SGO-Duo in Rosenheim

Das Internationale Langstreckenschwimmen in Rosenheim, ausgetragen in einem 50-Meter-Becken, gilt als Traditionswettkampf. Zur 34. Auflage kamen rund 530 Frauen und Männer. Für Katharina Rath (Jg. 2006) und Moritz Hoffmeyer (Jg. 2005) hat sich die Fahrt dorthin gelohnt.

Beide gewannen zusammen zwölf Medaillen (5 x Gold, 4 x Silber, 3 x Bronze) und einen Pokal in der Vierkampfwertung. Darüber hinaus erreichten sowohl Hoffmeyer als auch Rath über 400 Meter Freistil das Finale der acht Zeitschnellsten der Jahrgänge 2004 bis 2008. Dort lieferten die SGO-Schwimmer überzeugende Vorstellungen ab: Hoffmeyer als Fünfter (4:46,47 Minuten), Rath als Dritte (4:50,69).

Katharina Rath auf den Langstrecken stark in Form

Über ihre persönlichen Bestzeiten auf den Langstrecken „habe ich mich besonders gefreut“, sagte Rath. Die 800 Meter Freistil schwamm sie in 9:49,95 Minuten – satte 19 Sekunden schneller als bei ihrem bisher besten Versuch. Die 1500 Meter Freistil absolvierte die Penzbergerin erstmals unter 19 Minuten – die Uhr stoppte für sie bei 18:57,67 Minuten. Beide Male holte sie damit in ihrem Jahrgang den ersten Platz.

Bei allen ihren sieben Starts erzielte die Freistil-Spezialistin einen persönlichen Rekord. Neben den beiden erwähnten Strecken siegte sie auch über die 200 Meter (2:18,82) und die 400 Meter (4:51,27). Letzterer Auftritt bescherte ihr einen Auftritt im jahrgangsübergreifenden Finale. Lediglich bei den 100 Meter Freistil (1:04,62) „hatte ich mir von der Zeit her mehr erhofft“, sagte die Penzbergerin. Dennoch reichte es zu Platz zwei unter elf Starterinnen. Mit dem Optimum von 48 Punkten gewann Rath noch die Vierkampf-Wertung in ihrem Jahrgang – dazu wurden die Platzierungen auf vier Strecken ab 200 Metern herangezogen; für Rang eins gab es zwölf Punkte.

+ Zwölfmal auf dem Podest: Moritz Hoffmeyer und Katharina Rath waren beim Langstreckenschwimmen erfolgreich. © Privat

Hoffmeyer mit fünf Medaillen bei sieben Starts

Hoffmeyer, der gegen Schwimmer der Jahrgänge 2004 bis 2008 antrat, holte bei sieben Starts fünf Medaillen. Für ein Ausrufezeichen sorgte er über 100 Meter Freistil: Dort schwamm er die drittschnellste Zeit, die an diesem Wochenende in Rosenheim auf der Distanz geschwommen wurde. Mit 58,64 Sekunden (persönliche Bestzeit) gewann Hoffmeyer bei den Junioren, und das mit knapp einer Sekunde Vorsprung. „Es hat sich im Wasser auch richtig gut angefühlt“, berichtete der Weilheimer.

Nur ganz knapp verpasste er über 100 Meter Rücken sein zweites Gold: Hoffmeyer schlug nach 1:09,07 Minuten an. Der Erstplatzierte, Tim Schreiber (VfL Kaufering), war lediglich fünf Hundertstelsekunden schneller gewesen. Eine weitere Silber-Plakette holte er über 200 Meter Freistil – mit 2:11,60 Minuten unterbot er seinen bisherigen Hausrekord um fast vier Sekunden. Bronze gab’s über 400 Meter Freistil (4:47,23).

Insgesamt sei er „sehr zufrieden mit den Leistungen“ gewesen, so der Weilheimer. Eine Ausnahme bildeten die 100 Meter Schmetterling (1:07,29), auch wenn er Zweiter wurde. „Die kamen zu kurz nach den 200 Metern Freistil, daher war kaum eine Regeneration möglich“, so der SGO-Schwimmer.

Mit der Masse an Top-Plätzen sorgten Rath und Hoffmeyer dafür, dass die SGO, obwohl mit nur zwei Athleten am Start, in der Gesamtwertung den 21. Platz unter 49 Vereinen belegte.

SGO-Schwimmer bei Kreismeisterschaft in Rottach-Egern top drauf

Die eigene Form „hat schon gepasst“, sagte Romy Gnadl (Jg. 2006). Über 100 Meter Rücken (1:26,25) und über 100 Meter Freistil (1:12,94) schlug sie als Erste an. Doch mehr noch richtete sie den Blick auf die vier Teamkollegen. Auf deren Leistungen sei sie „total stolz“. Bei der Meisterschaft des oberbayerischen Kreises III in Rottach-Egern räumten die SGO-Schwimmer im Feld der acht Vereine und rund 120 Starter so richtig ab. Gnadl, Paul Artmann (Jg. 2010), Arthur Fiehne (Jg. 2009), Emma Heiß (Jg. 2010) und Marlene Fiehne (Jg. 2008) standen bei allen ihren Starts auf dem Podest. Zwölfmal Gold und viermal Silber – so lautete die Bilanz.

Es waren aber nicht nur die bloßen Platzierungen, die für Freude – auch beim Trainerteam – sorgten. Alle SGO-Akteure schwammen jeweils persönliche Bestzeit. Zwei riesige Sprünge machte Marlene Fiehne, und zwar über 50 Meter Rücken (40,41 Sekunden) und über 100 Meter Freistil (1:14,55). Hinzu kamen noch Bestzeiten über 400 Meter Freistil (6:13,65) und über 100 Meter Rücken (1:28,84). Die Schwimmerin war zufrieden, „besonders, da es auf der Langbahn war“.

Ebenfalls vier Starts absolvierte Artmann, der am Ende des Tages mit drei Goldmedaillen nach Hause fuhr. Über die 50 Meter Freistil (32,27) schlug er zeitgleich mit Levin Plück (Grün-Weiß Holzkirchen) an – beide holten somit den Kreismeistertitel. Die größte Steigerung gelang Artmann über 100 Meter Freistil, und zwar auf eine Zeit von 1:13,94 Minuten.

Emma Heiß als einzige auf der Schmetterling-Lage unterwegs

Emma Heiß war in Rottach-Egern die einzige SGO-Schwimmerin, die auch auf der Schmetterling-Lage antrat. Mit der Zeit von 40,15 Sekunden gewann sie deutlich vor ihrer einzigen Kontrahentin im Jahrgang 2010. Zufrieden war sie vor allem nach ihrem Sieg über 50 Meter Freistil: Dort setzte sie sich mit 34,31 Sekunden gegen vier andere Konkurrentinnen durch. Die Zeit „war viel besser, als vom Training her zu erwarten war“, teilte sie mit.

Arthur Fiehne fühlte sich „vom eigenen Team sehr gut angefeuert“. Er war am Ende „etwas überrascht, dass es so gut lief“. Über 400 Meter Freistil war er mit 6:28,03 Minuten mehr als 16 Sekunden schneller als der Zweitplatzierte. Wie Teamkollege Artmann teilte sich Arthur Fiehne einmal den ersten Platz: Über die 100 Meter Brust kam er auf exakt dieselbe Zeit (1:29,74) wie Niklas Vlaskalin (TSV Solln).