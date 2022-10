Teamtrail am 5. November: TSV Penzberg wagt den Neunanfang

Von: Paul Hopp

Teilen

Szene aus der Wechselzone: Beim Teamtrail absolvieren zwei Athleten immer abwechselnd eine Runde. Das Foto entstand bei der bis dato letzten Austragung 2019. © EMANUEL GRONAU

Nach zwei Absagen wagt der TSV Penzberg einen Neuanfang: Der 6. Teamtrail steht am Samstag, 5. November, auf dem Programm. Dabei geht es wieder über Stock und Stein.

Penzberg – Zweimal (2020 und 2021) musste der Teamtrail des TSV Penzberg unfreiwillig Pause machen, nun ist es wieder so weit: Am Samstag, 5. November, wird die sechste Auflage des Crosslauf-Wettbewerbs ausgetragen, bei dem zwei Athleten ein Team bilden und abwechselnd eine bestimmte Anzahl an Runden laufen.

Über die Jahre - die Premiere fand im Jahr 2015 statt - wurde das Teilnehmerfeld immer größer. Auch diverse bayerische Spitzenläufer nahmen schon an dem Wettbewerb teil. Bei der bis dato letzten Auflage, im Jahr 2019, gingen im Hauptlauf 116 Zweier-Teams an den Start. Es gewann das Penzberger Duo Nick Jäger/Lucas Herbeck, die die 10 Kilometer in 35:10 Minuten bewältigten. Die Runde war damals mit rund 1300 Metern etwas länger als sonst (1250 Meter).

Teamtrail auf anspruchsvoller Strecke

Start und Ziel ist Freizeitgelände Berghalde (zu erreichen über den Zibetholzweg). Meldeschluss ist am Donnerstag, 3. November. Nachmeldungen sind im Ausnahmefall bis 60 Minuten vor dem jeweiligen Start möglich. Meldungen sind zu richten an jaeger-melanie@web.de; weitere Infos unter www.teamtrail.de.

Beim Teamtrail (hier eine Szene von 2019 aus den Nachwuchsläufen) geht es über eine anspruchsvolle Cross-Strecke. © Privat

Die Runde für Kinder und Jugendliche ist 600 Meter lang. Auf diesem Kurs findet auch der Speed-Cross (ein Einzelrennen) mit Halbfinale und Finale statt. Die Rundenlänge im Hauptlauf ist 1250 Meter lang; sie ist insgesamt achtmal zu durchlaufen (entspricht 10 Kilometer). Der Tag beginnt um 11 Uhr mit den Speed-Cross-Vorläufen. Danach stehen ab 11.20 Uhr die Teamläufe für den Nachwuchs auf dem Programm. Der Hauptlauf für Junioren und Erwachsene startet um 13 Uhr.

Weilheim-Penzberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Weilheim und Penzberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Wertungen gibt es für reine Männer- und Frauen-Teams sowie für Mixed-Mannschaften. Die Klasseneinteilung richtet sich nach dem Gesamtalter beider Teammitglieder: Kinder (bis 16 Jahre), Teens (22 Jahre), Schüler (28 Jahre), Jugend (34 Jahre), Hauptklasse (70 Jahre), Masters I (100 Jahre), Masters II (ab 101 Jahre).