Peter Wankerl zielt am genauesten

Kyudo

von Paul Hopp schließen

Weilheim - Das interne Vergleichsschießen hat in der Kyudo-Abteilung des TSV Weilheim Tradition. Am Ende siegte einer, der schon öfters vorn stand.

Auf konstant gute Schießergebnisse kommt es auch beim Kyudo, dem japanischen Bogenschießen, an. Jeden Monat richtet die Kyudo-Abteilung des TSV Weilheim ein vereinsinternes Vergleichsschießen („Dojo-Taikai“) aus. Das Finale bestritten jüngst Peter Wankerl, Ilse Schmidt-Albrecht und Hubert Zimmermann. Den ersten Platz belegte dabei Wankerl, der Zimmermann und Schmidt-Albrecht hinter sich ließ. Für den Sieger war es nicht das erste Mal, dass er den Wanderpokal mit nach Hause nehmen durfte.

Das Vergleichsschießen ist nicht nur die Vereinsmeisterschaft, sondern bildet für die Mitglieder das Wettkampftraining für Titelkämpfe wie die bayerischen Meisterschaften. Das Dojo der Kyudo-Abteilung befindet sich auf dem Sportgelände am Zotzenmühlweg.

Kyudo (wörtlich übersetzt: der Weg der Bogens) ist traditionelles japanisches Bogenschießen. Es handelt sich dabei laut dem Kyudo-Verband Bayern um eine der klassischen Kampfkünste, die sich aus den Waffentechniken der Samurai entwickelt hat. Offensichtlichste Unterscheidungsmerkmale zum westlichen Bogenschießen sind die Verwendung des über 2,20 Meter langen asymmetrischen Bogens ohne Visiereinrichtung oder Pfeilauflage, die traditionelle Kleidung sowie der zeremonielle Ablauf des Schießens. In acht genau festgelegten Bewegungsphasen müssen Körperhaltung, Körperspannung und Bewegungsablauf präzise koordiniert werden. Diese Bewegungsabläufe zu beherrschen und zu verfeinern ist ein wesentliches Ziel des Übens. Wettkämpfe und Graduierungen dienen dabei der Überprüfung des erreichten Niveaus. Da es nicht auf Muskelkraft ankommt, sondern auf sensible Bewegungskoordination, können Frauen und Männer jeden Alters Kyudo erlernen. In bayern gibt es neben dem TSV Weilheim noch acht andere Vereine, die Kyudo anbieten.

Weitere Informationen zur TSV-Abteilung gibt es online unter www.kyudoweilheim.de.