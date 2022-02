Das spezielle WM-Vollprogramm von Marianne und Peter Grünebach

Von: Paul Hopp

Zwei Weltmeisterschaften an einem Ort: Peter und Marianne Grünebach gehörten bei den Titelkämpfen im Winter-Duathlon und Winter-Triathlon in Andorra zum deutschen Aufgebot. © Privat

Wenn schon WM-Teilnahme, dann auch richtig: Nach diesem Motto verfuhr das Ehepaar Grünebach, das in Andorra gleich zwei Titelkämpfe hintereinander in Angriff nahm.

Andorra/Polling – So eine Fahrt nach Andorra (aus dem Landkreis bis dorthin sind es auf kürzester Autostrecke gute 1300 Kilometer) soll sich ja lohnen. Und deswegen war für Marianne und Peter Grünebach klar, dass sie sowohl bei der erstmals ausgetragenen WM im Winter-Duathlon als auch bei der zwei Tage darauf stattfindenden WM im Winter-Triathlon starten wollen. Ein derart strenges Programm hatten die beiden Seniorensportler schon im vergangenen Jahr in Asiago (Italien) abgespult – seinerzeit handelte es sich allerdings um gewöhnliche Wettkämpfe. Ein Umstand blieb gleich: Das Ehepaar bewies starke Form und heimste Medaillen ein.

Beim Duathlon hatten die Pollinger wie alle anderen Age-Grouper insgesamt 18,8 Kilometer (mit 427 Höhenmeter) zu absolvieren – aufgeteilt auf 6,4 Kilometer Crosslauf und 12,4 Kilometer Skilanglauf. Marianne Grünebach (67) legte die Distanz in 2:18:41 Stunden zurück. Die Pollingerin war durch eine Erkältung geschwächt, am Ende aber mit ihrem Ergebnis zufrieden. Nicht zuletzt war auch die Höhe eine Herausforderung: Der Wettkampf in der südlichsten Gemeinde Andorras fand auf bis zu 2100 Metern Höhe statt.

Ehepaar Grünebach im deutschen Aufgebot

Den Crosslauf brachte Marianne Grünebach in 53:24 Minuten hinter sich, fürs Skilanglaufen (im freien Stil) benötigte sie 1:22 Stunden. Mit ihrer Zeit holte die Pollingerin hinter der Österreicherin Marianne Hergouth (2:04:40) die Silbermedaille.

Ebenfalls mit ihm bekannten Konkurrenten bekam es Peter Grünebach (73) zu tun. So traf er einmal mehr auf den Esten Anti Oot und den Deutschen Reinhardt Engert. Zweiterer hatte sich im Vorfeld – in einem Wohnmobil auf 2000 Metern residierend – „gut an die Höhe angepasst und beim Laufen das Tempo vorgegeben“, berichtete Peter Grünebach. Der Pollinger schloss vor dem Wechsel auf die Skier zu Engert auf. Auf den anspruchsvollen vier Runden inklusive eines rund 300 Meter langen steilen Anstiegs distanzierte Grünebach die Konkurrenten deutlich.

Weltmeisterschaft fand in Andorra statt

Nach 1:49:05 Stunden kam er im Ziel an und hatte damit seinen fünften Weltmeistertitel im Ausdauersport perfekt gemacht. Auf Engert (1:55:55) und Oot (1:58:01) war der Vorsprung beträchtlich. Den Lauf-Split hatte der Pollinger in 43:56 Minuten, den Skilanglauf in 1:03:23 Stunden geschafft.

Nur 50 Stunden später holte sich Peter Grünebach einen weiteren WM-Titel. Beim Winter-Triathlon distanzierte er die Konkurrenten Engert und Oot noch deutlicher als im Duathlon. Von den Age-Groupern waren 5,4 Kilometer Laufen, 9 Kilometer Mountainbikefahren (inklusive einer Schiebepassage) und 9,3 Kilometer Skilanglauf gefordert. Die knapp 24 Kilometer insgesamt wiesen 490 Höhenmeter auf.

Peter Grünebach holt zweimal Goldmedaille

Engert dominierte einmal mehr den Lauf und stieg mit rund eineinhalb Minuten Vorsprung auf Peter Grünebach aufs Rad. Erst in der finalen Radrunde konnte der Pollinger zu Engert auffahren. Bis zum Wechsel machte Grünebach allerdings noch Zeit gut. Auf den Skiern baute der 73-Jährige seine Führung sukzessive aus. Der lange Anstieg am Beginn jeder Runde war speziell für die Athleten, die davor den Duathlon absolviert hatten, ein echter Kraftakt. „Manche litten unter Krämpfen“, berichtete Peter Grünebach. Er selbst hatte derlei Probleme nicht, auch wenn bei ihm die Reserven zum Schluss hin aufgebraucht waren.

„Wie ein Uhrwerk“, so Ehefrau Marianne Grünebach, spulte er seine Runden ab. Bei schon fast frühlingshaften Temperaturen von zwölf Grad – ohne Handschuhe auf dem Rad und beim Skaten – kam er nach 2:04:58 Stunden im Ziel an. Silber ging, wie schon im Duathlon, an Engert (2:12:01), für Oot (2:14:43) gab es Bronze. Marianne Grünebach verzichtete, aufgrund ihrer Erkältung, auf einen Triathlon-Start.

Abseits der sportlichen Erfolge erlebte das Pollinger Ehepaar „eine Ausnahmewoche mit Sonnenschein und moderaten Temperaturen, eine hervorragende Organisation und weitere schöne Erfolge der deutschen Altersklassen-Nationalmannschaft“. In Duathlon und Triathlon sammelten die Deutschen 21 Medaillen und waren der erfolgreichste Nationalverband.

Zum ersten Mal waren auch mehrere Deutsche in den Rennen der Eliteklasse am Start. Sebastian Neef überzeugte als Vierter im Triathlon, Lorena Erl wurde Fünfte im Duathlon. In der Triathlon-Mixed-Staffel belegten die beiden, die auch privat ein Paar sind, den fünften Rang.