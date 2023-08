Früher Fallschirmspringen, jetzt Hindernislauf: Weltrekord-Sportler mag es extrem

Von: Andreas Mayr

Der Penzberger Stefan Hört war früher als Fallschirmspringer bekannt. Nun hat er eine neue Leidenschaft entdeckt. Dabei geht es erneut extrem zu.

Penzberg – Sein Weltrekord ist gebrochen. Aber wer mit Stefan Hört spricht, merkt ziemlich schnell, dass ihn das emotional nicht sonderlich berührt. Die Sache mit dem Fallschirmspringen hat der Penzberger aus dem Landkreis Weilheim-Schongau beiseite gepackt. Nach seinem Rekordsprung in den USA mit 201 weiteren Sportlern flog er einmal noch nach Dubai, 2016, stürzte sich auf die Palm Islands hinunter und beschloss danach: „Jetzt machst mal den Gang raus, das ist doch alles bisserl viel.“

Am Boden: Bei einem Wettkampf muss Stefan Hört unter anderem unter einem Stacheldraht durchrobben. Zu den Aufgaben zählen aber auch das Hochklettern einer Wand und das Schleppen von Sandsäcken. © Sportograf

Stefan Hört startet bei Extrem-Hindernislauf: Gewichtheber wird zum Läufer

Das Vakuum füllte der frühere Gewichtheber mit einer Sportart, die sich seit etwas mehr als einem Jahrzehnt über dem Globus ausbreitet und nun sogar eine Olympia-Aufnahme anstrebt. „Obstacle Course Racing“ heißt die Disziplin im Fachterminus. Gemeint sind Mittel- und Langstreckenrennen, bei denen die Läufer zusätzlich Hindernisse überwinden müssen.

Stefan Hört hat sich der weltweit größten Serie in diesem Extrem-Hindernislauf verschrieben, dem Spartan-Race. Seit 2018 quält er sich durch die Parcours. Kürzlich in Kulmbach hat er erstmals alle drei Distanzen hintereinander an einem Wochenende gemeistert, die sogenannte Trifecta.

Stefan Hört liebt das Extreme: Nächstes Ziel ist Teneriffa

Der Mann liebt das Extreme. Schon bei seinem ersten Wettkampf vor fünf Jahren in München merkte er nach einer halben Stunde auf dem Rundkurs: „Das will ich alleine machen.“ Ein Azubi bei Roche hatte ihm vom Münchner Rennen erzählt. „Das wäre doch was für dich“, hat er gesagt. Mit ein paar Spezln versuchte er sich in der offenen Klasse (mit Hilfestellung) auf der Kurzdistanz, dem Sprint. Wieder wurde ihm klar, was er ohnehin über sich wusste: „Ich war schon immer Einzelsportler.“ Während seine Mitstreiter es beim Schnuppern beließen, bog Stefan Hört auf eine neue Piste ab. Seitdem füllt das Spartan-Race einen beträchtlichen Teil der Freizeit.

In Penzberg hat er sich seine eigene kleine Runde zusammengestellt, sie führt unter anderem die Berghalde hoch. Im Wald hat er sogar ein paar kleine Hindernisse versteckt. An einer Stelle etwa platzierte er einen Speer, mit dem er im Wettkampf einen Heuballen treffen muss. Den Winter über fand man ihn selbst bei Minusgraden auf dem Rundkurs. „Das macht nicht so viel Spaß“, aber für seine Ziele müsse er das eben durchziehen. „Ich brauche ein Ziel, dann kommt die Motivation von ganz alleine“, erklärt er.

Nach fünf Jahren ist Stefan Hört voll in der Szene integriert. Noch in diesem Dezember fliegt er auf Teneriffa für die nächste Trifecta. Für 2024 hat er sich erstmals auch sportliche Ziele in Form von Ergebnissen gesetzt. Mit dann 55 Jahren rückt er in die nächste Altersklasse vor. Als Jüngster dieser Stufe „wären Platzierungen unter den Top Drei drin“, schätzt er. Aber jetzt mal ehrlich, Herr Hört: Was macht diesen Sport denn so reizvoll? „Er beansprucht alles“, erklärt der Penzberger.

Über Wände klettern und Sandsäcke schleppen: Mehr als 1,2 Millionen Sportler gehen an den Start

Gründer Joe De Sena predigt gerne, dass er mit dem Format die Menschen vom Sofa holen möchte. Man muss sich das ein bisschen wie einen großen Abenteuerspielplatz für Erwachsene vorstellen. Die Aufgaben und Hindernisse beanspruchen so ziemlich jede Faser des Körpers. Mal müssen die Starter eine neun Fuß hohe Wand (2,74 Meter) hochklettern, mal einen Sandsack mit 35 Kilo schleppen, mal unter einem Stacheldraht durchrobben und am Ende jedes Rennens über heiße Kohlen springen. Dazwischen stehen viele hundert Meter zu Fuß an.

Schwerstarbeit: In Kulmbach bestritt Stefan Hört eine Trifecta, also alle drei Distanzen des „Spartan Race“ an einem einzigen Wochenende. © Sportograf

Die drei Formate Sprint (fünf Kilometer und mehr sowie mindestens 20 Hindernisse), Super (zehn Kilometer und mehr sowie mindestens 25 Hindernisse) und Beast (Minimum 20 Kilometer sowie 30 Hindernisse) stehen zur Wahl. Die ersten Rennen dieser Art veranstaltete Gründer De Sena noch auf einer Privat-Ranch in Texas, Mittlerweile werben die Macher mit Bewerben in 45 Ländern und 1,2 Millionen Startern allein im Jahr 2021. Gerade läuft die Kampagne des Gründers, ins olympische Programm für 2028 aufgenommen zu werden. Der Verweis, dass die Spartaner ebenso Hindernisse verwendeten, um ihre Krieger zu trainieren, fehlte dabei natürlich nicht.

Zu alt für Olympia: 40 Kilometer an einem Wochenende

Zu Olympia wird’s Stefan Hört nicht mehr schaffen. Allein des Alters wegen. Auch seine Statur ist nicht prädestiniert, um mit den Besten mitzuhalten. 1,80 Meter und 60 Kilo Körpergewicht – so beschreibt er die Paradestatur eines erfolgreichen Spartans. „Das sind Läufertypen.“ Er selbst hat an Gewicht verloren im Vergleich zu den Zeiten als Gewichtheber. Er wiegt 70 Kilo und hat sich damit angepasst an den Sport, der ihn so fasziniert. Langsam hat er sich herangetastet. Erst an den Beast – das anspruchsvollste Einzelrennen. Dann an die Trifecta in einer Saison – sprich alle drei Distanzen innerhalb eines Jahres.

Und nun ist er in Kulmbach die drei Kategorien hintereinander gelaufen. Am zweiten Tag, vor dem abschließenden Mitteldistanzrennen, „stehst du auf und dir tut alles weh“, erzählt Hört. Er habe durchaus einkalkuliert, dass er’s nicht schaffen könnte. Ein falscher Tritt, und das Rennen kann vorbei sein. „Dass ich es trotzdem geschafft haben, war für mich eine coole Leistung“, sagt er. Die Bilanz seines Wochenendes in Franken: 40,2 Kilometer, 1440 Höhenmeter und 90 überwundene Hindernisse.

„Diese Abwechslung finde ich so wahnsinnig herausfordernd.“ Deshalb wird er weiter trainieren und werben. Stefan Hört ist schon eine Art Markenbotschafter der Spartans. Mit der Stadt steht er längst in Kontakt, ob sich nicht was arrangieren ließe, eine Art Mini-Park oder ähnliches. Genauso empfiehlt er jedem, einfach mal in der Einsteigerklasse zu starten. Dafür muss man kein großer Sportler sein. „Ich kann das nur jedem ans Herz legen zum Reinschnuppern.“