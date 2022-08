Zehntel-Irrsinn beim „Bergkaiser“: Dennis Biederer knapp an der Krönung vorbei

Von: Paul Hopp

Teilen

Starker Auftritt: Die drei Fahrer vom „Radteam Impuls“, (v.l. Dennis Biederer, Florian Christ und Josef Stegherr) mischten im Vorderfeld mit. Biederer glänzte als Gesamtzweiter, Christ wurde Siebter und Stegherr siegte bei den „Herren 6“. © Radteam Impuls

Beim Radrennen „Bergkaiser“ haben die Fahrer vom „Radteam Impuls“ ihre Stärke am Berg bewiesen. Dennis Biederer hatte im dramatischen Finish nur ganz knapp das Nachsehen.

Innsbruck – Bergankünfte werden in aller Regel nicht im Sprint entschieden. Auch beim „Bergkaiser“-Rennen gab es in den vergangenen Jahren im Kampf um die Top-Plätze deutliche Abstände im Sekunden- eher sogar im Minutenbereich. Heuer lief’s gänzlich anders – und ein Fahrer vom Fischener „Radteam Impuls“ war darin involviert.

Dennis Biederer lieferte sich auf dem letzten Kilometer mit Mathias Lipka (Cycling Team Dorfen) ein Rad-an-Rad-Duell um den ersten Platz. Beide hatten sich von zwei weiteren Mitstreitern der Spitzengruppe abgesetzt. Im Schluss-Sprint zog dann Biederer (29) hauchdünn den Kürzeren. Gerade mal eine Zehntelsekunde Rückstand wies der Landsberger auf. Martin Wilhelm, die treibende Kraft hinter dem „Radteam Impuls“, war keineswegs enttäuscht: „Es macht uns unglaublich stolz, den ,Vizebergkaiser‘ in unseren Reihen zu haben“, so lautete das Fazit.

Eine Zehntelskunde gibt am Ende den Ausschlag

Am Ende des Tages hatten alle drei Fahrer aus dem „Implus“-Team, die bei diesem Massenstart-Bergrennen angetreten waren, jeweils eine starke Leistung geboten und eine vordere Platzierung erreicht. In der ersten Verfolgergruppe kam Florian Christ (27) als Gesamtsiebter unter rund 120 Teilnehmern ins Ziel. Die 36 Kilometer mit 1400 Höhenmetern von Innsbruck nach Kühtai hatte der Sindelsdorfer in 1:08:38 Stunden absolviert. Biederer war nach 1:06:56 Stunden über den Zielstrich gefahren.

Der Landsberger hatte sich nach etwa der Hälfte des Rennens mit drei anderen Fahrern vom Hauptfeld abgesetzt. Selbst ein Problem mit der Kette, das ihn zu einem kurzen Halt zwang, brachte ihn nicht aus dem Konzept. Biederer schaffte wieder den Anschluss an die Spitze und demonstrierte damit „seine hervorragende Form“, lobte Wilhelm.

Josef Stegherr feiert Klassensieg

Für Josef Stegherr war es ein in doppelter Hinsicht besonderer Tag: Der Kinsauer feierte am Wettkampftag seinen 62. Geburtstag und holte sich mit der Zeit von 1:18:02 Stunden den Sieg in der „Herren 6“-Klasse. Stegherrs Vorsprung auf den zweitplatzierten Erwin Hickl betrug 1:41 Minuten.

Foto mit der Gesamtsiegerin: Gerhard (l.) und Tina Steinl (r.) belegten in der Mountainbike-Wertung Podestplätze. Das Foto zeigt sie mit Anna Plattner. © Privat

Als schnellste Frau auf dem Rennrad tat sich – wie schon im Jahr davor – Anna Plattner hervor: Die Tirolerin vom Team „Blacksheep Portixol Group“ fuhr nach 1:11:36 Stunden über die Ziellinie, was Streckenrekord bedeutete. Anders als bei den Männern waren die Verhältnisse eindeutig: Die Zweitplatzierte, Debora Agreiter (Italien), hatte 13:08 Minuten Rückstand. Plattner hatte nur eine Woche vor dem „Bergkaiser“ beim Kitzbüheler-Horn-Radrennen mit 35:27 Minuten (7,5 Kilometer/865 Höhenmeter) schon den dort gültigen Streckenrekord um rund 20 Sekunden verbessert.

Weilheim-Penzberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Weilheim und Penzberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Tina Steinl und die „ewige Schinderei“

Die anspruchsvolle Strecke beim „Bergkaiser“ hinauf nach Kühtai über zum Teil bis zu 20 Prozent steile Rampen nahmen auch die Deutenhausener Tina und Gerhard Steinl in Angriff. Beide starteten in der Wertung für Mountainbikes. Tina Steinl wiederholte ihren Klassensieg aus dem Jahr 2019: Mit der Zeit von 1:57:43 Stunden distanzierte die Fahrerin vom „Team Orbea Germany“ die Zweitplatzierte klar – um mehr als 20 Minuten. Tina Steinl war zufrieden, auch wenn der Weg ins Ziel für sie „eine ewige Schinderei“ gewesen sei, wie sie via „Facebook“ mitteilte.

Ehemann Gerhard Steinl bekam am Ende „auch ’ne kleine Trophäe in die Hand gedrückt“. Der Deutenhausener belegte mit 1:41:05 Stunden den dritten Rang in seiner Klasse. „Coole Veranstaltung. Wir kommen wieder“, so das Fazit von Gerhard Steinl.