„Radteam Impuls“ auf ganz neuem Niveau: Quartett darf zur WM nach Glasgow

Radsport: Gran Fondo Suisse

Das Gran-Fondo-Rennen in der Schweiz ist fürs „Radteam Impuls“ absolut erfreulich verlaufen: Mehrere Fahrer qualifizierten sich dabei für die Jedermann-Rennen bei der WM.

Villars-sur-Ollon – In den Bergen, da fühlen sich die Rennradfahrer vom „Radteam Impuls“ wohl. Diverse Top-Platzierungen haben die ambitionierten Sportler aus der Weilheimer und Schongauer Region heuer schon eingefahren. Beim „UCI Gran Fondo Villars“ gelang der Sprung auf eine neue Stufe: Der Wettbewerb in der Schweiz südöstlich des Genfer Sees bot die Chance, sich für das „Jedermann-Rennen“ bei der Weltmeisterschaft in Glasgow zu qualifizieren.

Radteam Impuls erfolgreich bei UCI-Rennen in der Schweiz

Und die haben alle vier dort am Start befindlichen „Impuls“-Fahrer genutzt. Dennis Biederer (Landsberg), Florian Christ (Sindelsdorf) sowie das in Kinsau wohnende Ehepaar Andrea Schwarz-Stegherr und Josef Stegherr schafften es sowohl im Zeitfahren als auch im Straßenrennen, die nötige Norm – eine Platzierung unter den besten 25 Prozent der jeweiligen Altersklasse – zu erfüllen. „Ein großer Erfolg in unserer noch jungen Vereinsgeschichte“, freut sich Teamchef Martin Wilhelm aus Weilheim.

Das Event in Villars-sur-Ollon bestand aus zwei Rennen. Los ging es mit einem Bergzeitfahren. Das hatte es in sich: Auf 11,6 Kilometern waren 795 Höhenmeter zu überwinden – das entspricht einer durchschnittlichen Steigung von 6,9 Prozent. Zum Vergleich: Der Forster Berg von Zellsee bis nach oben zum Abzweig zum Weiler Edenhof hat eine Steigung von 6,8 Prozent – die Länge beträgt (laut „Bayernatlas“) aber nur 2,58 Kilometer.

Impuls-Fahrer lösen WM-Ticket für Glasgow

Biederer (Jg. 1993) absolvierte die Strecke von Ollon (472 Meter) nach Villars (1242 Meter) in 33:30 Minuten, was ihm in seiner Altersklasse den vierten Platz unter 47 Teilnehmern bescherte. Christ (Jg. 1995) schaffte es mit 35:55 Minuten als neunter auch noch in die Top Ten. In der Gesamtwertung aller 121 Männer landeten Biederer (7.) und Christ (16.) ebenfalls ganz weit vorn.

Josef Stegherr (Jg. 1960) verzichtete auf einen Start im Zeitfahren; er hatte schon im April beim „Neusiedler See Radmarathon“ das WM-Ticket fürs Zeitfahren gelöst. Andrea Schwarz-Stegherr (Jg. 1964) war in ihrer Klasse die einzige Starterin. Mit der Zeit von 58:37 Minuten lieferte sie eine beachtliche Leistung ab, die in der Gesamtwertung den 14. Rang unter 21 Frauen bedeutete. Für die Topzeit bei den Männern sorgte der Schweizer Armin Dederichs mit 32:04 Minuten, schnellste Frau im Bergzeitfahren war die Schweizerin Maude Mathys (40:06).

+ Lange und steile Anstiege gab es auf den letzten 60 Kilometern des Straßenrennens zu überwinden. Das Foto zeigt Andrea Schwarz-Stegherr (l.) und Josef Stegherr. © Privat/Radteam Impuls

Das Straßenrennen am Tag darauf führte über 122,2 Kilometer und beinhaltete 2237 Höhenmeter. Der Startschuss erfolgte in Aigle, dort hat der Welt-Radsportverband UCI seinen Sitz. Die ersten 65 Kilometer ging es noch relativ flach, danach standen der 20-Kilometer-Anstieg von Monthey (407 Meter) über Champéry nach Tiers (1234 Meter) und später der Weg hinauf von Bex (424 Meter) nach Villars (1242 Meter) auf dem Programm. Schnellster im Ziel war der Belgier Jeroen Vercammen (3:28:17).

Gran Fondo: Rennen für Amateure Als Gran Fondo werden im Straßenradsport Wettbewerbe für Hobby-Radsportler, oft auch Jedermann-Rennen genannt, bezeichnet. Diese Rennen stehen grundsätzlich jedem offen, bestimmte Lizenzen (wie bei offiziellen Radsport-Veranstaltungen) sind nicht erforderlich. Wertungen erfolgen nach Altersklassen. Das Wort „fondo“ kommt aus dem Italienischen und bedeutet Ausdauer. Seinen Ursprung hat die „Gran Fondo“-Bewegung auch in Italien. 1884 wurde ein Rennen namens „La Gran Fondo“ (von Mailand nach Rom) ausgetragen. Der moderne Begriff geht auf das Jahr 1970 und das Rennen „Nove Colli“ (neun Anstiege) zurück. Mittlerweile gibt es sogar beim Radsport-Weltverband UCI eine „Gran Fondo World Series“, zu der auch das Rennen in Villars zählt. Bei der Rad-WM in Glasgow (3. bis 13. August) gibt es mehrere Gran-Fondo-Rennen, für die sich Hobby-Fahrer qualifizieren können. So gibt es Straßenrennen über 161 und 86 Kilometer sowie zusätzlich ein Zeitfahren über 23 Kilometer.

Dennis Biederer gelang es laut einer Mitteilung „so gut wie vollumfänglich, seine Renntaktik bis ins Ziel umzusetzen“. Nach 3:30:21 Stunden fuhr er als Gesamtfünfter und Dritter seiner Altersklasse ins Ziel. Stegherr war bis etwa 300 Höhenmeter vor dem Ziel auch nach Plan unterwegs, seine Konkurrenten in der Altersklasse hatte er stets im Blick und unter Kontrolle.

Zum Klassensieg reichte es letztlich nicht ganz. Mit 3:55:31 Stunden belegte er den zweiten Platz bei den 60- bis 64-Jährigen. Auf den Sieger, den US-Amerikaner Brendan Sullivan, hatte der Kinsauer knapp vier Minuten Rückstand. Die ersten drei dieser Altersklasse schafften die WM-Qualifikation. Auf den Dritten betrug Stegherrs Abstand fast 26 Minuten.

Florian Christ und Schwarz-Stegherr hatten an diesem Tag einiges Pech, kämpften sich aber ins Ziel. „Am Ende war es reine Willenskraft“, berichtete Teamchef Wilhelm. Dem Sindelsdorfer machte unter anderem eine heruntergesprungene Kette zu schaffen, er büßte dadurch Zeit ein. Zu allem Überfluss verlor er eine Trinkflasche und war im Ziel regelrecht dehydriert.

Der neunte Platz in der Altersklasse (3:34:57) reichte aber locker fürs WM-Ticket. Schwarz-Stegherr wurde im Rennen von einer Biene gestochen. Für sie, die eine Allergie gegen Bienenstiche hat, ein echtes Problem. Die Kinsauerin hielt dennoch durch und überquerte nach 5:13:45 Stunden als Zweite ihrer Klasse die Ziellinie.