Ehepaar Steinl: Statt Trainingsfahrten plötzlich Seit‘ an Seit‘ mit Szenegrößen

Von: Paul Hopp

Geschafft und glücklich: Tina Steinl im Zielbereich nach dem zweitägigen „Epic Gran Canaria“-Rennen. © privat

Eigentlich waren Tina und Gerhard Steinl zum Training nach Gran Canaria. Doch dann nahmen sie kurzerhand an einem Etappenrennen teil und trafen dort auf echte Größen.

Gran Canaria – Für diese spezielle Gelegenheit warfen Tina und Gerhard Steinl ihren Trainingsplan kurzerhand über den Haufen. Ursprünglich wollten die beiden Radsportler aus Deutenhausen auf Gran Canaria ein sogenanntes Grundlagentraining absolvieren. Doch dann stellte sich heraus, dass zum gleichen Zeitpunkt dort das „Epic Gran Canaria“-Rennen stattfand.

Der Rennrad-Wettbewerb gehört zur „UCI Granfondo World Series“, an der zahlreiche Altstars und Ex-Profis teilnehmen. Die Steinls entschieden sich kurzfristig zur Teilnahme. „Wenn wir schon da sind, dann starten wir auch“, so lautete der Gedanke der beiden. Am Ende sprangen beachtliche Platzierungen inklusive eines Podestrangs heraus.

„Uns war bewusst, dass es eine große Herausforderung wird“, heißt es in einer Mitteilung. Zum einen stellte das Rennformat für das Ehepaar aus Deutenhausen etwas Neues dar, zum anderen waren die beiden während des Winters für ihre Verhältnisse nur wenige Höhenmeter gefahren. Das „Epic Gran Canaria“ führt über insgesamt 190 Kilometer, die auf zwei Etappen aufgeteilt sind. Für die Gesamtwertung zählen drei Bergwertungen – die Zeit, die der einzelne Athlet für den jeweiligen Anstieg benötigt, fließt ins Ergebnis ein. Die Distanzen, auf denen die Zeit genommen wird, betragen 12,3 Kilometer, 45 Kilometer und 22 Kilometer.

Gerhard und Tina Steinl bei „Epic Gran Canaria“-Rennen

Zu den prominenten Fahrern gehörten in diesem Jahr Davide Rebellin, Claudio Chiapucci (beide Italien) und Haimar Zubeldia (Spanien). Auch die Paralympics-Teilnehmer Michael Teuber und Kerstin Brachtendorf (sie arbeitet auf Gran Canaria als Mountainbike-Guide) standen an der Startlinie. Tina und Gerhard Steinl (beide fürs Team „Orbea Germany“ fahrend) stellten sich „in einen hinteren Startblock“, immerhin galt es zunächst einmal sich im Rennen zurechtzufinden. Das Tempo war von Beginn an hoch, am ersten Anstieg zog sich das Feld schon weit auseinander. Bei der anschließenden Fahrt an der Küste entlang ging es vor allem darum, „Körner zu sparen, bevor es in die zweite Bergwertung ging“, so Tina Steinl. Die Deutenhausenerin kam eigenem Bekunden nach gut durch den ersten Tag.

Krönender Abschluss: Tina Steinl (rechts) auf dem Podest nach dem Etappenrennen auf Gran Canaria. © Privat

Zu Beginn des zweiten Tages merkte die Athletin, dass die Beine „bei zu starker Belastung zu krampfen beginnen“. Ihr Tempo musste sie im Vergleich zum Vortag um einiges reduzieren, immerhin wollte sie unbedingt im Ziel ankommen. Die dritte Bergwertung fuhr Tina Steinl „gemäßigt, aber gleichmäßig“. Von der Ziellinie ging es fürs gesamte Teilnehmerfeld in neutralisierter Fahrt geschlossen zurück zum Ausgangspunkt. Dort wartete auf die Fahrer ein großer Empfang mit Trommlergruppen und dergleichen.

Bei der Siegerehrung durfte Tina Steinl sogar aufs Podest – in der W50-Altersklasse hatte sie mit der Gesamtzeit von 4:51:04 Stunden den dritten Platz belegt. Ein „krönender Abschluss“ ihres ersten Etappenrennens. Gerhard Steinl hatte ebenfalls eine beachtliche Leistung abgeliefert. Mit 4:16:12 Stunden landete er in der M50-Klasse auf dem 25. Rang, in der Gesamtwertung stand für ihn der 151. Rang von 193 Finishern zu Buche. Gesamtsieger wurde Matti Helminen (2:47:46) – der Ex-Profi ist gebürtiger Finne und startet für Belgien. Zweiter wurde Rebellin. Bei den Frauen gewann die Rumänin Manuela Muresan (3:19:48).