Geschafft, aber gut gelaunt: Florian Probst stark bei Trailrun-Festival

Der Raistinger Trailrunner Florian Probst hat beim Trailrun-Festival in Innsbruck ein absolutes Top-Ergebnis erreicht. Im Ziel war er geschafft, war aber dennoch gut drauf.

Raisting - Florian Probst (Jg. 1981) hat beim „Alpine Trailrun Festival“ in Innsbruck mit einer Top-Ten-Platzierung geglänzt. Der Raistinger absolvierte die Ultra-Strecke (87 Kilometer/je 3400 Höhenmeter bergauf und bergab) in 10:06:46 Stunden und belegte damit in der Klasse „Men“ (bis 40 Jahre) den siebten Rang unter 81 Finishern.

Unmittelbar nach dem Zieldurchlauf wurde Probst gleich vom Streckensprecher interviewt. Der Raistinger lächelte, begrüßte den Mann mit dem Mikro mit einem „Servus“ - meinte aber auch: „Ich bin komplett im Eimer.“ Auf den Hinweis des Moderators, dass er so aber gar nicht aussehe, meinte Probst: „Innen drin ist alles kaputt.“ An die Veranstalter richtete der Raistinger ein Lob: Die Strecke sei spitze, der Wettbewerb gut organisiert gewesen.

Florian Probst: In der Gesamtwertung starker Zwölfter

Der Rundkurs führte von Innsbruck auf die Umbrüggler Alm und entlang der Nordkette, dann ging es nach Birgitz, zum Speichersee, nach Telfes, in die Sillschlucht und über Hall und die Enzianhütte nach Innsbruck. Gesamtschnellster auf der Ultrastrecke war der Norweger Hallvard Schjolberg (Jg. 1975) in 8:37:01 Stunden. Die weiteren Podestränge belegten Jimmy Pellegrini (Italien/8:50:29) und Benjamin Bublak (Österreich/8:52:10). Probst belegte in der Gesamtwertung den starken zwölften Rang; er war damit vierbester Deutscher. Schnellste Frau war die Australierin Kirra Balmanno (Jg. 1987) in 10:24.33 Stunden.

