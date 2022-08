Sechs Tage Reitspektakel auf Gut Kerschlach: Persönlicher Rekord, enttäuschtes „Oh“

Von: Paul Hopp

Finale vor viel Publikum: Rund 250 Zuschauer waren am Schlusstag des zweiten Turnierwochenendes zum Springen der Klasse S* mit Stechen gekommen. Das Foto zeigt Julia Haarmann mit „Casta Diva“ im Parcours. © Paul Hopp

Da war was los auf Gut Kerschlach: Zwei Wochenenden lang gab es Reitsport satt. Für die Organisatoren war das Event nach einer langen Pause wegen Corona auch ein Wagnis.

Gut Kerschlach – Zum Comeback gab’s eine besondere Marke zu feiern: Zum 20. Mal richtete der Reitverein Gut Kerschlach Wettbewerbe in der Dressur und im Springen aus. Coronabedingt waren die Auflagen 2020 und 2021 ausgefallen. Die Zwangspausen hatten keine negativen Auswirkungen aufs aktuelle Turnier – die Teilnehmerzahlen an den beiden aufeinander folgenden Wochenenden waren hoch, bekannte Namen aus der bayerischen Szene waren zu Gast. Anbei ein spezieller Blick auf einzelne Wettbewerbe.

Carolina Wechlser freut sich über Rekordergebnis

Dressur: Manch andere Pferde tänzeln während der Siegehrung ungeduldig rum, doch „Carpe Diem“ steht regungslos. Und auch nach der obligatorischen Ehrenrunde im Galopp bleibt der Wallach die Ruhe selbst – das Erinnerungsfoto abseits des Dressurvierecks ist so problemlos gemacht. Es war auch wahrlich angebracht, ihn zusammen mit seiner Reiterin, Carolina Wechsler, abzulichten. Denn so gut wie diesmal war es für das Duo in einer L*-Dressurreiterprüfung noch nie gelaufen. Die Note von 9,0 bedeuteten nicht nur einen souveränen Sieg, sondern zugleich persönlichen Rekord, worüber sich Wechsler sichtlich freute.

Für die 15-jährige Schülerin, die sich auf dem Weg zum Realschulabschluss befindet, war der Ritt kein Heimspiel, obgleich sie in Pähl wohnt. Denn sie und „Carpe Diem“ reiten für den RFV Ammersee, trainieren zumeist in Dießen. Der Turnierplatz auf Gut Kerschlach ist fürs Pferd also ungewohnt, doch alles kein Problem: Wechsler und der Wallach, die seit drei Jahren ein Team bilden, treten als Mitglieder des Bayernkaders in der Pony-Dressur regelmäßig in der Fremde auf.

Souveräner Sieg: Carolina Wechsler und „Carpe Diem“ erhielten für ihren Dressur-Auftritt die Note 9,0. © Gisela Schregle

Unlängst belegten sie in München-Riem bei der bayerischen Meisterschaft den achten Platz. Als Kontrastprogramm taugte ihr die Atmosphäre auf Gut Kerschlach: „Es ist in der Nähe und es ist schön ruhig.“ Zuschauer waren zwar da, aber von Hektik rund ums Viereck war nichts zu spüren. Mit den hohen Temperaturen kamen Wechsler und „Carpe Diem“ gut zurecht. Dass es heiß war, „merkt man immer erst nach der Prüfung“, sagte sie lächelnd.

Sportlicher Höhepunkt der drei Dressurtage auf Gut Kerschlach war die Inter-I-Prüfung. Dort gewann Romina Nieberle (LRFV Gennachtal) mit „Free Willy“ (71,9 Prozent). Nieberle ist amtierende bayerische Vizemeisterin der Jungen Reiter und wurde kürzlich in den Bundeskader berufen. Zweite wurde Alexandra Maier (RTG Neuhof-Epfach) mit „Majestix W“ (68,4), Rang drei ging an Laurenz Berger (RFV Weilheimer Pferdefreunde) auf „Steamboat Willie“ (67,6). In der S*-Dressur für Amateurreiter freute sich Lokalmatadorin Lara Arndt (RV Gut Kerschlach) mit „Fiordiligi“ über Rang fünf und eine Schleife.

Publikum leidet im S-Springen mit

Das Springen: Die Zuschauer litten mit, als mit Verzögerung die Stange fiel. Ein vielstimmiges, enttäuschtes „Oh“ klang über den Parcours. Julia Haarmann (RFV Weilheimer Pferdefreunde) hatte mit „Miss Cornet“ das Hindernis neun im S*-Springen augenscheinlich fehlerlos überwunden, doch mit der Hinterhand kam es eben doch zur Berührung. Die Chance aufs Stechen war damit für die Magnetsriederin dahin. Auch mit „Casta Diva“ hatte es knapp nicht gereicht. Wie Haarmann erging es Verena Haller: Die Huglfingerin kam mit „Count Edwards“ und „Luftikus Brillant“ trotz einer engagierten Performance auch nicht ohne Abwurf über die bis zu 1,40 Meter hohen Hindernisse.

Hoch hinaus: Verena Haller (hier mit „Count Edwards“) holte im abschließenden S-Springen eine Schleife. © Paul Hopp

Um den Sieg in der höchsten Prüfung des dreitägigen Springturniers kämpfte so niemand aus dem Landkreis mit. Interessant war’s dennoch, letztlich entschied im Stechen die Zeit. Lawrence Greene (RV Karlsfeld) war mit der Stute „Harriet“ mit 32,55 Sekunden der absolut Schnellste. Er gewann so vor den ebenfalls fehlerlos gebliebenen Rüdiger Renner (SRC Fünfseenland) mit „Kikibellie“ (39,71) und Christof Göbel (TG Schwaiganger) mit „Nombrado“ (44,39). „Ich hab’ ein bisserl Glück gehabt“, sagte Green, als er den Parcours verließ. An einem Steilsprung zauberten er und „Harriet“ regelrecht, um einen Abwurf zu verhindern.

Für Haarmann und Haller verliefen die Tage auf Gut Kerschlach trotz des verpassten Einzugs in Stechen erfolgreich. Beide Reiterinnen holten zahlreiche Platzierungen. Haller gewann unter anderem im S-Springen mit „Count Edwards“ als Sechste eine Schleife. Haarmann durfte mit „Miss Cornet“ (M*-Springen) und mit „Ariosa“ (L-Springen) je eine Goldschleife in Empfang nehmen. Bestens lief es für Sofia Sirch aus Fischen: Sechs Starts, sechs Platzierungen (darunter ein A**-Sieg) – so lautete ihre Bilanz.

Reitverein Gut Kerschlach zieht positives Fazit

„Sehr zufrieden“ mit dem Verlauf der zwei Turnierwochenenden ist Nathalie Hackauff, die Vorsitzende des Reitvereins Gut Kerschlach. Gleichwohl war die Organisation, als Turnierwart fungierte Max Pfender, nach zwei Jahren Pause kein Pappenstiel. „Es war wie ein kleiner Neustart“, so Hackauff. „Wir mussten uns intern neu aufstellen.“

Um die 30 Helfer, die jüngsten zehn Jahre alt, trugen zum Gelingen bei. Viele, die im Stall auf Gut Kerschlach ihre Pferde stehen haben, packten mit an. „Das stärkt das Gemeinschaftsgefühl“, so Hackauff. Der gute Zuschauerzuspruch „hat uns sehr gefreut“, sagt die RV-Vorsitzende. Allein dem S-Springen am letzten Tag wohnten etwa 250 Besucher bei. Auch der Bürgermeister machte dem Turnier seine Aufwartung.

An den sechs Wettkampftagen sei „guter Sport“ geboten worden, so Hackauff. Auch Profis waren gekommen, sichtbar wurde das schon auf den Parkplätzen: Da standen beeindruckende, mehrachsige Pferdetransporter mit integriertem Wohnbereich. Viel Wert legen Profis bei Turnieren auf die Böden der Reitplätze. In dieser Hinsicht „haben wir einige Komplimente gehört“, berichtet Hackauff.

Springreiterin Ines Mattusch-Merk (RFV Weilheimer Pffrd. e.V.) mit Chianti in der Springprüfung der Klasse M** 2022 auf Gut Kerschlach. © Paul Hopp

In Sachen „Digitalisierung“ taten die Veranstalter einen Schritt nach vorn: Erstmals kam eine große Anzeigetafel zum Einsatz, auf der Zuschauer und Reiter Resultate und Zwischenstände angezeigt bekamen. Handzettel und Boten, die Ergebnisse aus den Richterhäuschen zur Turnierleitung überbringen müssen, entfielen damit. Der Aufwand „hat sich auf jeden Fall gelohnt“, so Hackauff.

Die Ergebnisse im Überblick

