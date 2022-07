Reiten satt in der Region: Springen auf Gut Kerschlach, Vielseitigkeit in Unterbeuern

Von: Paul Hopp

Lawrence Greene mit „DSP-Askoto“ beim Springturnier auf Gut Kerschlach im Jahr 2019. © Gisela Schregle

Mächtig was los ist bei den Reitern in den kommenden Tagen: Auf Gut Kerschlach steht das große Springturnier an, in Unterbeuern sind die „Buschreiter“ in Aktion.

Landkreis - Da ist was los in den kommenden Tagen in Sachen „Reitsport“. Zwei Turniere stehen in der Region auf dem Programm. Da ist der zweite Teil der Turnierserie auf Gut Kerschlach - nach der Dressur ist das Springen an der Reihe. In Unterbeuern sind die „Buschreiter“ in der Vielseitigkeit in Aktion. Das Turnier dort erreicht eine besondere Marke.

Nach drei Tagen Dressur ist auf Gut Kerschlach nun drei Tage lang (29. bis 31. Juli) Springen angesagt. Insgesamt sind 15 Prüfungen von den Klassen E bis S angesetzt. In der Meldeliste finden sich einige bekannte Namen der bayerischen Szene. Dazu gehören Lawrence Greene (RV Karlsfeld) und Christoph Gaillinger (PSG Schweizer Hof). Aber auch Talente aus dem Landkreis wie Verena Haller und Julia Haarmann, die schon bayerische Titel und Platzierungen bei internationalen Prüfungen geholt haben, haben sich angemeldet.

Springturnier auf Gut Kerschlach mit bekannten Namen

Letztmals fand auf Gut Kerschlach 2019 ein Springturnier statt. Danach sorgte Corona für eine zweimalige Absage. Fürs Comeback gilt: Zuschauer sind willkommen, fürs leibliche Wohl ist gesorgt. Sportliche Höhepunkte sind am Samstag das Zwei-Sterne-M-Springen (15.45 Uhr) und am Sonntag das S-Springen mit Stechen (16 Uhr).

Der Zeitplan: Freitag, 29. Juli: 11 Uhr Springpferdeprüfung Klasse A*; 13 Uhr Springpferdeprüfung Klasse L; 14.45 Uhr Springprüfung Klasse M*; 16.45 Uhr Springprüfung Kl. A**. Samstag, 30. Juli: 8 Uhr Stilspringprüfung Klasse A*; 9.15 Uhr Stilspringprüfung Kl. A*; 10.45 Uhr Stilspring-Wettbewerb mit erlaubter Zeit; 11.45 Uhr Springprüfung m. Idealzeit Klasse E; 13.15 Uhr Springprüfung Kl.asse L; 14 Uhr Springprüfung Klasse L; 15.45 Uhr Springprüfung Klasse M**. Sonntag, 31. Juli: 8.30 Uhr Stilspringprüfung Klasse E; 9.30 Uhr Springprüfung Klasse A**; 10.15 Uhr Springprüfung Klasse A**; 11.30 Uhr Springprüfung Klasse L; 13.30 Uhr Punktespringprüfung Klasse M* mit Joker; 15.15 Uhr Jump-und- Dog-Schauprogramm; 16 Uhr Springprüfung Klasse S m. Stechen.

Zum 40. Mal Vielseitigkeit in Unterbeuern

Es ist schon eine besondere Marke, die da heuer in Unterbeuern erreicht wird: Zum 40. Mal steigt bei der Familie Graf ein Vielseitigkeitsturnier. Am Samstag, 30. Juli, und Sonntag, 31. Juli, werden in der Nähe von Dießen insgesamt sechs Prüfungen der Klassen E bis L ausgetragen. Veranstalter ist der Pferdesportverein (PSV) Unterbeuern, der 2018 gegründet wurde und derzeit von Karl Leyerer angeführt wird. Zuschauer sind willkommen, fürs leibliche Wohl ist gesorgt. Vom überdachten Essensbereich aus ist das Areal, auf dem die Reiter unterwegs sind, gut einsehbar.

Vielseitigkeitsreiterin Anna Kamps (PSV Unterbeuern) mit Celestina beim Turnier in Unterbeuern 2019; hier beim Geländeritt in der L-Vielseitigkeit. © Gisela Schregle

Unterbeuern war in der Vergangenheit schon Schauplatz von internationalen Turnieren sowie oberbayerischen und bayerischen Meisterschaften. Die Reiter des PSV zeigten sich jüngst bei der oberbayerischen Mannschaftsmeisterschaft gut in Form: In Schwaiganger holte der Verein in der Besetzung Martin Drescher, Melina Noll und Anna-Katharina Bühlmeyer den Titel.

Der Samstag beginnt um 8 Uhr mit einem Dressurreiter-Wettbewerb. Es folgen für die A**-Vielseitigkeit die Dressur (10 Uhr) und das Springen (12.30 Uhr). Um 15 Uhr geht es auf die Geländestrecke. Davor, um 14 Uhr, sind die Jüngsten in der Ponyführzügelklasse an der Reihe. Am Sonntag absolvieren die Teilnehmer an der L-Vielseitigkeit die Dressur (9 Uhr) und das Springen (11.30 Uhr). Parallel dazu gibt es einen Stilspring-Wettbewerb (10 Uhr). Die Nachwuchsreiter sowie junge Pferde beweisen sich danach im Cross bei einem Stilgeländeritt (13 Uhr). Der sportliche Höhepunkt des Wochenendes bildet der Geländeritt der L-Vielseitigkeit mit rund 25 Sprüngen, der um 15 Uhr beginnt.