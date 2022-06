SV Söchering macht Tempo, SV Raisting II trifft mit der letzten Aktion

Von: Paul Hopp

Teilen

Vorarbeit fürs dritte Tor: Söcherings Josef Luidl (re.) setzt sich gegen Raistings Michael Ahn (l.) durch. © Gronau

Das Relegationsspiel zwischen dem SV Raisting II und dem SV Söchering bot ein unterhaltsames Fußballduell. Der SVR hielt mit einem Tor in letzter Sekunde noch im Spiel.

Raisting – Mit einer frühen Ecke von links leitete der SV Söchering seinen Sieg ein, mit einer späten Ecke von links hielt der SV Raisting II die Hoffnung auf den Klassenerhalt aufrecht. Das Relegationsspiel zur Kreisklasse zwischen dem SVR und dem SVS am Mittwochabend bot ein unterhaltsames Fußballduell mit insgesamt fünf Treffern und zahlreichen Chancen. Ins zweite Spiel am kommenden Samstag geht A-Klassist Söchering mit dem Vorteil eines 3:2-Auswärtssieges.

Bis Sekunden vor Schluss hatten die Gäste sogar von einem Zwei-Tore-Vorsprung träumen dürfen, doch nach einem Raistinger Eckstoß in der dritten Minute der Nachspielzeit bugsierten sich die Söcheringer den Ball unglücklich selbst ins Netz. SVS-Coach Christian Strobl hatte den Fauxpas schnell abgehakt: „Wir nehmen es so, wie es ist.“ Seine Team bescheinigte er eine gute Leistung: „Wir haben sehr engagiert gespielt.“ Ein wenig wurmte ihn die mangelnde Chancenauswertung speziell in der Phase kurz vor der Pause. Beim Stand von 3:1 scheiterten Robert Kölbl (36.) mit einem Schuss aus der Drehung und Jonas Klemm (38.) völlig freistehend nur knapp. Ein Treffer noch vor der Pause hätte dem SVR wohl den endgültigen K.o. versetzt. „Wir haben die erste Halbzeit verpennt“, monierte Raistings Coach Thomas Müller.

Die Gastgeber hatten durch Oldie Ludwig Huber (er sprang kurzfristig ein) gleich eine Riesenchance, bei der Söcherings Keeper Domik Kölbl klasse reagierte (2.). Eine schnell ausgeführte Ecke der Söcheringer sorgte für Tohuwabohu im SVR-Strafraum; Klemm traf zum 1:0 (5.). Für seine starke Balleroberung belohnte sich Philipp Singer selbst mit dem Tor zum 2:0 (14.). Söchering war flinker und besser in den Zweikämpfen. Mit einer schönen Einzelaktion verkürzte Alexander Schappele überraschend auf 1:2 (18.). Der Kopfballtreffer von Huber (22.) zum vermeintlichen 2:2 wurde nicht gegeben. „Dass das Abseits gewesen sein soll, kann ich nicht glauben“, monierte Coach Müller. Praktisch im Pegenzug erhöhte Söcherings Tobias Nebl nach guter Vorarbeit von Josef Luidl auf 3:1 (23.).

Nach der Pause hatte Raisting mehr Ballbesitz und hie und da Chancen. „Auf die Leistung in der zweiten Hälfte können wir aufbauen“, sagte Müller. Beim Schuss von Justin Steeg reagierte der SVS-Keeper gut (56.). Ein Foul am eingewechselten und emsigen SVR-Spieler Samuel Nicolaisen im Strafraum blieb ungeahndet. Söchering war bei Gegenstößen stets gefährlich. Kurz vor Schluss hatten die Gäste eine Drangphase, in der Christoph Taffertshofer mit einem spektakulären Fallrückzieher an Torwart Simon Kölbl scheiterte (84.). Raisting schien am Boden, meldete sich mit dem 2:3 doch zurück. SVS-Coach Strobl gibt sich keinen Illusionen hin: Im Rückspiel „wird’s ein knallharter Kampf“.

Statistik: SV Raisting II: S. Kölbl – Ahn, Matz, Werner Huber, Steeg, Schappele, Ernesto, Bureik, Thaler, Hendel/eingewechselt: Nicolaisen, Bergmann, Thiele. SV Söchering: D. Kölbl – Goldhofer, Singer, Mayet, Pangratz, Luidl, Klemm, Damm, Haas, T. Nebl, R. Kölbl/eingewechselt: Guggemoos, Taffertshofer, M. Mayr. Tore: 0:1 (5.) Klemm, 0:2 (14.) Singer, 1:2 (18.) Schappele, 1:3 (23.) T. Nebl, 2:3 (90.+3) Luidl (Eigentor). Gelbe Karten: Raisting 0, Söchering 2. Schiedsrichter: Tobias Barth. Zuschauer: 170.