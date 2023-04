Margarete Petry und ihr spannendes Duell um Gold: Neue Elemente geben Ausschlag

Von: Paul Hopp

Größtes Team der Meisterschaften: Mit 18 Athletinnen war der TSV Weilheim bei den oberbayerischen Rhönrad-Titelkämpfen in heimischer Turnhalle am Start. Über die Leistungen freuten sich die Trainerinnen (vorn liegend), Eveline Heck und Celina Sinner, die sich auch um die Organisation des Wettkampfs kümmerten. © Privat/TSV Weilheim

Die Rhönradturnerinnen des TSV Weilheim bewiesen bei der Bezirksmeisterschaft gute Form. Die Konkurrenz machte es den Gastgeberinnen allerdings nicht leicht.

Weilheim – Der TSV Weilheim ist, was das Rhönradturnen betrifft, im Bezirk weiter der bestimmende Verein. Allerdings, und das ist für den Sport an sich ein gutes Zeichen, hat er mittlerweile einige Konkurrenz.

Zur oberbayerischen Meisterschaft, ausgetragen in der Turnhalle der Hardtschule, kamen Turnerinnen aus fünf Vereinen. Jeder der Klubs holte zumindest eine Medaille. Die Weilheimer stellten mit 18 jungen Frauen immer noch das größte Kontingent. Die Leistungen beim ersten größeren Wettkampf der Saison sorgten für Zuversicht bei den Athletinnen und den Trainerinnen.

TSV Weilheim stellt in Hardtschule die größte Mannschaft

Auf höchstem Niveau, in der Bundesklasse, sind die Weilheimerinnen noch weitgehend unter sich. Gezeigt wird dort ein Mehrkampf, bestehend aus den Disziplinen „Gerade“, „Spirale“ und „Sprung“. Spannung bot vor allem das Duell in der Altersklasse 13/14 zwischen Margarete Petry (TSV Weilheim) und Naja Britz (TV Bad Tölz). Letztere hatte 2022 bei der Jugend-DM Bronze gewonnen. Im Sprung lag Petry vorn, die Spiraleübung gelang Britz um einiges besser. Die Entscheidung fiel in der Geradekür – für die Übung dort hatte Petry neue Schwierigkeiten eingeübt. Die Weilheimerin war um sechs Zehntelpunkte besser, was ihr insgesamt einen knappen Sieg bescherte.

Bei den 15- und 16-Jährigen kämpften die TSV-Turnerinnen Amelie Hammer und Julia Durmann um Gold. Auch dort gab die Geradekür den Ausschlag: Mit 10,1 Punkten zog Hammer noch an Durmann (9,25) vorbei und sicherte sich so den Titel. Im Sprung war Durmann besser gewesen, in der Spiraleübung hatten beide das gleiche Ergebnis (7,15) erhalten.

Valentina Hammer siegt mit klarem Vorsprung

In der Altersklasse 17/18 demonstrierten Valentina Hammer und Rebekka Lochstampfer in ihren Übungen ihre Trainingsfortschritte. Lochstampfer zeigte besonders in der Spirale neue Elemente, hatte aber in der Geradekür mit Problemen zu kämpfen und holte letztlich Bronze. Hammer schaffte in der Spirale (9,05) und in der Geradekür (10,55) jeweils die Tageshöchstwertung. Mit über drei Punkten Vorsprung auf Franziska Gold (TV Bad Tölz) belegte sie Platz eins.

Judith Leicht absolvierte ihren ersten Wettkampf in der Bundesklasse. Für die Altersklasse 12 ist sie eigentlich noch zu jung, zeigte aber gute Leistungen und neue Elemente. Gold war für sie – als einzige Starterin – reserviert.

In der Landesklasse absolvierten die Teilnehmerinnen alle drei Disziplinen, die aber jede für sich gewertet wurden. Das Hauptaugenmerk galt den Gerade-Übungen. Dort fehlte in der Altersklasse 13/14 Katharina Handow ein Zehntelpunkt zu Gold. Die TSV-Turnerin zeigte eine Kür mit hohen Schwierigkeiten, musste aber dabei kleinere Fehler hinnehmen. Marlene Heider (SVN München) sicherte sich so Gold. Bronze ging an Luzie Schuster (TSV Weilheim), die eine neu konzipierte Kür vorgetragen hatte. Ihren ersten Wettkampf überhaupt absolvierte Josefine Falk. Sie wurde Sechste, nur 0,05 Punkte trennten sie von Rang fünf.

Bei den Erwachsenen landete Nina Beerbohm in der Gerade-Kür auf dem fünften Platz, in der Disziplin „Spirale“ gewann sie Silber. Im Sprung der Athletinnen zwischen 13 und 18 Jahren belegten Magdalena Reidl und Handow gemeinsam den ersten Platz. Reidl absolvierte erstmalig im Wettkampf diese Disziplin, Handow wagte zum ersten Mal einen Salto vorwärts vom Rhönrad.

In den Nachwuchsklassen warteten die Weilheimerinnen ebenfalls mit erfreulichen Resultaten auf. Bei den Elf- und Zwölfjährigen, die mit insgesamt elf Athleten die größte Klasse stellten, dominierte Magdalena Reidl das Geschehen. Sie gewann Gold mit 1,45 Punkten Vorsprung vor der Gilchingerin Nina Angele.

Reidl hatte eine neue Gerade-Kür eingeübt, die laut Mitteilung „fehlerfrei klappte“. In der Altersklasse 9/10 teilte sich Hannah Falk (5,35) mit der punktgleichen Ella Brauns (TSV Gilching) den Sieg. Für Luna Friedrich (TSV Weilheim) gab es Bronze. Jeweils ihren ersten Auftritt vor Wertungsrichtern meisterten Janina Neubauer (Ak 9/10), Luzia Reidl und Emilia Gietl (beide Ak 7/8).