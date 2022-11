Weilheimer Rhönrad-Riege gelingt eine Überraschung

Von: Paul Hopp

Zusammen stark: (v.l.) Celina Sinner, Stefanie Peisker, Rebekka Lochstampfer, Valentina Hammer und Xenia Selbach holten in Würzburg Team-Silber. © Privat/TSV Weilheim

Gemeinsam stark - so präsentierten sich die Rhönradturnerinnen des TSV Weilheim bei der süddeutschen Mannschaftsmeisterschaft. Am Ende gab‘s ein unerwartetes Resultat.

Würzburg – Das Ergebnis war eine echte Überraschung: Bei der süddeutschen Mannschaftsmeisterschaft in Würzburg nahmen die Turnerinnen des TSV Weilheim am Ende die Silbermedaille in Empfang.

Xenia Selbach, Stefanie Peisker, Celina Sinner, Rebekka Lochstampfer und Valentina Hammer hatten es tatsächlich geschafft, sich zwischen die favorisierten Teams der SG Grün-Weiß Darmstadt und des SV Taunusstein zu schieben. In beiden Riegen turnten immerhin WM-Medaillengewinnerinnen.

TSV Weilheim überrascht bei Rhönrad-Wettkampf in Würzburg

In einem Team-Wettbewerb fließen die Wertungen aus sechs Auftritten (2 x Spirale, 2 x Musikkür, 1 x Gerade, 1 x Sprung) ein. Mindestens vier Athletinnen müssen pro Team antreten, das heißt, es sind auch Mehrfachstarts möglich. Mit 46,65 Punkten erreichten die Weilheimerinnen ein beachtliches Gesamtergebnis. Darmstadt (48,45) war der Konkurrenz klar voraus. Dass die Weilheimerinnen aber die Taunussteinerinnen (45,25) hinter sich lassen würden, kam unerwartet.

Ihre Auftritte gelangen: Xenia Selbach überzeugte sowohl im Einzel- als auch im Teamwettkampf. © privat

Eine nahezu fehlerfreie Übung gelang Celina Sinner in der Disziplin „Gerade“ – 10,15 Punkte bedeutete die höchste Wertung an diesem Tag. Licht und Schatten erlebte Stefanie Peisker: In der Musikkür (5,60) unterlief ihr ein „unglücklicher Patzer“, wie es in einer Mitteilung heißt. Dafür gelang ihr die Spiraleübung (8,55); hinter den WM-Teilnehmerinnen Emma Gerlitz und Lilia Lessel (beide Darmstadt) schaffte sie die drittbeste Wertung. Rebekka Lochstampfer agierte bei ihren beiden Sprüngen (6,00) solide. Ein „unnötiger Sturz“ unterlief Valentina Hammer bei ihrer Spiraleübung, ansonsten gelangen ihr die weiteren Elemente (7,90). Xenia Selbach zeigte schließlich eine gut durchgenturnte Musikkür (8,45) und sammelte damit wichtige Zähler fürs Team.

Rhönradturnerin Stefanie Peisker (TSV Weilheim) startete bei der süddeutschen Meisterschaft sowohl im Einzel- als auch im Mannschaftswettbewerb. © Serth

In Würzburg wurden darüber hinaus noch die süddeutschen Einzelmeisterinnen bei den Erwachsenen ermittelt. Dort dominierten die international erfahrenen Athletinnen das Geschehen. Den Mehrkampf (Musik, Spirale, Sprung) gewann Lilia Lessel (29,80) von der SG Darmstadt, die heuer schon WM-Silber in Dänemark gewonnen hat, vor Kira Homeyer (29,10) aus Taunusstein, die 2018 mehrere WM-Titel errungen hatte. Bronze ging an Carina Weissenberger (24,15) von der TG Würzburg. Die beiden TSV Turnerinnen Selbach (7.) und Peisker (8.) überzeugten mit Top-Ten-Plätzen.

Selbach gelang insbesondere die Musikkür; mit 8,75 Punkten erzielte sie die drittbeste Wertung der Konkurrenz. Im Sprung (6,90) war sie Viertbeste, in der Spiraleübung (7,30) landete sie im unteren Mittelfeld.

Peisker zeigte den TSV-Trainern zufolge „eine gute Musikkür“ (´7,35) und eine fehlerfreie Spiraleübung (8,40). Im Sprung (5,30) fehlte ihr allerdings das nötige Ergebnis, um in der Gesamtwertung weiter vorn zu landen. Zufrieden sein durfte das TSV-Duo allemal: Mit ihren Resultaten schafften Selbach und Peisker jeweils die erforderliche Norm für die deutsche Einzelmeisterschaft. PAUL HOPP