Auftritt bei Austrian Open: Nur die Weltmeisterin ist besser als Valentina Hammer

Von: Paul Hopp

Die TSV-Turnerinnen bei „Mozart Cup“ und „Austrian Open“: (stehend, v.l.) Eveline Heck, Sophie Caminita, Amelie Hammer, Margarete Petry, Magdalena Reidl, (knieend v.l.) Julia Durmann, Valentina Hammer, Rebekka Lochstampfer, Katharina Handow und (vo.) Judith Leicht. © privat/TSV Weilheim

International in Aktion waren die Weilheimer Rhönradturnerinnen in Salzburg. In beiden Leistungskategorien zeigten sich die Athletinnen gut in Form und holten Medaillen.

Salzburg – Der „Mozart Cup“ und die „Austrian Open“ in Salzburg haben sich zu einem Anziehungspunkt für Rhönradturner aus ganz Europa entwickelt. Bei der jüngsten Auflage waren acht Turnerinnen des TSV Weilheim am Start – fünf von ihnen erreichten das Podest.

Mozart Cup: Sophie Caminita bei B-Jugend auf Rang zwei

Aus Österreich, Deutschland und Dänemark kamen die Teilnehmer zu dem Wettbewerb, der für die Landesklasse ausgeschrieben ist. Im Vordergrund steht die Gerade-Kür. Dort präsentierten sich die Weilheimerinnen bei den B-Jugendlichen geballt in starker Form. Unter den ersten sechs landeten drei TSV-Turnerinnen.

Für die beste Platzierung sorgte Sophie Caminita, die laut einer Mitteilung „eine schöne Kür“ demonstrierte. 6,55 Zähler bescherten ihr – zusammen mit der punktgleichen Petra Schulz (TSV Gilching) – den zweiten Platz unter 28 Startern. Der Sieg ging an die Dänin Paprika Moller (6,75). Direkt hinter Caminita landete Judith Leicht bei ihrem „Mozart Cup“-Debüt mit 6,50 Punkten auf dem vierten Platz, den sie sich mit Denise Reiter (2021 österreichische Jugend-Meisterin) teilte. Die beiden Weilheimerinnen überzeugten mit einer sauberen Ausführung und behaupteten sich damit gegenüber der Konkurrenz, die zum Teil einen deutlich höheren Schwierigkeitsgrad in den Übungen aufwies.

Im Vorderfeld landete auch Katharina Handow, die ebenfalls mit einer sauberen Ausführung bestach. Mit 5,70 Punkten belegte sie den sechsten Platz. Magdalena Reidl hatte im Vergleich zu den meisten Starterinnen weniger Schwierigkeiten in ihrer Übung. Sie überzeugte dafür vor den Wertungsrichtern und landete auf dem 19. Platz (4,40).

Bei den Erwachsenen waren fünf Turnerinnen am Start. Eveline Heck, mit der viertschwierigsten Übung angetreten, belegte den für sie sehr guten zweiten Rang.

Für die Landesklasse bestand zusätzlich noch die Möglichkeit, weitere Disziplinen zu absolvieren. Im Sprung erhielt Leicht die höchste Benotung durch die Wertungsrichter. In Kombination mit dem Schwierigkeitsgrad ihres Sprunges brachte ihr das hinter Lokalmatadorin Reiter (5,90) den zweiten Platz (5,75) ein. Caminita (4./4,90) und Handow (6./3,85) zeigten ebenfalls gute Sprünge.

Austrian Open: Valentina Hammer glänzt als Gesamtzweite

Die Bundesklasse hatte einen Mehrkampf, bestehend aus den Disziplinen „Gerade“, „Spirale“ und „Sprung“, zu absolvieren. Starter aus sieben Nationen waren gekommen. Bei den A-Jugendlichen überzeugte Julia Durmann (20,95) als Gesamtzweite unter 17 Teilnehmerinnen. Vor allem in der Gerade-Kür „bewies sie starke Nerven“, heißt es in einer Mitteilung. Die 8,95 Punkte, die sie dort holte, bildeten ein gutes Polster. In der Gesamtwertung hatte sie am Ende 0,5 Punkte Vorsprung auf die drittplatzierte Belgierin Maria Kaas. Siegerin Paprika Moller (Dänemark) war eine Klasse für sich, sie lag 1,15 Punkte vor Durmann.

Eine beachtliche Platzierung schaffte auch Amelie Hammer (19,90) als Fünfte. In der Gerade-Kür überzeugte die TSV-Turnerin mit der viertbesten Wertung. Als eine der jüngeren Starterinnen in dieser Altersklasse zeigte Margarete Petry (16,35) ansprechende Leistungen und ließ immerhin fünf Konkurrentinnen hinter sich.

Bei den Juniorinnen hatten sowohl Rebekka Lochstampfer als auch Valentina Hammer Probleme in der Gerade-Kür. Verunsichern ließen sich beide dadurch nicht. Hammer sammelte danach weiter fleißig Punkte, vor allem in der Spirale (8,10) gelang ihr ein starkes Ergebnis. Mit 23,50 Punkten wurde sie hinter der amtierenden Weltmeisterin Lea Gmeiner (TV Ay-Senden) Gesamtzweite. Der Abstand zur drittplatzierten Belgierin Mara Bartholemy betrug 0,3 Punkte. Lochstampfer (18,30) beendete den Wettbewerb auf dem elften Rang unter zwölf Teilnehmerinnen.

In der Mannschaftswertung für Jugendliche/Junioren belegte der TSV Weilheim hinter dem TV Ay-Senden und vor dem Team Belgien Platz zwei.