Großkampftage für die Ringer des AC Penzberg

Von: Paul Hopp

Großer Auftritt für den Penzberger Ringer-Nachwuchs: Am Sonntag finden nach drei Jahren Pause wieder „Alpenlandturnier“ und „Ladies Cup“ statt. Mit dabei unter gut 300 Startern sind auch die Jugendlichen des Athletenclubs. © AC Penzberg

Ringen satt gibt es am Wochenende in Penzberg: Am Samstag bestreitet das Männer-Team einen Landesliga-Heimkampf, am Sonntag sind hunderte Jugendliche in Aktion.

Penzberg – Da ist was los bei den Ringern des AC Penzberg an diesem Wochenende. Die Männer bestreiten am Samstag, 1. Oktober, ihren ersten Heimkampf in der Landesliga, tags darauf, am Sonntag, 2. Oktober, ist der Nachwuchs bei einem Traditionswettbewerb in Aktion.

In den Jahren 2020 und 2021 sorgte die Pandemie, genauer die daraus resultierenden Beschränkungen dafür, dass das traditionelle „Alpenlandturnier“ des Athletenclubs nicht stattfinden konnte. Nun ist es wieder so weit, die 43. Auflage des Nachwuchsturniers für B-, C- E- und F-Jugendliche steht an. Parallel findet die vierte Auflage des „Ladies Cup“ (Schülerinnen, Jugend, Frauen) statt. Gerungen wird jeweils im Freistil, die Kampfzeit beträgt 2 x 2 Minuten.

Alpenlandturnier und Ladies Cup in Penzberg

Für beide Turniere sind insgesamt über 300 Meldungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz eingegangen. Damit „sind wir voll und ganz zufrieden“, teilte der Athletenclub mit. Freuen würden sich die Veranstalter auch über Zuschauer. Beginn in der städtischen Turnhalle am ehemaligen Wellenbad ist um 9 Uhr. Die Penzberger Nachwuchsringer erzielten zuletzt beachtliche Resultate. So qualifizierte sich Johannes Fischer (B-Jugend/38 Kilo) erstmals für die DM und belegte dort einen neunen Platz. Ebenfalls bei der Nachwuchs-DM überzeugten die A-Jugendlichen Johanna Reigl (als Fünfte) und Lena Forstner (als Vierte).

Am Samstag steht fürs Männer-Team der erste Heimkampf in der Landesliga an. Gegner in der städtischen Turnhalle am ehemaligen Wellenbad (19.30 Uhr) ist der TSV Westendorf II. Der Auftakt, auswärts gegen den TSC Mering, ging mit 12:31 verloren. Vor heimischem Publikum will der AC, der im Gegensatz zu vielen anderen Klubs durchweg auf Eigengewächse setzt, die ersten Punkte einfahren. Das AC- Schülerteam ringt in der Bezirksliga, ist dieses Wochenende aber kampffrei.