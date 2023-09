AC Penzberg legt in Landesliga los: Zum Start gegen einen alten Rivalen

Von: Paul Hopp

Auf geht’s: Für die Ringer-Mannschaft des AC Penzberg beginnt die Saison mit einem Heimkampf. © AC Penzberg

Für die Ringer des AC Penzberg beginnt am Samstag, 9. September, die Saison in der Landesliga Süd. Zu Hause geht es dabei gegen einen Rivalen aus früheren Tagen.

Penzberg – Mit einem Heimkampf gegen einen Bekannten aus früheren Zeiten beginnt für die Ringer des Athletenclubs (AC) Penzberg die Saison in der Landesliga Süd. Am Samstag, 9. September, treffen die „Bayrisch Felser“ in der städtischen Sporthalle am Familienbad auf den TV Traunstein. Beginn ist um 19.30 Uhr.

AC Penzberg startet in die Landesliga Süd

Über Jahre haben sich beide Vereine in verschiedenen Ligen heiße Duelle geliefert. Das letzte Aufeinandertreffen fand in der Wettkampf-Saison 2018 statt. Damals, in der Oberliga, gab es für den AC ein 13:13-Remis (zu Hause) und einen 21:13-Sieg (auswärts).

Die Traunsteiner reisen als Aufsteiger an. In der Gruppenoberliga Ost holten sie mit 10:2 Punkten den Meistertitel. „Penzberg ist schwer auszurechnen und favorisiert“, heißt es von Seiten der Gäste. Die Penzberger ihrerseits sprechen in einer Mitteilung von „einem harten Brocken“, den sie zum Start vorgesetzt bekommen.

Erster Heimkampf gegen Aufsteiger TV Traunstein

Im vergangenen Jahr lief es für die Penzberger in der Landesliga Süd recht gut. Mit ausgeglichenem Punktekonto belegten sie hinter dem TSC Mering und dem TSV Westendorf II den dritten Platz. Man möchte „auch in diesem Jahr wieder im oberen Drittel mitmischen“, so der erste Vorsitzende, Bernd Dürr. Die Liga ist auf sieben Mannschaften angewachsen. Eigentlich hätte die Klasse acht Teams umfassen sollen, der ASV Au/Hallertau zog jedoch kurz vor dem Ligastart zurück.

Somit bekommen es die Penzberger noch mit dem ESV München-Ost, der SpVgg Freising, dem TSV Aichach, dem TSV St. Wolfgang und dem SV Siegfried Hallbergmoos II zu tun. Allesamt Gegner, „die erst einmal besiegt werden wollen“, so Dürr. Auch der zweite Auftritt der Penzberger, am Samstag, 16. September, findet vor heimischem Publikum statt. Dann geht es gegen den TSV Aichach. Die Saison der Mannschaftskämpfe dauert bis zum 9. Dezember. Vorbereitet haben sich die Penzberger unter anderem mit einem Trainingslager beim RSC Inzing in Tirol.

Der Athletenclub hat heuer auch wieder eine Schülermannschaft aufgeboten. Für sie beginnt die Bezirksliga Oberbayern/Schwaben am Samstag, 16. September, mit einem Auswärtskampf. Gegner ist der TSV Kottern.