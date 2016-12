SC Forst erlebt Fünf-Minuten-Fiasko

Eishockey: Landesliga, Abstiegsrunde

Forst - Das war bitter: Da spielt der SC Forst zumindest über weite Strecken annehmbar, kassiert in Ulm aber dennoch eine zweistellige Niederlage.

Forst – Vom Glück verfolgt sind die „Nature Boyz“ des SC Forst in dieser Saison wahrlich nicht. Zum Auftakt der Abstiegsrunde zeigte das Team beim VfE Ulm/Neu-Ulm zumindest über weite Strecken eine ansprechende Leistung. Im Ergebnis schlug sich das aber nicht nieder – im Gegenteil. Mit 2:11 (2:3, 0:5, 0:3) fiel die Niederlage heftig aus. Ausschlaggebend für das deutliche Ergebnis war eine Schwächephase im Mitteldrittel, während der die Forster binnen fünf Minuten vier Tore kassierten.

„Das zweite Drittel war ein reines Fiasko“, sagte Forsts Franz Brückl bei der Pressekonferenz nach der Partie. Er vertrat den im Urlaub befindlichen SC-Trainer Robert Balzarek an der Bande. „Da haben wir das Spiel weggeschmissen.“ Umso ärgerlicher war das Ganze, weil die Forster in den ersten 20 Minuten der Partie eine starke Leistung geboten hatten. Das hatte auch Ulms Trainer Martin Valenti zur Kenntnis genommen: „Der Gegner war fast ein bisschen besser als wir.“ Allerdings nutzten die „Nature Boyz“ ihre Chancen nur ungenügend. Mit einem Doppelschlag durch Manuel Vacca (9.) und Joschua Eckmann (10.) ging Ulm mit 2:0 in Führung. In Überzahl waren dann die Gäste zweimal erfolgreich: Erst verkürzte Michael Krönauer auf 1:2 (12.), wenig später erzielte Thomas Ptok den 2:2-Ausgleich (17.). Forst spielte in der Phase so „wie man es von der Heimmannschaft erwartet hätte“, so SC-Sprecher Werner Schilcher. Nur eine Minute nach dem Ausgleich gelang Ulms Louis Delsor ebenfalls im Powerplay das 3:2 (18.). Pech hatte Forsts Bastian Grundner mit einem Pfostentreffer.

Im Mitteldrittel spielte Forst zunächst konzentriert weiter. Auch der vierte Gegentreffer (25.) änderte daran zunächst nichts. Urplötzlich waren die Gäste aber von der Rolle. „Es klappte nichts mehr, kein Pass kam vernünftig an“, berichtete Schilcher. Die Ulmer nutzten dies zu vier Toren, eines davon erzielten sie in Unterzahl. Beim Stand von 8:2 war die Partie entschieden – und die Ulmer, die zu Beginn noch nervös agierten, traten in der Folge souverän auf.

Im Schlussdrittel machten die Hausherren, die nur ganz knapp den Sprung in die Aufstiegsrunde der Landesliga verpasst hatten, den zweistelligen Sieg perfekt. Kyle Armstrong (44.), Martin Lamich (48.) und Fabio Valenti (53.) trafen zum 11:2-Endstand. Die mitgereisten Forster Fans ließen sich davon übrigens nicht die Laune verderben und bejubelten ihr Team auch noch der Schluss-Sirene.

Am kommenden Freitag, 30. Dezember, absolvieren die „Nature Boyz“ ihre nächste Partie. Das Team gastiert bei den „Sharks“ des ESC Kempten, die zum Auftakt der Abstiegsrunde mit 2:5 verloren. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr.