Thomas Lochte wieder ein Stück näher dran am besonderen Pokal-Rekord

Von: Paul Hopp

Erfolgreich: Thomas Lochte (hier eine Archivaufnahme aus einem Liga-Wettkampfmit dem SK Weilheim) gewann zum wiederholten Mal den Dähne-Pokal auf Kreisebene. © Emanuel Gronau

Er ist dem Dähne-Pokal-Rekord wieder ein Stück näher gerückt: Thomas Lochte vom SK Weilheim hat auf Kreisebene gewonnen. Der Weg dahin war kein leichter.

Weilheim – Es ist die Zahl „20“, die Thomas Lochte versucht zu übertrumpfen. 20 Mal hat der verstorbene Volker Wildt (Gautinger SC/SC Starnberg) den Dähne-Pokal auf Kreisebene gewonnen. Dem Rekordhalter ist Lochte mittlerweile sehr nahe gerückt. Auf 18 Siege im Schachkreis „Zugspitze“ bringt es der Routinier vom Oberligisten SK Weilheim mittlerweile. Für den jüngsten Titel musste Lochte hart kämpfen.

Thomas Lochte gewinnt Dähne-Pokal auf Kreisebene

Im Finale traf er auf Ulrich Sperber (Gautinger SC). Das Duell endete mit einem Remis. Lochte hatte es, mit den schwarzen Steinen spielend, geschafft, zwei Bauern mehr auf dem Feld zu haben. Sperber allerdings hatte „einen aktiven Turm“, berichtete der SK-Spieler. Laut Reglement wird im Dähne-Pokal, um eine Entscheidung herbeizuführen, nach einem Remis „geblitzt“. Diese Disziplin absolviert Lochte eigenem Bekunden nach „nur in homöopathischen Dosen“.

Die ersten beiden Duelle mit Sperber endeten mit Remis – nach jeweils „vogelwilden Partien“, so Lochte. Sperber sei eben „auch ein guter Blitzer“. Im dritten Blitzduell setzte sich dann aber der gemäß Elo-Zahl favorisierte Weilheimer durch. Weiter geht es nun auf Oberbayern-Ebene. Dort war Lochte auch schon mehrfach erfolgreich: Seit 2014 gelangen ihm sechs Titelgewinne.

Mit Blick auf die Konkurrenz im Zugspitz-Kreis sagte Lochte: „Es ist nicht selbstverständlich, jedes Jahr den Pokal zu gewinnen.“ So unterlag Lochte im Vorjahr im Endspiel dem SK-Kollegen Peter Sindermann. Für die aktuelle Serie hatten sich lediglich drei Spieler angemeldet. Bis in die 1990er Jahre nahmen regelmäßig an die 30 Spieler teil. Lochte, der schon weit über 3000 Turnierpartien bestritten hat, hatte in der ersten Runde spielfrei, sein Finalgegner wurde im Duell zwischen Sperber und Ralf Ludwig (Gautinger SC) ermittelt. Thomas Lochte und Sperber waren sich 2018 schon im Finale auf Kreisebene gegenüber gesessen – auch damals ging es in die „Verlängerung“; der Weilheimer Spieler gewann mit 2,5:1,5.

Der Dähne-Pokal (benannt nach dem Vorsitzenden des Deutschen Schachbundes von 1951 bis 1968, Emil Dähne) ist die deutsche Einzel-Pokalmeisterschaft. Über Kreis- und Bezirksebene können sich Spieler bis zum bundesweiten Endturnier qualifizieren. Den finalen Wettbewerb 2022 gewann Fide-Meister Thilo Ehlmannn aus Baden.

