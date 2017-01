SK Weilheim besiegt den Spitzenreiter

Schach: Oberliga

von Paul Hopp schließen

Weilheim - Die Schachspieler des SK Weilheim überraschen sich derzeit selbst. Nach dem Sieg über Spitzenreiter Nürnberg steht das Team auf Platz drei.

„Wir wundern uns leicht, wie gut es läuft“, sagte SK-Routinier Thomas Lochte. Nach den beiden Auftritten am Wochenende stehen die Weilheimer – als Aufsteiger in die dritthöchste deutsche Spielklasse gestartet – auf dem dritten Rang. Im Nachholkampf gegen den SK München Süd-Ost holte das Team ein 4:4. Tags darauf besiegten die Weilheimer den Spitzenreiter, den SC Noris-Tarrasch Nürnberg, mit 4,5:3,5. Es war für die Franken die erste Saison-Niederlage.

Ihre Auftritte feierten die Weilheimer nach dem Duell mit den Nürnbergern mit einem gemütlichen Essen bei „Dachsbräu“. Von allzu großer Euphorie ist beim SK aber nichts zu spüren. In der Tabelle liegen die Teams noch dicht beieinander. Am Wochenende hat nun auch das Schlusslicht, der SK Schweinfurt, seinen ersten Sieg eingefahren. „Es war schon gut, dass wir gepunktet haben“, sagte Lochte. Ihre Liga-Tauglichkeit haben die Weilheimer auf alle Fälle schon bewiesen: Drei der bisherigen vier Gegner liegen in der oberen Tabellenhälfte.

Gegen den Topfavoriten Nürnberg „sind wir mit gemischten Gefühlen angetreten“, verriet Lochte. Die Gäste reisten mit fünf Titelträgern an. „Aber wir haben uns dann ganz gut präsentiert.“ Am Spitzenbrette erreichte Ludwig Deglmann ein verdientes Remis gegen den Großmeister Leonid Milov. Nach dem Unentschieden von Walid Shahin (Brett 6) gelang Lochte (Brett 4) gegen das frühere Toptalent, Fide-Meister Florian Wagner, ein Sieg. Damit lag Weilheim mit 2:1 vorn. Peter Mayerhofer (Brett 5) und Robert Wiesinger (Brett 7) mussten sich geschlagen geben, doch an den anderen Brettern sah es gut aus für die Weilheimer. Der erst 16-jährige Martin Mihaly Szabo bewies an Brett 8 sein Talent und besiegte den Fide-Meister Reiner Heimrath. „Es war eine Freude, ihm zuzuschauen“, sagte Lochte. Weilheims Neuzugang, der Internationale Meister Oliver Lehner, ließ an Brett 3 nichts anbrennen und erreichte ein sicheres Remis. Den Weilheimer Sieg perfekt machte dann der Internationale Meister Bernhard Bayer: Er nutzte seinen Materialvorteil (Turm gegen Läufer) technisch gut aus und setzte Fide-Meister Michael Mischustov matt. „Gegen den musst du auch erst mal gewinnen“, so Lochte.

Am Tag zuvor, beim Remis gegen den SK München Süd-Ost, „hätten wir gewinnen müssen“, sagte Lochte. Da der Gegner für Bernhard Bayer an Brett zwei kurzfristig wegen privater Gründe absagen musste, hatte Weilheim kampflos einen ganzen Punkt gewonnen. An mehreren Brettern lief es jedoch nicht wunschgemäß. „Wir waren selber schuld“, so Lochte. Shahin (Brett 6), der gut gespielt hatte, ließ seinen Gegner noch ins Endspiel kommen und verlor schließlich. Lehner (Brett 3) hatte schon eine Gewinnstellung, doch sein Gegner erzwang ein Dauerschach und damit ein Remis. Lochte (Brett 4) hatte in einer komplizierten Partie das Nachsehen. Die Stellung „habe ich komplett falsch behandelt“, so seine Einschätzung. Deglmann (Brett 1) musste sich dem Großmeister Dragan Kosic geschlagen geben. Die weiteren Punkte für die Gastgeber holten Mayerhofer (Brett 5) mit einem Remis sowie Wiesinger (Brett 7) und Szabo (Brett 8) bei seinem Oberliga-Debüt mit jeweils einem Sieg.