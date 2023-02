Knifflige Läufer-Endspiele und viele Remis: SK Weilheim kommt nicht recht voran

Von: Paul Hopp

Teilen

Symbolfoto zum Thema „Schach“, aufgenommen in Hamburg. © Felix König/dpa

Der SK Weilheim kommt in der Schach-Oberliga nicht recht voran. Gegen den SC Bamberg gab es ein insgesamt spannendes Duell mit kniffligen Situationen.

Weilheim – Es war eine Premiere: Zum ersten Mal saß der Schachklub Weilheim dem SC 1868 Bamberg in einem Liga-Wettkampf gegenüber. Am Ende gab es für beide Teams einen Punkt, der die Weilheimer im Bestreben um den Zweitliga-Aufstieg allerdings nicht recht viel weiter bringt.

Groß klagen konnten die Gäste aus dem Oberland hinterher allerdings nicht. Das Remis sei „leistungsgerecht“, sagte SK-Spieler Thomas Lochte. Die Gastgeber, in Bestbesetzung angetreten, sprachen auf ihrer Homepage von einem „dramatischen 4:4“.

Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region.

Die ersten Partien endeten jeweils mit einem Remis. Auf Weilheimer Seite waren dabei Fide-Meister Franz Guttenthaler (an Brett drei gegen den Internationalen Meister Josef Prybil) und Matthias Tafertshofer (an Brett fünf) beteiligt. In die Kategorie „spektakulär“ fiel das Remis von Thomas Lochte (7) im Duell mit Heiko Plöhn. Nach einer „wilden Eröffnung“, so Lochte, lieferte er sich mit dem guten Konterspieler auf SC-Seite ein Hin und Her, das letztlich in einem Dauerschach endete. Wie sich im Nachhinein bei der Berechnung herausstellte, „wäre ein Gewinn drin gewesen“, so Lochte.

Markus Pierecker (4) stand in seiner Partie marginal besser, doch auch für ihn gab es ein Remis. Fide-Meister Ludwig Deglmann (2) befand sich gegen den Internationalen Meister Kirill Burdalev zunächst im Nachteil, erspielte sich danach aber einen Vorteil. Im weiteren Verlauf kam es zu einem ungleichfarbigen Läufer-Endspiel, in dem Deglmann seine Dominanz nicht verwerten konnte und so ein Remis zu Buche stand. Der Begriff „ungleichfarbig“ bezieht sich darauf, dass die Läufer der Kontrahenten jeweils auf unterschiedlich-farbigen Feldern unterwegs sind.

Oliver Lehner wehrt mit Kampfgeist eine Niederlage ab

Großen Kampfgeist bewies einmal mehr der Internationale Meister Oliver Lehner, der am Spitzenbrett dem in dieser Saison noch unbesiegten Fide-Meister Tobias Kolb gegenüber saß. Nach einem Fehler drohte dem Weilheimer eine Niederlage, doch er schaffte es in der für ihn ungünstigen Konstellation „Läufer-gegen-Turm“ „den Laden dicht zu halten“, wie es Lochte formulierte. Auch dieses Duell endete mit Remis.

Auch das ist interessant: Klippenspringerin Iris Schmidbauer aus Pähl erhält eine Auszeichnung als „High Diverin des Jahres“. Leichtathlet Maximilian Rath läuft zum zweiten Mal zu einem bayerischen Hallenrekord. Der EC Peiting begeistert in der Oberliga Süd mit einem Offensivspektakel.

Der Weilheimer, der an diesem Tag als Sieger das Brett verließ, war Klaus de Francesco (6). Er erspielte sich einen Vorteil und brachte ihn ins Ziel. Einen Gesamterfolg bescherte dies den Weilheimern nicht, da Jonathan Kobold (8) in seinem Duell leer ausging. Er wehrte sich lange, musste sich dann aber in einem Endspiel mit gleichfarbigen Läufern geschlagen geben.

Großteil der Teams in der Oberliga liegen eng beieinander

Alle News und Geschichten aus unserem Landkreis sind auch auf unserer Facebook-Seite zu finden. Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.

Drei Spieltage vor Schluss liegt – mit Ausnahme von Spitzenreiter SK München Südost (12:0) – das Feld in der Oberliga noch eng beieinander. Die Weilheimer (6:6) haben als Tabellenfünfter nur zwei Punkte Rückstand auf den Zweiten, den SC Erlangen. Der Abstand zur Abstiegszone beträgt allerdings auch nur drei Punkte.

In der nächsten Wettkampf-Runde, am Sonntag, 5. März, 10 Uhr, treffen die Weilheimer im heimischen Spiellokal (Betriebsgebäude der Stadtwerke) auf den TSV Bindlach-Aktionär. Die Oberfranken, ehemals gemeinsam mit dem SK in der 2. Bundesliga in Aktion, befinden sich als Vorletzter in akuter Abstiegsgefahr.