Flagge zeigen beim Großmeister-Treffen: SK Weilheim wagt die Reise zu europäischem Top-Turnier

Schach beim SK Weilheim

Von Paul Hopp schließen

Der Schachklub Weilheim wagt im Herbst ein spezielles Experiment. Erstmals nimmt der Klub am „European Chess Club Cup“ teil. Dort spielen Größen wie Carlsen und Anand.

Weilheim – Hoffnungen auf einen Spitzenplatz gibt sich Thomas Lochte gar nicht erst hin. „Wir sind völliger Außenseiter“, sagt der Spieler des Schachklubs Weilheim. Es wäre auch ein wenig vermessen, würde der Oberligist aus dem Oberland tatsächlich damit rechnen, beim „European Chess Club Cup“ ganz vorn landen zu können.

SK Weilheim beim European Chess Club Cup dabei

Die Europameisterschaft für Klubmannschaften, die es seit 1954 gibt und die seit den 1980er Jahren regelmäßig ausgetragen wird, ist mit Starspielern gespickt. Im vergangenen Jahr, im österreichischen Zillertal, saßen der damalige Weltmeister Magnus Carlsen (für den norwegischen Klub Offerspill) und sein Vorgänger auf dem FIDE-Thron, Viswanathan Anand (für den rumänischen Verein CSU ASE Superbet), an den Brettern. Insgesamt waren 127 Großmeister unter den knapp 500 Spielern zu finden, die zu dem speziellen Turnier für Sechser-Mannschaften gekommen waren.

Beim Club-Cup 2022 spielten Carlsen und Anand

In ihrer Top-Besetzung, so mutmaßt Lochte, könnten die Weilheimer schon im vorderen Drittel des Tableaus landen. Aber aus Termingründen stehen nicht alle Cracks zu Verfügung. Macht nix, findet Lochte. Denn bei dem Auftritt „geht es darum, dass der Schachklub Weilheim Flagge zeigt“.

Obendrein dient ein solcher Trip dem Teambuilding innerhalb des Klubs. Schon allein der Spielort ist diesmal außergewöhnlich: Der Wettbewerb findet vom 30. September bis 8. Oktober im albanischen Durres statt. Mit dem Flieger geht’s nach Tirana, von dort per Shuttle-Service ins direkt am Meer gelegene „Grand Blue Fafa Resort“, in dem auch die Partien stattfinden werden.

Weilheimer Neuzugang freut sich auf Club-Cup

Einer aus der Weilheimer Truppe „freut sich narrisch“ auf das Turnier, weiß Lochte. Und der ist zugleich Neuzugang und der Jüngste im Bunde: Marco Limmer (12), bis dato beim TV Tegernsee spielend, hat sich dem SK angeschlossen. Der Youngster aus Schliersee – bei der Jugend-DM 2022 und 2023 jeweils mit guten Mittelfeldplätzen – erhält beim SK eine gezielte Förderung, die aber, das ist den Eltern wichtig, nicht in einen Drill ausartet.

+ Neuzugang: Marco Limmer, hier bei der Siegerehrung der Kreismeisterschaft 2023, spielt nun für Weilheim. © Privat

Der Klub aus der Kreisstadt hat in Gestalt von Franz Guttenthaler und Klaus de Francesco zwei Spieler, die in der Schach-Ausbildung für Jugendliche erfahren sind. Lochte ist vom Talent des Neuzugangs absolut angetan: „Du kannst zuschauen, wie er stetig stärker wird.“ Bei der jüngsten Kreis-Einzel-Meisterschaft in Hohenpeißenberg saß Lochte dem Zwölfjährigen schon gegenüber. Die „wilde Partie“, wie der Routinier rückblickend sagt, endete mit einem Remis. Lochte holte den Titel, Limmer glänzte im Feld der Erwachsenen als Dritter.

Was den Club-Cup betrifft, so werden neben Lochte und Limmer der Internationale Meister Oliver Lehner, die Fide-Meister Ludwig Deglmann und de Francesco sowie Matthias Tafertshofer und Martina Pils die Weilheimer Farben vertreten. Der Schachklub war einer der ersten, die sich fix angemeldet haben.

Weilheimer Sextett reist im Herbst nach Durres

Zu denjenigen, die früh dran waren, gehört auch die altehrwürdige, 1809 gegründete „Schachgesellschaft Zürich“. Die Eidgenossen wollen mit fünf Großmeistern anreisen. „Das ist der große Reiz des Turniers: Da sitzt man, zumindest an den vorderen Brettern, Weltklasse-Spielern gegenüber“, sagt Lochte.

+ Schachbretter und -spieler, so weit das Auge reicht: Beim „European Chess Club Cup“ 2022 im Zillertal traten gut 500 Frauen und Männer an. Das Foto zeigt eines Szene mit dem SK-Weilheim-Spieler Klaus de Francesco (rechts, mit grauem T-Shirt). © Walter Kastner/ECCC 2022

Die Idee, bei der Klub-EM anzutreten, kam im vergangenen Jahr auf. Da waren in Mayrhofen schon Lehner, de Francesco und Deglmann beim Club-Cup im Einsatz, und zwar für den mit den Weilheimern befreundeten Tiroler Verein SK Absam. Die Österreicher zogen sich seinerzeit achtbar aus der Affäre, belegten mit vier Siegen aus sieben Runde den 30. Platz unter 70 Teams. Die Schilderungen des SK-Trios führten dazu, dass es die Weilheimer nun selbst versuchen wollen.

Die vereinsintern größte Erfahrung bei Auslandsturnieren hat Lochte, der schon in aller Welt angetreten ist. 1999 nahm er, als Mitglied des SC Starnberg, an der Städte-WM in China teil. Unter 14 Mannschaften wurden die Starnberger damals Elfter, schlugen unter anderem Tokio und Singapur. Für den SK Weilheim ist die Teilnahme beim Club-Cup eine absolute Premiere auf dieser Art Turniere.

(Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region.)

Sponsoren gesucht: Für den Auftritt beim Club-Cup sucht der SK Weilheim, als Oberligist in der dritthöchsten deutschen Klasse spielend, noch finanzielle Unterstützer. Wer sponsern möchte, kann sich bei Jonathan Kobold (jonathan.kobold@gmx.de) und Thomas Lochte (thomas_lochte@yahoo.de) melden.

(Alle News und Geschichten aus unserem Landkreis sind auch auf unserer Facebook-Seite zu finden.)

Der European Chess Club Cup: Der Club-Cup ist ein Schachturnier für Klub-Mannschaften. Der Wettbewerb gilt als Europameisterschaft (oder auch Europapokal) der Vereine. Veranstaltet wird das Turnier von der European Chess Union (ECU) unter dem Patronat des Weltschachbundes. Die erste Auflage fand 1956 in Belgrad statt. Danach war 20 Jahre Pause; seit 1976 wurde das Turnier in Mehrjahres-Schritten regelmäßig ausgetragen. Seit 1992 findet der Club-Cup jährlich statt.

Zu Beginn gab es mehrere Turnierformen, mittlerweile wird seit mehr als 20 Jahren im „Schweizer System“ (jeweils sieben Runden) gespielt. Beim Club-Cup treten Sechser-Mannschaften gegeneinander an; es sind auch Mixed-Teams möglich. Seit 1996 gibt es parallel einen European Women’s Chess Club Cup für reine Frauen-Teams; dort spielen pro Mannschaft vier Frauen.

(Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.)

Die Veranstaltungsorte wechseln, in diesem Jahr ist Durres in Albanien Gastgeber. Das Turnier 2022 wurde in Mayrhofen im Zillertal gespielt. Damals saßen unter anderem Magnus Carlsen (seinerzeit noch Weltmeister) und Viswanathan Anand an den Brettern. 70 Männer- und 17 Frauen-Teams waren gekommen. Im Männer-Turnier (500 Spieler aus 45 Nationen) waren 127 Großmeister am Start.

Bei den Männern gewann der Novy Bor Chess Club. Das tschechische Team hatte acht Großmeister im Kader, darunter zwei jenseits der 2700-Elo-Marke. Der Schachclub Viernheim wurde als bestes deutsches Team Dritter, der FC Bayern München landete auf dem 18. Rang. Vom SK Weilheim waren Ludwig Deglmann, Klaus de Francesco und Oliver Lehner für den befreundeten SK Absam dabei – und belegten mit den Tirolern am Ende den 30. Platz. Im Frauen-Turnier gewann der ASVO Pamhagen aus Österreich mit den Großmeisterinnen Elina Danielian (Armenien) und Anna Ushenina (Ukraine).