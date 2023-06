Der Schachklub Weilheim und seine drei speziellen Duelle mit dem SC Gröbenzell

Von: Paul Hopp

Siegreiches Quartett: In der Besetzung (v.l.) Klaus de Francesco, Ludwig Deglmann, Franz Guttenthaler und Thomas Lochte gewann der SK Weilheim den Mannschaftspokal auf Oberbayern-Ebene. Gespielt wurde in Gröbenzell. © Schachbezirk Oberbayern

Der Schachklub Weilheim und der SC Gröbenzell saßen sich zuletzt des Öfteren gegenüber. Den Kreisstädtern gelangen dabei wichtige Erfolge in Liga und Pokal.

Weilheim – Mit dem SC Gröbenzell verbindet die Schachspieler des SK Weilheim eine gesunde sportliche Rivalität. Immer wieder stehen sich die Teams in diversen Wettbewerben gegenüber. Zuletzt gab es binnen kurzer Zeit drei Duelle – und alle gewannen die Weilheimer.

Für den SK mit am wichtigsten war der erste Vergleich der Trias, noch in der Oberliga Bayern. Da gewannen die Kreisstädter im Landkreis Fürstenfeldbruck mit 5:3. Damit machte der SK letztlich als Achter den Ligaverbleib in der dritthöchsten Spielklasse perfekt. Da war es dann auch egal, dass die Weilheimer zum letzten Ligaspiel gegen den schon als Meister und Zweitliga-Aufsteiger feststehenden SK München Südost aufgrund größter Personalprobleme kein spielfähiges Team mehr zusammen bekamen und die Partie kampflos abgeben mussten.

SK Weilheim beendet Oberliga Bayern auf Rang acht

Mit dem SC Gröbenzell gab es danach eine Begegnung um den Sieg im Viererpokal auf Ebene des Schachkreises „Zugspitze“. Dort siegten die Weilheimer mit 3:1. Gröbenzell war nicht in Bestbesetzung angetreten, der SK hatte drei Oberliga-Spieler am Brett. Letztlich „war es eine klare Sache“, berichtete SK-Spieler Thomas Lochte. Er gewann an Brett drei genau so wie Florian Gerlach an Brett vier. Vorn erreichten Franz Guttenthaler und Klaus de Francesco je ein Remis.

Fast schon kurios, dass nur zwei Tage später die oberbayerische Meisterschaft im Mannschaftspokal angesetzt war. Da ging es für die Weilheimer erneut nach Gröbenzell. Im Halbfinale setzte sich der SK gegen den SC Moosburg mit 3:1 durch. Ludwig Deglmann (1) und Guttenthaler (2) gewannen, de Francesco (3) und Lochte (4) spielten remis. Der Erfolg kam nicht unerwartet, da die Weilheimer einfach stärker besetzt waren als der Pokalsieger des Kreises „Ingolstadt/Freising“. Da auch die stark besetzten Gröbenzeller klar siegten (4:0 gegen Pegasus Lohkirchen) kam es im Finale zum dritten Vergleich binnen kurzer Zeit.

SK Weilheim gelingen Erfolge im Vierer-Pokal

Und erneut setzten sich die Weilheimer durch, diesmal gar mit 3,5:0,5. De Francesco einigte sich mit Albert Kauzinger schnell auf ein Remis. An den anderen Brettern wurden die Duelle voll ausgefochten. Dabei gewannen sowohl Deglmann (gegen Christian Grawe) als auch Guttenthaler (gegen Thomas Pieper) und Lochte (gegen Franz Scheckenbach). Kleiner Rückblick: Im Februar 2020 hatten die Gröbenzeller die Weilheimer schon mal mit 3,5:0,5 besiegt – damals stand das Pokalfinale auf Kreisebene auf dem Programm.

Beide Kontrahenten sind nun für die Mannschaftspokalrunde auf bayerischer Ebene qualifiziert. Der Schachbund hat kürzlich die Paarungen veröffentlicht. Das Achtelfinale soll am Sonntag, 25. Juni, ausgespielt werden. Bis zum 24. September folgen dann Viertel- und Halbfinale sowie die Endspiele (um Platz eins und drei). Der SK Weilheim hat im Achtelfinale die Schachfreunde München (heuer ungeschlagener Meister der A-Klasse 1) zum Gegner. Der SC Gröbenzell trifft auf die SF Bad Grönenbach, die in der Schwabenliga 1 antreten.