FSG Weilheim: Viele Titel und ein Neuling, der gleich eine Medaille holt

Von: Paul Hopp

Die FSG Weilheim war mit zahlreichen Schützen bei der oberbayerischen Meisterschaft in Hochbrück am Start. Mit der Ausbeute waren die Königlich-Privilegierten zufrieden.

Weilheim – Man kann bisweilen auch zu erfolgreich sein: Hermann Plötz jedenfalls konnte bei der oberbayerischen Meisterschaft im Sportschießen gar nicht an allen Siegerehrungen teilnehmen, zu denen er geladen war.

Die Auszeichnung für die besten Auflageschützen mit der Freien Pistole musste der Routinier der FSG Weilheim sausen lassen, weil parallel das 100-Meter-Schießen mit dem Auflage-Kleinkaliber stattfand. Die Entscheidung, daran teilzunehmen, hat sich letztlich gelohnt: Mit 296 Ringen gewann Plötz Bronze, neben ihm stand Vereinskollege Franz Freisl (297) als Zweitplatzierter auf dem Podest.

Es waren wahrlich viele Podestplätze, welche die 34 Schützen der Königlich-Privilegierte Feuerschützengesellschaft bei den Bezirkstitelkämpfen auf der Olympia-Schießanlage in Hochbrück geholt hatten. Insgesamt 39 Mal gab es ein Ergebnis unter den besten drei.

Zu zehn Oberbayern-Titel kamen noch 17 zweite und 12 dritte Plätze hinzu. Im Bereich zwischen den Rängen vier und zehn platzierte sich in 31 Fällen ein FSG-Mitglied. Alles Belege dafür, „dass sich jahrelanges Training auszahlt“, wie die FSG in einer Mitteilung schreibt.

Schützenbezirk Oberbayern

Dem Schützenbezirk Oberbayern gehören 31 Gaue an – von A wie Aichach bis W wie Wolfratshausen. Die Schützen aus der hiesigen Region sind in den Gauen Ammersee/Dießen (20 Vereine), Schongau (30 Vereine/ca. 4300 Mitglieder) und Weilheim (44 Vereine/ca. 6000 Mitglieder) organisiert.



Die Bezirksmeisterschaft auf der Olympia-Schießanlage in München war in diesem Jahr die erste seit der Corona-Pandemie, die in gewohntem Format und in gewohnter Größe über die Bühne ging. Das heißt, Schützen aller Gattungen und Klassen waren gemeinsam am Start. Es gab 62 Disziplinen – von Armbrust über Druckluftwaffen, Klein- und Großkaliber bis hin zur Steinschlosspistole. Die Wettkämpfe in den am meisten frequentierten Disziplinen fanden an drei Wochenenden (jeweils von Freitag bis Sonntag) statt. In Schongau und Dießen wurden ebenfalls Sieger ermittelt, unter anderem mit Ordonnanzgewehr und Vorderlader.