Andrea Steigenberger zielt in Liga und bei Vereinsmeisterschaft besonders gut

Von: Paul Hopp

Die Top-Platzierten der Haunshofener Vereinsmeisterschaft: (v.l.) Florian Loris, Ludwig Koch, Anton Lautenbacher, Andrea Steigenberger, Hedwig Steigenberger, Christine Straub, Christoph Ginter, Hubert Lautenbacher, Benedikt Lautenbacher, Simon Zach, Vitus Steigenberger und Anna Zach. © Privat

Beim ihrem Schützenball ehrten die Mitglieder des SV Haunshofen auch ihre Vereinsmeister. In vier Kategorien wurden Sieger ermittelt.

Ihren Schützenball nahmen die Mitglieder des Schützenvereins Haunshofen zum Anlass, auch ihre Vereinsmeister der Saison 2022 zu ehren. In der Schützenklasse belegte Christoph Ginter (374 Ringe) den ersten Platz. Rang zwei ging an Hubert Lautenbacher (367), Dritter wurde Benedikt Lautenbacher (365).

Schützenverein Haunshofen ehrt die Vereinsmeister

In der Damenklasse holte sich Andrea Steigenberger mit 374 Ringen in überlegener Manier – und zum wiederholten Male – den Sieg. Die weiteren Podestplätze nahmen Hedwig Steigenberger (359) und Christine Straub (338) ein. In der Jugendklasse belegte Simon Zach (354) die Top-Position vor Vitus Steigenberger (340) und Anna Zach (331). Die Pistolenklasse entschied Anton Lautenbacher (374) für sich; Ludwig Koch (346) wurde Zweiter, Florian Loris (345) kam auf Rang drei.

In den Rundenwettkämpfen im Gau Weilheim schießt das Luftgewehrteam des SV Haunshofen in dieser Saison in der B-Klasse 1. Mit 3:13 Punkten liegt die Equipe derzeit auf dem sechsten Platz. Jüngst gelang gegen die SG Magnetsried-Jenhausen ein 1394:1379-Sieg. Den besten Ringschnitt im Team hat Andrea Steigenberger (358,00 Ringe/7 Wettkämpfe) vorzuweisen.

Bestens läuft es für die Luftpistolen-Mannschaft der Haunshofener: Mit 10:4 Punkten und einem Schnitt von 1390,71 Ringen führt das Team die Tabelle in der Gauliga vor den punktgleichen SG Haid-Wessobrunn und SG Polling an. In der Einzelwertung haben teamintern Anton Lautenbacher (355,33 Ringe/6 Wettkämpfe), Johannes Kalteis (353,00/5) und Josef Schwaiger (352,22/6) die besten Schnittzahlen.