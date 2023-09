Schiffbrüchiger sucht Schutzengel: Die spezielle WM-Bilanz von Maximilian Ulbrich

Von: Christian Heinrich

Bis zum 25. Schuss lief alles nach Plan: Maximilian Ulbrich (hier ein Archivfoto vom Weltcup) blieb bei der WM der Finaleinzug mit dem Luftgewehr verwehrt. © ISSF

Die Weltmeisterschaft in Baku ist für Maximilian Ulbrich nicht nach Wunsch verlaufen. Der Wilzhofener nimmt aber wichtige Erkenntnisse daraus mit.

Baku/Wilzhofen – Auf einmal war dieses Kribbeln da. Maximilian Ulbrich spürte, dass sein linker Fuß eingeschlafen war. Das ist normalerweise nicht weiter tragisch und kann jeden mal passieren. Aber der Sportschütze aus Wilzhofen befand sich mitten im Wettkampf bei der Weltmeisterschaft in Baku.

Maximilian Ulbrich knapp am Luftgewehr-Finale vorbei

Es dauerte nicht lange, da begann auch noch seine Kniekehle zu schmerzen. „Es war eine brutale Belastung auf dem Bein“, erklärte der 22-Jährige sein Malheur. Was tun? Ulbrich blickte sich um, aber es war niemand da, der ihm einen Rat geben durfte. Er musste selber entscheiden, ob er nun eine Pause einlegte, um sich die Füße zu vertreten, oder ob er trotz seiner körperlichen Probleme weitermachen wollte. Ulbrich blickte auf die Uhr. Die Zeit war schon fortgeschritten. Er musste sich beeilen. Der Sportpolizist entschied sich gegen eine Unterbrechung des Wettkampfs, obwohl er wusste, dass dies seine Schwierigkeiten nicht löste.

Bis zum 25. Schuss war für den Luftgewehrschützen alles optimal gelaufen. Der Europameister hatte sich einen Plan zurechtgelegt, wie er den Finaleinzug bewerkstelligen konnte. Nicht nur er war davon überzeugt, dass 631 Ringe nötig sein würden, davon ging jeder seiner Kontrahenten aus. Nach den beiden ersten Serien befand er sich voll im Soll, obwohl er in der Nacht zuvor schlecht geschlafen hatte.

Maximilian Ulbrich spürt „brutale Anspannung“

„Am Abend zuvor habe ich eine brutale Anspannung gespürt“, räumte er ein. Als der Wettkampf begann, verflüchtigte sich die Nervosität auf einmal. Ulbrich war in seinem Element, nur eben bis zum 25. Schuss. Es folgte eine 10,3 und dann eine 10,7. „Der eine Schuss war nicht ganz perfekt, der andere mit Glück“, gab er zu. Es war ein Alarmsignal, das Ulbrich sehr wohl registrierte, weil er es auf seine körperlichen Probleme zurückführen konnte. Aber er war nicht mehr in der Lage gegenzusteuern.

Gut 105 Ringe pro Durchgang hatte er sich vorgenommen, um auf das Limit zu kommen, das jeder für realistisch hielt. Aber nun folgten drei Serien, bei denen er unter der selbst gesteckten Norm blieb. „Da ist mein Polster langsam weggebrochen. Der Plan hat nicht mehr funktioniert.“ Ursprünglich hatte er sich vorgenommen, jeden Versuch sauber auszuführen, um so eine hohe Qualität sicher zu stellen. Daran war nicht mehr zu denken, zumal er die vorletzte Serie mit einer 9,8 beendete. „Das hat mir das Genick gebrochen“, war er überzeugt. Mit nur einem einzigen Schuss hatte er einen ganz Ring eingebüßt.

In diesem Moment hätte man dem Schützen einen kleinen Schutzengel zur Seite gewünscht, der ihn darauf aufmerksam gemacht hätte, wie es wirklich um ihn stand. Aus reiner Verzweiflung, die Finalteilnahme verpasst zu haben, warf Ulbrich die Flinte vorzeitig ins Korn, obwohl er noch eine Serie vor sich hatte. Aber die allgemeine Situation gestaltete sich ganz anders. Denn auch seine Kontrahenten schienen fast alle an diesem imaginären Limit zu scheitern.

„Es war schwierig, den Wettkampf mit 110 Prozent durchzuziehen“, räumte Ulbrich ein. Seine letzten zwei Schüsse waren wieder zwei Neuner – bei 627,4 Ringen blieb er stehen. Der Traum vom Finale war geplatzt. Als er auf die Anzeigetafel schaute, traute er seinen Augen kaum: Nicht einmal 630 Ringe wären für die Top-Acht nötig gewesen, um sein Ziel zu erreichen. „Es wäre bis zum Schluss alles möglich gewesen“, machte er sich Vorwürfe, dass er nicht mehr an sich und seine Chance geglaubt hatte.

Die erhoffte Medaille in Baku blieb ihm zwar verwehrt, aber die deutsche Nummer eins im Luftgewehr hatte zwei wichtige Lektionen, die in der weiteren Karriere vielleicht noch wertvoller sein werden als Gold, Silber oder Bronze. So erkannte Ulbrich, dass es im Wettkampf allein auf ihn selbst und seine Leistung ankommt. Nicht das Maß, das im Vorhinein hypothetisch festgelegt wird, ist entscheidend. Allein der Wettkampf mit seiner eigenen Dynamik bestimmt, welches Limit am Ende gesetzt wird.

Und dann ist Ulbrich im Stand wie ein Schiffbrüchiger immer allein sich selbst überlassen. Allein er trägt die Verantwortung, nach seinen Erfahrungswerten und seiner Selbstkenntnis darüber zu entscheiden, was zu tun ist. „Ich glaube, dass ich die richtigen Konsequenzen ziehe.“ Mitte September geht’s zum Worldcup nach Rio de Janeiro. Wenn dann sein Fuß vor lauter Anspannung wieder einschläft, weiß er, dass er nur ein paar Schritte zu machen braucht, um wieder einen festen Stand zu haben.