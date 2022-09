Der nächste Streich von Maximilian Ulbrich: Mit deutschem Rekord zum Team-Gold

Von: Paul Hopp

Sieg mit dem Team: Maximilian Ulbrich (4.v.l.) gewann mit der „Ohligser SGem“ im Kleinkaliber-Wettbewerb 3x20 die Goldmedaille - und das mit deutschem Rekord. © Bayerischer Sportschützen-Bund

Für Maximilian Ulbrich läuft es bei der DM im Sportschießen: Nach seinem Luftgewehr-Erfolg war der Wilzhofener mit dem Kleinkaliber sehr erfolgreich.

München – Die Serie an Top-Platzierungen für die Schützen aus der Region bei der derzeit laufenden deutschen Meisterschaft reißt nicht ab. In den vergangenen Tagen gab es mehrere erfreuliche Resultate. So hat Maximilian Ulbrich nach seinem Einzel-Titel mit dem Luftgewehr auch mit dem Kleinkaliber Gold geholt. Mit der Ohligser Schützengemeinschaft aus dem Rheinland entschied der Wilzhofener in der Disziplin „3x20“ die Teamwertung bei den Herren I für sich.

Maximilian Ulbrich siegt in Teamwertung

Ulbrich (584), Kai Dembeck (591) und Bastian Blos (581) kamen zusammen auf 1756 Ringe, was eine neue deutsche Bestmarke bedeutete. Der Vorsprung auf den zweitplatzierten KK-Schützenverein Königsbach betrug satte acht Ringe. In der Einzelwertung gewann Dembeck mit deutschem Rekord den Einzeltitel, Maximilian Ulbrich wurde Neunter. In derselben Konkurrenz trat auch Johannes Ulbrich (SG Wilzhofen) an – er belegte mit 581 Ringen den 17. Platz.

Maximilian Ulbrich holt Silber im „KK 30 Schuss“

Darüber hinaus gewann Maximilian Ulbrich, für die SG Wilzhofen antretend, eine weitere Kleinkaliber-Medaille, und zwar eine silberne in der Disziplin „30 Schuss“. Bei diesem Wettbewerb ging es hoch spannend zu: Zwei Frauen und eben der 21-Jährige hatten am Ende 291 Ringe auf dem Konto. Für die Ermittlung der Platzierungen wurde das Ergebnis der letzten Serie zu Rate gezogen.

Deswegen gewann Hanna Bühlmeyer (FSG Allach/97 in der dritten Serie) Gold vor Ulbrich (96) und Isabella Straub (Forstschützen Ebersberg/95). Johannes Ulbrich (SG Wilzhofen) belegte mit insgesamt 284 Ringen den 17. Rang. Für Kerstin Fahl aus Prem (in dieser Disziplin für den SV Lengdorf schießend) bedeuteten 282 Ringe den 21. Platz unter 43 Frauen und Männern.

Freude über Silber: Luftpistolenschützin Elisabeth Harms von der SG Bernried. © Bayerischer Sportschützen-Bund

Elisabeth Harms gewinnt Silber mit der Luftpistole

Dass sie immer noch zu den Besten ihrer Zunft gehört, bewies Elisabeth Harms in Hochbrück in eindrucksvoller Manier. Die Luftpistolenschützin der SG Bernried gewann bei den Damen IV in der Einzelwertung die Silbermedaille. Harms beendete ihren Wettkampf mit 365 Ringen (91/91/93/90). Sie lag damit einen Zähler vor der Dritten. Gold ging nach Hessen, an Kirstin Steinert (374) vom SV Sulzbach-Taunus.

Keine Spitzenplätze waren den Gebrüdern Holderried von den „Burgschützen Tannenberg“ mit der Luftpistole vergönnt. Matthias Holderried belegte mit 570 Ringen in der Qualifikation den 14. Rang unter 58 Teilnehmern bei den Herren I. Für Michael Holderried (562) stand der 29. Rang zu Buche. Mit ihren Ergebnissen verpassten beide das Finale der besten acht Schützen. Deutscher Meister wurde Aleksandar Todorov (HSG München), der in der Elimination 243,8 Ringe erreichte.