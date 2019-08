Maximilian Ulbrich macht‘s im Rennen um Gold bis zum letzten Schuss spannend

Schießen: Deutsche Meisterschaft

Der Start in die deutschen Meisterschaften ist Maximilian Ulbrich gelungen. Der 18-jährige Sportschütze der SG Wilzhofen beendete den KleinkaliberWettbewerb 3 x 40 mit einer Top-Platzierung.

Wilzhofen/Garching –Den Druck spürte Maximilian Ulbrich immer noch auf sich lasten, obwohl ihm bei seinem ersten Programm bei den deutschen Meisterschaften in Garching-Hochbrück auf Anhieb die erhoffte Medaille gelungen war. Zufrieden geben wollte sich der Sportschütze der SG Wilzhofen jedoch nicht mit dem zweiten Platz bei den Junioren in der Disziplin „Kleinkaliber 3x40“. „Ziel ist es nicht, eine Medaille aus sechs Wettkämpfen zu holen.“ Damit stellte er klar, dass sein Hunger nicht schon gestillt, sondern erst angeregt wurde. Die Vize-Meisterschaft im Dreistellungskampf war da genau der richtige Appetithappen für ihn. „Ich würde eher sagen, dass ich Silber gewonnen, als dass ich Gold verloren habe“, lautete sein Fazit.

Schießen: Maximilian Ulbrich bei deutscher Meisterschaft vor dem letzten Schuss noch vorn

Vor dem alles entscheidenden letzten Schuss im Finale hatte er noch sechs Zehntelpunkte vor Max Braun (KKSV Ispringen) geführt. Doch dann unterlief ihm ein fatales Missgeschick. Mit einer 8,5, die er links oben auf der Scheibe platzierte, platzte der Traum vom Titel. „Eine 9,1 hätte gereicht.“ Es waren Nuancen, die ihn von Rang eins trennten. Und so schnappte ihm Braun noch den Sieg mit einer 9,7 vor der Nase weg.

Ulbrich ist jedoch erfahren genug, um seine Leistung vernünftig einzuordnen. Mit 1159 Ringen nach dem Vorkampf unterbot er die von ihm anvisierte Marke nur um einen einzigen Zähler. Überflüssigerweise, wie er fand, denn der letzte Schuss seines Programms war lediglich ein Achter. Braun (1173) hatte da mit neuem deutschen Rekord ein ganz anderes Zeichen gesetzt. Eine Bestleistung hatte Ulbrich aber nicht im Visier.

Schießen: Im Liegend-Anschlag ein fast optimales Ergebnis für Maximilian Ulbrich

Im Knieend-Anschlag verlief es zunächst verheißungsvoll, bis sich sein Griff lockerte und der 18-jährige Wilzhofener während der Wettkampfs nachjustieren musste. Mit 382 Ringen (97/94/96/95) ging er aus dem Wettkampf. Das Liegend-Schießen gestaltete sich für ihn zunächst recht kompliziert, doch dann flutschte es und er kam mit 396 Zählern (97/99/100/100) auf ein für ihn optimales Ergebnis. Auch stehend musste er um jeden Schuss kämpfen, bis die 381 Ringe feststanden (95/94/97/95). Mit 1159 Ringen war er damit Dritter nach der Qualifikation.

Schießen: Maximilian Ulbrich holt im Stehend-Schießen enorm auf

Im Finale sah es danach aus, als könnte er diese Position nicht halten. Nach dem Knieend-Programm lag er unter den acht Finalisten auf dem letzten Platz. Als 15 weitere Schüsse liegend absolviert waren, hatte er sich gerade mal um einen Rang verbessert. Die beiden ersten Serien im Stehend-Anschlag veränderten auf einmal das Klassement. Ulbrich war nun Dritter, und nach dem dritten von insgesamt fünf Stechschüssen hatte er sogar die Führung übernommen. „Ich habe gewusst, dass ich stehend einiges rausholen kann“, berichtete Ulbrich.

Am Ende war es mehr, als er sich erwarten konnte. Mit der Mannschaft der SG Wilhofen landete Ulbrich an fünfter Stelle. Die 1159 Ringe, die Alisa Zirfaß bei den Junioren B erzielte, reichten gerade für Rang sechs, derart hoch war das Niveau in dieser Altersklasse. „Das schießt sie nicht immer“, sprach Ulbrich von einem besonderen Ergebnis, das nur dadurch relativiert wurde, dass andere Juniorinnen eine noch höhere Ausbeute erzielten.

Schießen: SG Wilzhofen bei deutscher Meisterschaft Dritter in der Mannschaftswertung

Johannes Ulbrich (1143) hatte ebenfalls seine aktuelle Leistungsstärke erreicht. „Es war ein Wettkampf, der für ihn nicht schlecht war“ kommentierte Maximilian Ulbrich das Resultat seines Bruders, der bei den Junioren Neunter wurde. Zusammen ergab das 3461 Ringe. Der vierte Platz im Gesamtklassement des Mannschaftsbewerbes war zwölf Ringe entfernt, der dritte schon 22 und der erste gar 34.

Raphael Schwarz, der für die Forstschützen Ebersberg anlegte, kam auf 1125 Zähler. „Gar nicht so verkehrt, wenn man den Trainingsaufwand ansieht“, lobte er seinen Wilzhofener Vereinskameraden für dessen starkes Schießen. Es war ein guter Tag für Maximilian Ulbrich, sich in Großmut zu üben. Gegenüber sich selbst und anderen.

