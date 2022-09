Top-Ergebnisse unter Druck: Maximilian Ulbrich rettet seine Zukunft als Leistungssportler

Von: Paul Hopp

Teilen

Die Abläufe funktionieren wieder, die Ergebnisse stimmen: Maximilian Ulbrich (hier beim Arge-ALP-Turnier) gelangen das ganze Jahr über bei diversen Luftgewehr- und Kleinkaliber-Wettkämpfen vordere Platzierungen. © BSSB

Die Karriere als Leistungssportler stand für Maximilian Ulbrich auf der Kippe. Doch der Wilzhofener widerstand dem großen Druck - und ist wieder im Nationalkader.

Wilzhofen – Die deutsche Meisterschaft hatte noch gar nicht richtig angefangen und eine Medaille baumelte auch noch nicht um seinen Hals. Dennoch war Maximilian Ulbrich schon die Glückseligkeit in Person. Mit den 588 Ringen in der Qualifikation und den 586 Ringen in der Elimination des Kleinkaliber-Wettkampfes „3 Positions“ hatte er etwas geschafft, was er sich am Anfang selbst gar nicht zugetraut hatte. Der 21-jährige Gewehrschütze aus Wilzhofen hatte sich einen Platz im Nationalkader erkämpft, genauer gesagt zurückgeholt – und damit auch seine Zukunft als Leistungssportler gesichert.

Maßgeblich für die Einstufung in den Kader ist eine vordere Platzierung in der Rangliste des Deutschen Schützen-Bundes. Die wird anhand von Ergebnissen erstellt, die bei drei vorab festgelegten Terminen erzielt werden. Insgesamt sind mit dem Kleinkaliber acht, mit dem Luftgewehr fünf Programme zu schießen. Die DM auf der Olympia-Schießanlage in Hochbrück bildete – nach Hannover und München – den finalen Termin.

Maximilian Ulbrich schafft Rückkehr in Nationalkader

In der Kleinkaliber-Rangliste belegte Ulbrich mit einem Schnitt von 584,5 Ringen den ersten Platz perfekt. Damit ist klar: Er steht 2023 im Nationalkader. Mit dem Luftgewehr landete er die DSB-Rangliste auch ganz weit vorn – ein Schnitt von 626,6 Ringen bedeutete Rang drei. In zwei Disziplinen deutschlandweit zu den Besten zu gehören, ist etwas absolut Besonderes, auch wenn Ulbrich, der sich als „Allrounder“ bezeichnet, selbst zu bescheiden ist, das groß herauszustreichen.

Als der Wilzhofener nach der Kleinkaliber-Elimination am ersten Wettkampftag aus dem Stand trat, „habe ich einen Mega-Druckverlust gespürt“. Immerhin stand und fiel seine gesamte Zukunft mit dieser vermaledeiten DSB-Rangliste. Ohne einen Platz im Nationalkader wäre Ulbrich aus dem Programm „Spitzensportförderung bei der Bayerischen Polizei“ geflogen. Der 21-Jährige hätte seine weitere Ausbildung zum Polizisten auf dem gewöhnlichen Weg beschritten.

Das Schießen auf dem Niveau, auf dem er sich in der Vergangenheit bewegte (als WM-Teilnehmer und EM-Medaillengewinner), wäre so nicht mehr möglich gewesen. Seine Laufbahn, für die er mächtig Aufwand betrieben hatte, wäre mit einem Schlag zu Ende gewesen.

Platz im Förderprogramm der Polizei stand auf der Kippe

In das Jahr startete der Wilzhofener, der in der vergangenen Saison die Qualifikation für den Nationalkader 2022 verpasst hatte, also mit einer gewaltigen Hypothek. Die Aussichten waren auch nicht allzu rosig: „Mir war klar, ich komme mit dem Druck nicht zurecht.“ Ulbrich befasste sich zunehmend „mit der Option B“, wie er sagt. Die lautete: kein Platz im Kader, normale Ausbildung. Irgendwann reifte ihn ihm der Gedanke: „Das ist gar nicht so schlimm. Ich falle relativ weich.“

Schießen hin oder her, „die Arbeit als Polizist macht mir Riesenspaß“. Die Einstellung half: „Ich konnte es etwas lockerer sehen.“ Eine gewisse Lockerheit legte er auch in anderer Hinsicht an den Tag. In den vergangenen Jahren „habe ich für den Sport sehr viel zurückgestellt“. Nun gönnte er sich doch vermehrte Treffen mit Freunden und hie und da sogar auch mal einen Schluck Alkohol. Und was das Training betraf, so streute Ulbrich – im Gegensatz zum Jahr davor – auch nötige Pausen ein.

Der Sieger steht immer in der Mitte: Das Foto zeigt Maximilian Ulbrich nach seinem Erfolg beim Arge-Alp-Turnier. © BSSB

Seinem sportlichen Niveau tat diese neue Herangehensweise keinen Abbruch – im Gegenteil. „Das ganze Jahr ist gut gelaufen“, sagt der Wilzhofener mit Blick auf seine Resultate. Bei der internationalen Rifle-Trophy in Pforzheim überzeugte Ulbrich als Zweiter (Luftgewehr) und Siebter (Kleinkaliber). Bei der bayerischen Meisterschaft holte er sich die Goldmedaille im „Kleinkaliber 50 Meter“. Erfolgreich verlief für Ulbrich auch das Arge-Alp-Turnier, einem Wettbewerb, in dem Schützen aus mehreren Alpenländern gegeneinander antreten.

Sieg beim prestigeträchtigen Arge-Alp-Turnier

Mit dem Luftgewehr holte er sich den Sieg im Einzel (627,3 Ringen nach sechs Serien) und gewann mit dem Team Bayern. Mit dem Kleinkaliber glänzte er als Dritter (621,7) im Einzel; in der Mannschaftswertung sprang hinter St. Gallen ein zweiter Rang heraus. Diese ganzen Erfolge „haben mir Selbstvertrauen gegeben“, so Ulbrich. Die Motivation stieg, was sich wiederum positiv auf die Leistung auswirkte. Auch in der Zusammenarbeit mit den Trainern lief es besser als davor. Das Jahr 2021 „war nicht einfach“, blickt Ulbrich zurück.

Bei der deutschen Meisterschaft in Hochbrück veredelte der Schütze der SG Wilzhofen dann die Saison. Nach dem gelungenen Einstieg mit dem „3 Positions“-Wettkampf – das Finale der besten acht schloss er als Fünfter ab – ließ er es keineswegs locker angehen. Den Wettkampf am Tag danach mit dem Luftgewehr sah er als Kür an, prompt lieferte er eine Gala ab, die mit seinem ersten DM-Titel in dieser Disziplin bei den Herren I endete.

Der Sieger steht immer in der Mitte: Das Foto zeigt Maximilian Ulbrich nach seinem DM-Triumph mit dem Luftgewehr bei den Herren I. © BSSB

Die Qualifikation beendete Ulbrich mit 628,0 Ringen als souveräner Erster. Fast zwangsläufig wird man da in eine Favoritenrolle gepresst. „Mir ist immer lieber, als Achter ins Finale einzuziehen. Da hat man weniger zu verlieren“, sagte er im Siegerinterview mit einem Schmunzeln. Das Finale avancierte zu einem dramatischen Ringen, in dem UIbrich erst vorn lag, dann als Vierter in die Elimination ging. Nach dem 18. Schuss von 24 Schüssen lag er 1,8 Ringe hinter dem Führenden David Koenders (FSG Allach) zurück. „Das ist schon viel.“

Maximilian Ulbrich holt Luftgewehr-Titel bei DM

Doch der Wilzhofener blieb dran, kam langsam näher. Mit den Schüssen 20 bis 22 machte er 1,1 Zähler gut und rückte bis auf sieben Zehntel an Koenders heran. Im vorletzten Schuss (10,8:9,8) zog Ulbrich am Kontrahenten vorbei, doch entschieden war noch lange nichts. Für den letzten Schuss „habe ich lange gebraucht“, so Ulbrich. Koenders hatte eine 10,0 geschossen, der Wilzhofener kam auf eine 9,8. Am Ende blieb also ein Zehntel Vorsprung. Er habe sich damit „belohnt für einen starken Wettkampf und ein komplett starkes Jahr“.

Weilheim-Penzberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Weilheim und Penzberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Doch damit nicht genug: Der Sportpolizist legte in den Tagen darauf mit dem Kleinkaliber nach: In der Disziplin „30 Schuss“ holte er Einzel-Silber, in der Disziplin „3 x 20“ gab es Team-Gold (mit der Ohligser Schützengemeinschaft). Beim Mannschaftstitel verbesserten Ulbrich und seine Kollegen den deutschen Rekord um drei auf 1756 Ringe.

Aktuell steht ein wenig Erholung für Maximilian Ulbrich auf dem Programm, doch die Zeit ist nur kurz. So geht es mit der Ausbildung, die er in Dachau absolviert, weiter. Der vierte Abschnitt steht an, dabei absolviert er auch im Oktober und November ein Praktikum an der Dienststelle in Weilheim. In Sachen „Schießen“ beginnt Mitte Oktober die Saison in der 1. Bundesliga. Dort ist Ulbrich weiterhin für die FSG Dießen in Aktion. In der vergangenen Saison gelang nur knapp der Klassenerhalt – die Dießener hoffen sicher auf eine etwas entspanntere Runde. Druck hatte Maximilian Ulbrich heuer auf alle Fälle schon mehr als genug.