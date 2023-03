„Unglaublich“: Maximilian Ulbrich sorgt bei EM in Tallinn für eine Sensation

Von: Christian Heinrich

Siegerlächeln: Europameister Maximilian Ulbrich (Mitte) mit dem Zweiten Patrik Jany (Slowakei/l.) und dem Dritten Alexander Schmirl (Österreich). Die Eltern fiebern unterschiedlich mit © RISTO AARREKIVI

Maximilian Ulbrich hat bei der EM im Sportschießen für eine Sensation gesorgt. Der 22-Jährige war mit dem Luftgewehr eine Klasse für sich - schoss zudem einen Rekord.

Wilzhofen – In dem Moment, als sich alles entschied, verharrte Maximilian Ulbrich in sich. Es schien, als suche der Sportschütze aus Wilzhofen Halt an seinem Luftgewehr, denn er hatte mit seinem letzten Schuss bei der Europameisterschaft in Tallinn (Estland) ein sportliches Erbeben ausgelöst.

Fast zeitgleich hatten er und sein Gegner Patrik Jany ihre Waffen ausgelöst. Der Titelverteidiger aus der Slowakei lag im Finale der besten zwei Athleten mit 12:14 zurück. Er musste gleichziehen, um im sogenannten Gold Medal Match nicht mit Silber nach Hause zu gehen. Weil so viel von diesem Versuch abhing, bereiteten beide Kombattanten ihren Schuss gewissenhaft vor. Jany löste zuerst aus, eine 10,4 leuchtete auf der Anzeigetafel. Einen Wimpernschlag später wurde Ulbrichs Resultat eingeblendet: 10,5.

Maximilian Ulbrich sorgt bei EM in Tallinn für eine Sensation

Während Janys Mundwinkel kurz nach unten ging, blieb Maximilian Ulbrich äußerlich völlig unberührt: kein Lächeln, keine Siegerfaust, kein Jubel. Der 22-Jährige feierte den bisher größten Erfolg seiner noch so jungen Karriere wie in Trance. „Dass es zu Gold reicht, war für mich absolut unglaublich, und es wird noch etwas dauern, bis ich das richtig fassen kann“, gestand Ulbrich später. Während ihm sowohl seine Trainer als auch seine Rivalen fair und respektvoll gratulierten, stemmte Anna Janßen ihren Trainingspartner vor lauter Freude in die Höhe.

Janßen, die zuvor Bronze im Einzel gewonnen hatte, hätte auch Ulbrichs Partnerin im Mixed-Wettbewerb sein können. Doch der Deutsche Schützenbund verhinderte zum zweiten Mal nach dem Worldcup in Kairo, dass sein eigentliches Dreamteam gemeinsam an den Start ging, obwohl dieses vor vier Jahren beim Junioren-Worldcup in Suhl Silber geholt hatte.

Maximilian Ulbrich holt EM-Gold mit dem Luftgewehr

Dass der Wilzhofener beim Mixed nur zuschauen musste, spielte keine Rolle mehr, als er endlich seinen persönlichen Tunnel verlassen hatte und zu den Klängen der deutschen Nationalhymne mit seiner Goldmedaille auf dem Siegerpodest um die Wette strahlte. Ulbrich hatte an jenem für ihm so bedeutungsvollen Samstag in Talinn nicht nur Gold gewonnen. Mit 633,4 Ringen nach dem Vorkampf verbesserte er den nationalen Rekord um eine Zehntel, den er im Februar beim H&N Cup in München erst aufgestellt hatte. „So zu starten, war überwältigend“, sagte Ulbrich.

Sein Titelgewinn bescherte dem Deutschen Schützenbund obendrein einen der begehrten Quotenplätze für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. „Das ist sehr wichtig für uns, weil wir bei den Spielen in Tokio gar keinen Quotenplatz hatten“, freute sich Ulbrich darüber, dass der Verband in der Disziplin Luftgewehr 10 Meter bei den Männern auf jeden Fall mit einem Athleten vertreten sein wird, auch wenn der glückliche Schütze in einer gesonderten Ausscheidung erst noch ermittelt werden muss.

Maximilian Ulbrich verbessert deutschen Rekord

Außerdem durfte sich der Verband über ein rares Erlebnis freuen. Die erste und bisher einzige Europameisterschaft bei den Männern gewann mit dem Luftgewehr Torsten Krebs 1995 im finnischen Vantaa. Ulbrich war zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht auf der Welt. Und Faust Steinbrück, der 1977 in Andorra mit 386 Ringen siegte, war für die DDR gestartet. Es war daher nicht übertrieben, dass der Verband auf seiner Homepage Ulbrichs Leistung als „Sensation“ bezeichnete.

Während der Sohn in Estland Geschichte schrieb, versuchte sein Vater, die Nervosität so gut wie möglich zu bekämpfen. „Ich habe Kreuzworträtsel gemacht, aber ich habe nichts zusammengekriegt“, räumte Alois Ulbrich ein. Während seine Frau im Gottesdienst für ihren Sohn betete, schallte sich der Vater dann doch in den Livestream des Wettbewerbs ein, der im Internet übertragen wurde. Ulbrich senior sah die 633,4 Ringe aus dem Vorkampf und wusste, was dieses Ergebnis für seinen Sohn bedeutete. Dem war angesichts seiner Leistung selbst ein wenig schwindlig geworden. „Es war nicht so einfach, weil man etwas zu verlieren hat“, gab er hinterher zu.

Maximilian Ulbrich schreibt in Estland Geschichte

Und tatsächlich lief es dann erst einmal nicht ganz rund. Nach der ersten Serie von fünf Schüssen lag er auf dem vorletzten Platz der besten acht Schützen. Aber wie schon beim Worldcup in Kairo, als sich Ulbrich im Finale auch erst akklimatisieren musste, holte er gewaltig auf und lieferte sich mit Patrik Jany ein Duell um Rang eins. Beim letzten Fünferpack konnte der Slowake nicht mehr folgen. Ulbrich zauberte mit seinem Gewehr. Mit 263,1 Ringen hatte er seinen größten Rivalen auf Rang zwei verwiesen. „Heb es dir für das Gold Medal Match auf, du brauchst es“, sinnierte sein Vater voller Sorge, als er ihn so auftrumpfen sah.

Ulbrich hatte Silber schon sicher, als es in das direkte Duell mit Jany ging. Anders als in Kairo war er dieses Mal nicht mehr überwältigt von der Situation. „Ich war sehr ruhig und konnte mich sehr gut fokussieren, da ich von der Erfahrung vom Goldmatch in Kairo profitierte“, sagt Ulbrich. Zunächst lief es auch perfekt. Der 22-Jährige führte 5:1, doch dann riss der Faden und der Titelträger zog an ihm vorbei. Anders als in Ägypten saß Wolfram Waibel in Talinn auf der Bank. Der Bayerische Landestrainer nahm eine Auszeit, als der Slowake seine zweite 10,9 in Folge getroffen hatte.

„Das war so ausgemacht, das wollte Maxi so“, verriet Alois Ulbrich. Waibel wirkte ruhig auf seinen Schützling ein, der danach das Match wieder auf seine Seite ziehen konnte. Während der Slowake den Rhythmus verlor, erarbeitete sich Ulbrich eine 14:10-Führung. Den ersten Match-Ball konnte der Favorit noch abwehren, danach ließ sich Ulbrich nicht mehr beirren. 10,5 zu 10,4. Es war hauchdünn, es war Gold. Das hat er schon cool gemacht“, sagte sein Vater. „Unglaublich“, stammelte der Sohn, der zuvor sicher nur äußerlich ruhig geblieben war.

