Ulbrich setzt bei EM im Sportschießen noch einen drauf — und erhält besondere Anfrage

Von: Christian Heinrich

Die EM lief bestens: Maximilian Ulbrich durfte auch im Team-Wettbewerb aufs Podest. © RISTO AARREKIVI

Bei der EM im Sportschießen hat Maximilian Ulbrich nach seinem Sieg im Einzel mit dem Luftgewehr nochmals für ein Top-Ergebnis gesorgt - diesmal mit zwei Kameraden.

Tallinn – Als Bundestrainer Achim Veelmann jeden seiner drei Schützlinge auf das Innigste herzte, da hätten sie in Wilzhofen auch gerne ihren Goldjungen in den Arm genommen. „Jetzt hat er einen kompletten Medaillensatz“, freute sich Alois Ulbrich, dass sein Sohn Maximilian bei der Europameisterschaft in Tallinn auch noch Bronze mit der Mannschaft gewann.

Der Schützenmeister der SG Wilzhofen kommt bei seinen Berechnungen inzwischen auf fünf internationale Medaillen, die sein Sohn in seiner noch jungen Karriere errungen hat. Gold mit dem Luftgewehr in der Einzelkonkurrenz sowie Bronze mit dem Team in Tallinn, Worldcup-Silber in Kairo sowie zwei Mal Silber beim Junioren-Worldcup vor vier Jahren in Suhl im Mixed- und im Einzelwettbewerb.

Maximilian Ulbrich gewinnt EM-Bronze mit dem Team

Es empfiehlt sich, genau Protokoll über die Erfolge zu führen, denn inzwischen ist schon der erste offizielle Autogrammwunsch von einem Fan aus Thüringen eingetroffen. Die Anfrage beantwortete Alois Ulbrich mit ratlosem Achselzucken. Autogrammkarten hat sein Sohn nie von sich drucken lassen. „Das muss alles erst noch anlaufen“, meint der Vater. Es ist gut möglich, dass die kleine Welt in Wilzhofen durch ihren ungekrönten Schützenkönig ein klein wenig aus den Fugen gerät.

Bisher beschränkten sich das Interesse sowie die Glückwünsche auf die nächste Verwandt- und Nachbarschaft. Die Mitglieder der Schützengesellschaft erbrachten ihre Huldigung genauso selbstverständlich wie Landrätin Andrea Jochner-Weiß, die nur zwei Häuser von den Ulbrichs entfernt wohnt, und die zweite Bürgermeisterin von Wilzhofen, Christine Ulbrich, die im Nebenberuf auch die Mutter des frisch gekürten Europameisters ist.

Erste Anfragen nach Autogrammkarten

„Es ist schon was im Busch“, ließ Alois Ulbrich durchblicken, dass die Heimkehr des Helden dieses Mal nicht nur im engen Familienkreis gefeiert werden soll. Bis der aus Estland zurückkehrt, bleibt noch ein wenig Zeit, um sich seine jüngsten Ergebnisse von der EM zu Gemüte zu führen. Obwohl Ulbrich nach seinem Titelgewinn im Einzel so aufgewühlt war, dass er die gesamte Nacht kein Auge zumachen konnte, rief er beim Mannschaftswettbewerb wieder zuverlässig sein Potenzial ab. Die ersten zehn Schuss beendete er mit starken 105,4 Ringen. In den beiden folgenden Durchgängen (104,7 und 103,9) ging ihm seine Konzentration ein bisschen verlustig. Aber seine Gesamtausbeute von 314,0 Zählern war hoch genug, um einen wesentlichen Beitrag für sein Team zu leisten. Nach Maximilian Dallinger (314,7) und noch vor David Koenders (311,4) hatte er den höchsten Betrag aufs gemeinsame Konto überwiesen.

Deutschland zog als Vierter in die nächste Runde ein, wo Ulbrich auf einmal hellwach war und aller Welt demonstrierte, dass sein Titelgewinn auch Verpflichtung für ihn bedeutet. Jetzt wurden nur noch zwei Serien absolviert, die der 22-Jährige auf höchstem Niveau bestritt (105,8 und 105,9). Seine insgesamt 211,7 Ringe waren der höchste Ertrag, den ein Schütze in diesem Durchgang für sich reklamieren konnte. Doch reichte es für sein Team nur für den fünften Platz, weil Koenders (206,8) und Dallinger (208,4) wohl ebenfalls eine unruhige Nacht hinter sich hatten.

Das „Gold Medal Match“ war passé, dort duellierten sich Serbien und Österreich, aber immerhin ging es für das Trio vom Stützpunkt München gegen die Ukraine noch um Bronze. Nun wurden nach jedem Schuss die Ergebnisse zusammengezählt und an den Resultaten des Gegners gemessen. Es wirkte souverän, wie die Deutschen auftraten, auch wenn der Gegner nicht locker ließ.

Doch am deutschen Sieg war nicht zu rütteln, auch weil Ulbrich mit 136,0 Ringen die stärkste individuelle Leistung in diesem „Bronze Medal Match“ aufstellte. „Mich freut es besonders, dass wir als Trainingsgruppe eine Medaille gewinnen konnten“, würdigte Maximilian Ulbrich den gemeinsamen Erfolg als Ausdruck eines besonderen wohlwollenden Miteinanders. „Wir haben uns zu dritt sehr gut durch den gesamten Wettkampf durchgekämpft.“