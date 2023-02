Nach historischem EM-Triumph: High-Diverin Iris Schmidbauer gelingt die nächste Premiere

Klippenspringerin Iris Schmidbauer beim „Red Bull Cliff Diving“ am 11. September 2022 in Sisikon (Schweiz)

KLIPPENSPRINGEN

Von Paul Hopp

Klippenspringerin Iris Schmidbauer hat mir ihrem EM-Sieg ein historisches Resultat erreicht. Nun gelang der 27-Jährigen aus Pähl eine weitere Premiere.

Pähl/Nyon – Was Premieren angeht, so ist Iris Schmidbauer dafür offenbar genau die Richtige: Im vergangenen Jahr hat die Klippenspringerin aus Pähl bei den erstmals im Rahmen von Europameisterschaften ausgetragenen High-Diving-Wettkämpfen Gold geholt (wir berichteten).

Nun gab es zum ersten Mal bei den seit 2008 alljährlich ausgelobten LEN-Awards eine Kategorie fürs High-Diving, dem Wasserspringen aus mehr als zehn Metern Höhe. Und dort gewann die 27-Jährige die Wahl. Mit 58 Prozent der Stimmen setzte sie sich klar gegenüber Antonina Vyshyvanova (22 Prozent) aus der Ukraine und Elise Cosetti (20 Prozent) aus Italien durch.

Iris Schmidbauer gewinnt bei LEN-Awards

Iris Schmidbauer war bei den LEN-Awards 2022 die einzige Siegerin aus Deutschland. In der Kategorie „Freiwasserschwimmen“ belegte Olympiasieger und Weltmeister Florian Wellbrock (SC Magdeburg) bei den Männern ebenso Platz zwei wie bei den Frauen Europameisterin Leonie Beck (SV Würzburg). Im „Wasserspringen“ wurden Tina Punzel (Dresdner SC) und Timo Barthel (SV Halle) jeweils Vierte.

+ Europas Beste: Klippenspringerin Iris Schmidbauer aus Pähl (hier nach ihrem EM-Sieg in Rom) gewann die Wahl zu den LEN-Awards 2022. © Imago Images

LEN steht für „Ligue Européenne de Natation“ und ist der europäische Wassersportverband im Rahmen des Weltverbandes FINA; also so etwas wie im Fußball die UEFA innerhalb der FIFA. In der LEN sind die Disziplinen Schwimmen (Becken und Freiwasser), Wasserspringen, High-Diving, Wasserball, das Synchronschwimmen und der Masters-Bereich (also die Seniorensportler) organisiert. Die Vereinigung existiert seit 1927. Was die LEN-Awards betrifft, so gibt es mittlerweile sechs Kategorien (jeweils für Frauen und für Männer). Heuer durften neben den nationalen Verbänden erstmals auch die Fans mitentscheiden, deren Votum dann zu 30 Prozent in die Gesamtwertung mit einfloss. Rund 70.000 Stimmen wurden abgegeben.

Schmidbauer betreibt den Extremsport seit rund neun Jahren. Regelmäßig ist sie bei der „Red Bull Cliff Diving“-Serie in Aktion. Zweimal nahm sie an Weltmeisterschaften teil. Die Pählerin startet seit heuer für den Dresdner SC. Am Vereinsstützpunkt absolviert sie auch ihr Training.