Zwei Siege, fünf persönliche Bestzeiten: SGO-Duo stark beim Ratisbona-Cup

Von: Paul Hopp

Zufrieden mit ihren Auftritten: Moritz Hoffmeyer und Katharina Rath von der SGO-Penzberg absolvierten in Regensburg jeweils vier Einzel-Rennen. Fünf Mal in den Top Ten © Privat/SGO-Penzberg

Internationaler Konkurrenz stellten sich Katharina Rath und Moritz Hoffmeyer beim Ratisbona-Cup. Das Schwimm-Duo der SG Oberland-Penzberg bot dabei gut Paroli.

Penzberg – Über „sehr beachtliche Ergebnisse“ zweier Vereinsmitglieder freut sich die SG Oberland-Penzberg. Beim 23. internationalen Ratisbona-Cup boten Katharina Rath (Jahrgang 2006) und Moritz Hoffmeyer (Jg. 2005) der Konkurrenz aus insgesamt 39 Vereinen aus fünf Nationen gut Paroli. Beiden gelangen auf der 50-Meter-Bahn im Regensburger Westbad persönliche Bestzeiten, Rath gewann gar zwei Rennen.

Katharina Rath siegt beim Ratisbona-Cup

Beim Ratisbona-Cup treten nur die jüngeren Athleten (Jg. 2012 bis 2007) innerhalb ihrer Jahrgänge gegeneinander an. Danach sind die Rennen „jahrgangsoffen“; Rath und Hoffmeyer bekamen es also bei ihren vier Starts jeweils auch mit älteren Konkurrenten zu tun. Vor allem für Rath lief es dennoch bestens. Die Freistil-Spezialistin verbesserte sich auf der 800-Meter-Distanz auf 10:09,08 Minuten. Dies bescherte ihr einen souveränen Sieg mit fast 35 Sekunden Vorsprung.

Katharina Rath legte die ersten 50 Meter in 33,11 Sekunden zurück, danach pendelten ihre Zeiten pro Bahn zwischen 37 und 39 Sekunden. Auch über die 400 Meter Freistil schlug sie als Erste an. Die Zeit von 4:55,18 Minuten bedeutete – bezogen auf den Weltrekord (3:56,36) – respektable 514 Punkte. Für jede Lage und jede Distanz gilt: Der derzeit gültige Rekord sind 1000 Punkte.

Persönliche Bestzeiten für Moritz Hoffmeyer

Auf der 200-Meter-Freistilstrecke überzeugte Rath als Fünfte (2:21,85). Darüber hinaus absolvierte die jüngere Schwester von Leichtathletik-Ass Julia Rath noch die 200 Meter Lagen. Dort erzielte sie mit 2:48,51 Minuten eine persönliche Bestzeit, die ihr Platz sechs unter 17 Teilnehmerinnen bescherten.

Hoffmeyer kehrte mit drei persönlichen Rekorden aus Regensburg zurück. Auf seiner Speziallage, Rücken, verbesserte er sich über 50 Meter (30,82 Sekunden/7. Platz) und über 100 Meter (1:09,68 Minuten/11. Platz). Darüber hinaus schwamm er die 200 Meter Freistil (2:15,55/14. Platz) so schnell wie noch nie. Wie Rath absolvierte Moritz Hoffmeyer auch die 200 Meter Lagen – 2:38,45 Minuten brachten ihm den 14. Rang ein.

Für die „punktbeste Leistung“ bei den Frauen sorgte die 21-jährige Südtirolerin Sabrina Weger (SSV Bozen). Die 100 Meter Freistil schwamm sie in 57,76 Sekunden, was 717 Punkte entspricht. Bei den Männern gelang Manuel Kohlschmid (19) vom SV Wacker Burghausen das Top-Ergebnis: Seine Siegerzeit von 28,19 Sekunden über 50 Meter Brust bedeuteten 780 Punkte. Insgesamt gab es in Regensburg an drei Tagen 2077 Einzel-Starts.