„Extrem gepusht“: Hoffmeyer erfüllt sich einen großen Medaillen-Traum

Von: Paul Hopp

Heimkehr mit Bestleistungen und einer Medaille: Für Katharina Rath und Moritz Hoffmeyer hat sich der Auftritt in Ingolstadt gelohnt. © SGO Penzberg

Die bayerische Jahrgangsmeisterschaft stellt für die SGO-Penzberg einen Saisonhöhepunkt dar. Umso schöner, dass dort Moritz Hoffmeyer eine Topleistung abliefern konnte.

Ingolstadt – Schon vor dem Start gab Moritz Hoffmeyer alles. Er habe sich „extrem gepusht“, berichtete der Schwimmer der SG Oberland-Penzberg. „Ich wollte es mir und allen anderen beweisen.“

Zeigen, dass er über die 50 Meter Rücken in seiner Altersstufe zu den Besten in ganz Bayern gehört. Und das persönliche Hallo-Wach-Programm verfehlte seine Wirkung nicht: Hoffmeyer schwamm so schnell wie noch nie auf dieser Strecke, schlug mit persönlicher Bestzeit von 29,75 Sekunden an und holte damit bei den Junioren (Jg. 2004/2005) die Bronzemedaille.

Hoffmeyer holt Bronze über 50 Meter Rücken

Für ihn sei damit „ein großer Traum in Erfüllung gegangen“, so der Weilheimer. der dritte Platz bei einer bayerischen Jahrgangsmeisterschaft ist sein bislang größter Erfolg. Um rund fünf Zehntelsekunden unterbot Moritz Hoffmeyer seinen bisherigen Rekord. Schon der Start sei super gelungen, „und dann hat es sich im Wasser einfach nur richtig gut angefühlt“, berichtete der derzeit erfolgreichste SGO-Schwimmer.

Von der Silbermedaille war er 39 Hundertstelsekunden entfernt. Lediglich Gold war außer Reichweite – der Titel war praktisch für Maximilian Hagl reserviert. Der Lokalmatador vom SC Delphin und Landeskader-Athlet trumpfte im 50-Meter-Becken des Ingolstadter Sportbads groß auf, hatte am Ende zehn Medaillen (7 x Gold/1 x Silber/2 x Bronze) geholt. Die 50 Meter Rücken gewann Hagl in 27,35 Sekunden. Mit seinem Bestwert über die Strecke (26,72) liegt er in der Saison 2022/2023 deutschlandweit an der fünften Stelle.

Hoffmeyer absolviert fünf Starts in Ingolstadt

Die Auftritte Hoffmeyers in Ingolstadt, insgesamt fünf, konnten sich aber auch sehen lassen. Zum Start absolvierte er die 50 Meter Schmetterling und erreichte dort eine persönliche Bestleistung; 28,71 Sekunden bedeuteten den 15. Platz. Über die 100 Meter Freistil (58,69/14. Platz) war der Weilheimer drauf und dran, eine weitere Verbesserung zu schaffen. Im Finish fehlte das letzte Quäntchen. „Bin leider auf den letzten 15 Metern eingebrochen“, so Hoffmeyer. Das Rennen über 50 Meter Freistil beendete der Weilheimer auf dem zwölften Platz (26,92).

Dass Hoffmeyer nach seinem bärenstarken Auftritt über die 50 Meter Rücken nicht mehr absolut die Konzentration fand, war irgendwie verständlich. Die 200 Meter Freistil liefen daher „nicht nach Plan“, wie es in einer Mitteilung heißt. Mit 2:12,40 Minuten (8. Platz) blieb erdeutlich über seinem selbst gesteckten Ziel.

Katharina Rath schafft zwei Bestzeiten

Neben Hoffmeyer hatte sich von Seiten der SGO auch Katharina Rath (Jg. 2006) für die Meisterschaft qualifiziert. Viermal hätte sie starten dürfen, letztlich absolvierte die Penzbergerin zwei Strecken. Gesundheitsbedingt musste sie die Freistilrennen über 50 und 200 Meter auslassen. „Leider“, wie sie betonte. Dafür lief es auf den beiden anderen Strecken bestens.

Die 400 Meter Freistil absolvierte sie in persönlicher Bestzeit von 4:49,61 Minuten. Die Marke von 4:50 Minuten geknackt zu haben, „hat mich sehr gefreut“, so Rath. Gegenüber der Bezirksmeisterschaft vor einigen Wochen in Rosenheim verbesserte sich die Penzbergerin um über eine Sekunde. Im Jahrgang 2006 wurde sie nun Vierte, der Abstand zu Bronze betrug circa vier Sekunden.

Auch über die 100 Meter Freistil gelang ihr eine Verbesserung – auf 1:04,36 Minuten; damit wurde sie Zehnte. Was die Zeit betraf, habe sie sich „etwas mehr erhofft“, wie Rath zugab. Von der Atmosphäre war die Penzbergerin auf alle Fälle angetan. „Einfach ein klasse Wettkampfbad“, so lautete ihr Fazit. Die Startblöcke, die eine Neigung aufwiesen, waren für sie allerdings auch „etwas gewöhnungsbedürftig“.