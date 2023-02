Katharina Rath und ihr harter Kampf mit „schweren Armen“

„Tolle Atmosphäre“: Katharina Rath von der SGO-Penzberg war von den Bedingungen bei der bayerischen Meisterschaft in Bayreuth angetan. © Christine Rath/privat

Katharina Rath aus penzberg ging bei der bayerischen Meisterschaft „Lange Strecken“ an den Start. Für Bestzeiten reichte es nicht, das hatte einen ganz speziellen Grund.

Bayreuth – Die Erwartungen hatte Katharina Rath im Vorfeld selbst schon gedämpft. „Ich schaue mal, was rauskommt“, so lautete ihr Credo. In der Vorbereitung auf die bayerische Meisterschaft „Lange Strecken“ hatte die Penzbergerin (16) krankheitsbedingt eine Trainingspause einlegen müssen – eine denkbar schlechte Voraussetzung.

Katharina Rath bei „Bayerischer“ zweimal auf Platz sechs

Angesichts der Umstände lief es für die Schwimmerin der SG Oberland-Penzberg aber doch ganz ordentlich. Rückblickend war der zweite Wettkampf ihr bester. Über die 800 Meter Freistil belegte Rath in ihrem Jahrgang (2006) den sechsten Platz. Mit der Zeit von 10:13,17 Minuten bewegte sie sich im Bereich ihrer persönlichen Bestzeit (10:09,08), die sie im Dezember aufgestellt hatte. Am zweiten Tag hatte sich Rath auch „schon besser an die 50-Meter-Bahn gewöhnt“, wie sie sagte. Ihr Training in Weilheim absolviert sie ausschließlich auf einer 25-Meter-Bahn – es gibt in der hiesigen Region keine langen Becken.

Das Besondere bei der Meisterschaft in Bayreuth war, dass die Bahnen in gewissen Wettkämpfen doppelt belegt waren. Das heißt, zwei Athleten waren gemeinsam (und entgegengesetzt) auf einer Bahn unterwegs, schwammen in der Mitte aneinander vorbei. Über die 800 Meter war das für Katharina Rath kein Problem, am ersten Tag jedoch schon. Da schwamm ihre Mitstreiterin auf der Bahn stets sehr zentral auf sie zu.

Über 800 Meter im Bereich der eigenen Bestzeit

Mit zunehmender Dauer machte sich über die 1500 Meter die Trainingspause im Vorfeld bemerkbar: „Sehr schwere Arme und zu wenig Power“ habe sie gehabt, berichtete Katharina Rath. Mit 19:38,09 Minuten blieb sie auch deutlich, fast 40 Sekunden, über ihrer persönlichen Bestmarke. In ihrem Jahrgang belegte Rath den sechsten Platz. Die Teilnahme hatte sich für die Gymnasiastin trotz allem gelohnt. „Insgesamt eine tolle Atmosphäre und gute Bedingungen“, so lautete ihr Fazit.

Gold und Silber im Jahrgang 2006 ging ausschließlich an die Zwillinge Julia und Anna Barth (TG Erlangen). Vor allem Julia Barth zählt zu den großen deutschen Talenten im Becken und im Freiwasser. Bei der Jugend-EM 2022 in Rumänien holte sie Bronze über 1500 Meter Freistil. Bei der Jugend-DM in Berlin gewann sie drei Titel; dabei schwamm sie die 800 Meter Freistil in persönlicher Bestzeit von 8:42,71 Minuten.

In Bayreuth siegte Julia Barth über 800 Meter (8:52,60) und die 1500 Meter (16:53,11). Auf den Strecken erreichte sie 750 bzw. 754 Leistungspunkte – ein beachtlicher Wert. Das Punktesystem im Schwimmen lässt eine von Altersklassen unabhängige Bewertung der Leistung bezogen auf den gültigen Weltrekord zu. Der Weltrekord steht für 1000 Punkte. Katharina Rath erreichte mit ihrer 800-Meter-Zeit in Bayreuth 494 Punkte.

Julia Barth gewann in Bayreuth auch noch das 5000-Meter-Rennen (59:11,00), das jahrgangsoffen ausgetragen worden war. Als einzige Teilnehmerin blieb sie unter einer Stunde. Den Titel über die 400-Meter-Lagen im Jahrgang 2006 holte sich hingegen ihre Schwester Anna Barth (5:05,68).

