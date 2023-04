Maximilian Rath sieben Mal im Glück — Landkreis-Klubs räumen bei Kreismeisterschaft groß ab

Von: Paul Hopp

Zeichen des Erfolgs: (v.l.) Maximilian Rath, Moritz Hoffmeyer und Katharina Rath holten diverse Einzel-Medaillen und landeten in der Mehrkampfwertung (dafür gab‘s Pokal) weit vorn. Mit Anna Papen holten sie zudem Platz zwei in der Mixed-Staffel über 4x50 Meter Freistil. © Privat/SGO-Penzberg

Bei der Meisterschaft des Kreises III in Holzkirchen waren die hiesigen jungen Schwimmer gut in Form. Medaillen gingen zu Klubs in Penzberg, Weilheim und Schongau.

Holzkirchen – Das „Batusa“-Hallenbad in Holzkirchen war jüngst Schauplatz der Meisterschaften im Kreis III. Im 25-Meter-Becken zeigten die Schwimmer aus den Landkreis-Vereinen beachtliche Leistungen. Rund 150 Athleten aus neun Klubs absolvierten 680 Starts.

SG Oberland-Penzberg holt 42 Podestplätze

Mit drei Mädchen und acht Buben stellte die SG Oberland-Penzberg bei Weitem nicht das größte Kontingent in Holzkirchen, war dafür aber äußerst erfolgreich. Insgesamt 42 Podestplätze standen für die Schützlinge von Trainer Markus Schnitzer zu Buche. Zu 19 Gold-, 13 Silber- und sechs Bronzemedaillen kamen in der Mehrkampfwertung noch zwei erste Plätze und ein zweiter Rang hinzu. Darüber hinaus wurde die Mixed-Staffel über 4 x 50 Meter Freistil Zweiter, was ebenfalls einen Pokal einbrachte.

Der erfolgreichste SGO-Schwimmer war Maximilian Rath (Jg. 2009). Bei all seinen sieben Starts (jeweils 50 und 100 Meter Freistil, Brust und Schmetterling sowie 200 Meter Lagen) holte er die Goldmedaille – und das auch noch in persönlicher Bestzeit. Obendrein gewann er die Mehrkampfwertung der Jahrgänge 2008/2009.

Maximilian Rath bei sieben Starts siebenmal Erster

Am deutlichsten verbesserte sich Maximilian Rath, der auch ein sehr guter Leichtathlet ist, über die 50 Meter Brust (auf 3,55 Sekunden). Die starke Zeit von 28,90 Sekunden über 50 Meter Freistil „hatte ich gar nicht erwartet“, so der Penzberger. Als „überraschend“ bezeichnete er auch die 1:16,49 Minuten, mit denen er die 100-Meter-Bruststrecke absolvierte. In Bayern liegt er damit in der Rangliste seines Jahrgangs auf Platz sechs.

Katharina Rath (Jg. 2006), die Schwester von Maximilian, verzeichnete ebenfalls sieben Starts und holte dabei vier Titel. Bei drei Siegen gewann sie mit persönlicher Bestzeit: über 50 Meter Freistil (28,93), 100 Meter Freistil (1:02,68) und 200 Meter Lagen (2:39,43). Mit ihrer Zeit über die 100 Meter Freistil sammelte sie 515 Punkte (bezogen auf der Weltrekord als Referenz, der 1000 Punkte bedeutet). Das war der Punkte-Höchstwert für die SGO bei dieser Meisterschaft. „Die vielen Starts und die Staffel haben viel Spaß gemacht“, so lautete ihr Fazit. Die Mehrkampfwertung der Jahrgänge 2006/2007 schloss sie – wie ihr Bruder – als Erste ab.

Moritz Hoffmeyer liefert sich spannende Duelle mit Ludwig Huber

Für Moritz Hoffmeyer (Jg. 2005) waren „insbesondere die engen Fights mit Ludwig Huber waren das Salz in der Suppe“. Der Weilheimer musste in der Kategorie „Jahrgang 2005 und älter“ antreten und duellierte sich dabei mehrmals mit Ludwig Huber (Jg. 1996), einem Top-Schwimmer vom SV Grün-Weiß Holzkirchen. Mit einmal Gold, viermal Silber in den Einzelrennen sowie dem Vize-Titel in der Mehrkampfwertung fiel Hoffmeyers Bilanz dennoch beachtlich aus.

Auf seiner Hauptlage, die 50 Meter Rücken ließ der Fachoberschüler mit 29,15 Sekunden alle hinter sich – auch Huber (29,48). Auf vier Strecken schaffte Hoffmeyer eine persönliche Bestzeit, so im Freistil über die 100 Meter (57,14) und die 50 Meter (25,80). Auf der kurzen Freistilstrecke betrug der Abstand zu Bronze lediglich acht Hundertstelsekunden. Hoffmeyer war „mit allen Zeiten eigentlich richtig zufrieden“, vor allem aber mit der über die 100 Meter Freistil.

Viele Medaillen für die Geschwister Fiehne

Für Luisa Fiehne (Jg. 2006) lief es in ihrer Hauptlage, Brust, am besten. Über die 50 Meter (37,30) und die 100 Meter (1:19,39) stand sie am Ende ganz oben auf dem Podest. Die Zeiten seien okay gewesen, so die SGO-Schwimmerin. „Am besten haben sich die 50 Meter Schmetterling angefühlt“, berichtete sie. Dort schaffte sie mit 34,32 Sekunden eine persönliche Bestzeit.

Ihre jüngere Schwester, Marlene Fiehne (Jg. 2008), trat viermal auf den Startblock und schlug jeweils als Erste an. Dreimal, über die 50 Meter Rücken (38,77), die 100 Meter Rücken (1:23,47) und die 100 Meter Freistil (1:12,50), siegte sie in persönlicher Bestzeit. „Was will man mehr, als in jedem geschwommenen Wettkampf eine Medaille zu gewinnen“, so Marlene Fiehne. „Ich bin sehr zufrieden.“

Die Mannschaft der SGO-Penzberg bei der Kreismeisterschaft: (stehend v.l.) Luisa Fiehne, Maximilian Rath, Moritz Hoffmeyer, Laura Gnadl, Katharina Rath, Magdalena Schwert, Anna Papen, Benedikt Schächtl, (unten v.l.) Marlene Fiehne, Romy Gnadl, Trainer Markus Schnitzer und und Arthur Fiehne. © Privat/SGO-Penzberg

Für den Dritten aus der Fiehne-Familie, Arthur Fiehne, sprangen in den Rennen des Jahrgangs 2009 zweimal Silber (100 Meter Brust/100 Meter Rücken) und dreimal Bronze heraus. Der größte Leistungssprung (zwölf Prozent schneller) gelang ihm über 100 Meter Freistil: Fiehne verbesserte sich auf 1:13,67 Minuten und wurde damit Dritter.

Anna Papen (Jg. 2005) holte zusammen mit Katharina sowie Maximilian Rath und Hoffmeyer in der 4 x 50-Meter-Freistilstaffel Silber. Bei ihren drei Einzelstarts schlug sie in der Kategorie „Jahrgang 2005 und älter“ ebenfalls als Zweite an. Die 50 Meter Freistil (30,55) und die 50 Meter Schmetterling (34,88) schwamm sie mit persönlichem Rekord.

Nach seinem Debüt auf der langen Bahn (im Februar in Ingolstadt) absolvierte Benedikt Schächtl (Jg. 2006) nun seinen ersten Wettkampf auf der 25-Meter-Bahn. Auch da zog er sich gut aus der Affäre, holte bei drei Starts im Brust- und Freistilbereich drei Medaillen (zweimal Silber/einmal Bronze). „Toll“, so sein Kommentar. Schächtl freute sich über die Unterstützung seitens der SGO-Kollegen und darüber, dass ihm schnellere Zeiten als auf der 50-Meter-Bahn gelungen waren.

Laura Gnadl (Jg. 2003) blieb über ihren jeweiligen Bestzeiten, holte aber einmal, über die 100 Meter Rücken (1:21,21), mit klarem Vorsprung eine Goldmedaille. Über die 100 Meter Freistil gewann sie Bronze (1:13,52). Ihre Schwester, Romy Gnadl (Jg. 2006), kehrte mit persönlichen Bestzeiten über 50 Meter Rücken (36,99) und 100 Meter Freistil (1:09,90) aus Holzkirchen zurück. Für Magdalena Schwert (Jg. 2006) nahm nach längerer Pause wieder an einem Wettkampf teil. Die 100 Meter Rücken (1:30,26/8. Platz) schwamm sie erstmals in einer Konkurrenz. Über die 50 Meter Freistil (33,24) kam sie ebenfalls in die Top-Ten.

TSV Schongau im Mehrkampf sehr erfolgreich

Das Fazit der Schongauer Schwimmabteilung war eindeutig: „Für uns ein toller und erfolgreicher Wettkampf“, heißt es auf der TSV-Homepage. Die zehn Mädchen und Buben sammelten 26 Medaillen, der Großteil davon, nämlich 16, strahlte golden. Geradezu perfekt lief es für Matvii Liashenko (Jg. 2013): Bei fünf Starts holte er fünf Titel. Mit deutlichem Vorsprung gewann der TSV-Youngster die Mehrkampfwertung der Jahrgänge 2012/2013.

Bei den Schwimmern der Jahrgänge 2010/2011 standen im Mehrkampf zwei Schongauer gemeinsam auf dem Podest: Alexander Tresselt wurde Zweiter, Zakhar Liashenko nahm den dritten Rang unter fünf Klassierten ein. Sehr erfolgreich war auch Maja Zidek (Jg. 2009) zugang: Sie holte bei fünf Starts viermal Gold und einmal Silber. Die Mehrkampfwertung gewann Zidek mit großem Vorsprung. Obendrein erreichte sie auch die höchste Punktzahl für den TSV an diesem Tag: Die Zeit von 40,32 Sekunden über 50 Meter Brust bedeuteten 355 Zähler.

Post SV Weilheim sammelt zwölf Medaillen

Vom Post SV Weilheim waren drei Athleten in Holzkirchen am Start, die in ihren Altersklassen insgesamt zwölf Medaillen sammelten. Maximilian Haunstetter (Jg. 2008) stand bei seinen fünf Starts einmal ganz oben auf dem Podest: Die 50 Meter Freistil gewann er in 31,29 Sekunden – mit sechs Hundertstelsekunden Abstand auf Efe Yaldiz (WSV Geretsried). In der Mehrkampfwertung der Jahrgänge 2008/2009 belegte Haunstetter hinter Maximilian Rath (SGO Penzberg) und Niklas Vlaskalin (Pullach) den dritten Rang.

Tim Wolters (Jg. 2007) gewann viermal Silber, wobei in seiner Klasse das Feld mit zumeist zwei Startern überschaubar war. Mit drei Silbermedaillen reiste Laura Staltmeier (Jg. 2009) heim. Ihre nach Punkten beste Leistung lieferte sie über die 100 Meter Brust ab. Die Zeit von 1:35,04 Minuten bedeuteten 282 Zähler sowie Rang zwei.

Die Ergebnisse in Holzkirchen

50 Meter Freistil: Frauen: Jahrgang 2011: 1. Lena Resenberger (WSV Geretsried) 36,96, … 4. Alicia Tresselt (TSV Schongau) 42,17. Jg. 2009: 1. Hannah Bentz (WSV Geretsried) 32,77, 2. Laura Staltmeier (Post SV Weilheim) 36,21. Jg. 2008: 1. Marlene Fiehne (SGO Penzberg) 33,00, … 4. Linda Nocker (TSV Schongau) 38,40. Jg. 2006/2007: 1. Katharina Rath (SGO Penzberg) 28,93, … 9. Magdalena Schwert (SGO Penzberg) 33,24. Jg. 2005 und älter: 1. Hanna Korska (WSV Geretsried) 29,94, 2. Anna Papen (SGO Penzberg) 30,55. Männer: Jg. 2013: 1. Matvii Liashenko (TSV Schongau) 39,32. Jg. 2009: 1. Maximilian Rath (SGO Penzberg) 28,90, … 3. Arthur Fiehne (SGO Penzberg) 31,63, 7. Matthes Arendt (TSV Schongau) 42,39. Jg. 2008: 1. Maximilian Haunstetter (Post SV Weilheim) 31,29. Jg. 2006/2007: 1. Jan Hug (SV Holzkirchen) 27,22, 2. Tim Wolters (Post SV Weilheim) 31,38. Jg. 2005 und älter: 1. Ludwig Huber (SV Holzkirchen) 24,77, … 4. Moritz Hoffmeyer (SGO Penzberg) 25,80.

100 Meter Freistil: Frauen: Jg. 2011: 1. Lena Resenberger (WSV Geretsried) 1:28,69, … 3. Alicia Tresselt (TSV Schongau) 1:39,92. Jg. 2009: 1. Maja Zidek (TSV Schongau) 1:12,91, … 4. Laura Staltmeier (Post SV Weilheim) 1:20,02. Jg. 2008: 1. Marlene Fiehne (SGO Penzberg) 1:12,50, … 3. Linda Nocker (TSV Schongau) 1:27,77. Jg. 2006/2007: 1. Katharina Rath (SGO Penzberg) 1:02,68, … 5. Romy Gnadl (SGO Penzberg) 1:09,90, 7. Luisa Fiehne (SGO Penzberg) 1:11,36, 12. Magdalena Schwert (SGO Penzberg) 1:15,20. Jg. 2005 und älter: 1. Hanna Korska (WSV Geretsried) 1:06,94, 2. Anna Papen (SGO Penzberg) 1:07,70, 3. Laura Gnadl (SGO Penzberg) 1:13,52, 6. Uta Leitermeier (TSV Schongau) 1:27,64. Männer: Jg. 2013: 1. Matvii Liashenko (TSV Schongau) 1:32,49. Jg. 2010: 1. Alexander Tresselt (TSV Schongau) 1:14,19, … 3. Zakhar Liashenko (TSV Schongau) 1:23,90. Jg. 2009: 1. Maximilian Rath (SGO Penzberg) 1:04,51, … 3. Arthur Fiehne (SGO Penzberg) 1:13,67. Jg. 2008: 1. Niklas Kögl (WSV Bad Tölz) 1:13,82, 2. Maximilian Haunstetter (Post SV Weilheim) 1:14,03. Jg. 2006/2007: 1. Jan Hug (SV Holzkirchen) 1:01,82, 2. Tim Wolters (Post SV Weilheim) 1:14,01, 3. Benedikt Schächtl (SGO Penzberg) 1:16,03. Jg. 2005 und älter: 1. Ludwig Huber (SV Holzkirchen) 54,60, 2. Moritz Hoffmeyer (SGO Penzberg) 57,14.

50 Meter Schmetterling: Frauen: Jg. 2011: 1. Alicia Tresselt (TSV Schongau) 56,17. Jg. 2009: 1. Noemi Kempf (SV Holzkirchen) 34,87, 2. Laura Staltmeier (Post SV Weilheim) 38,15. 1. Laura Wingarde (TSV Solln) 33,35, 2. Katharina Rath (SGO Penzberg) 34,20, … 4. Luisa Fiehne (SGO Penzberg) 34,32, 11. Luisa Witschel (TSV Schongau) 38,91. Jg. 2005 und älter: 1. Hanna Korska (WSV Geretsried) 33,76, 2. Anna Papen (SGO Penzberg) 34,88. Männer: Jg. 2010: 1. Alexander Tresselt (TSV Schongau) 38,57, 2. Zakhar Liashenko (TSV Schongau) 42,98. Jg. 2009: 1. Maximilian Rath (SGO Penzberg) 35,77. Jg. 2005 und älter: 1. Ludwig Huber (SV Holzkirchen) 27,24, 2. Moritz Hoffmeyer (SGO Penzberg) 28,95.

100 Meter Schmetterling: Frauen: Jg. 2006/2007: 1. Laura Wingarde (TSV Solln) 1:16,76, … 3. Katharina Rath (SGO Penzberg) 1:19,60, 7. Luisa Witschel (TSV Schongau) 1:34,99. Männer: Jg. 2010: 1. Alexander Tresselt (TSV Schongau) 1:32,29. Jg. 2009: 1. Maximilian Rath (SGO Penzberg) 1:24,14. Jg. 2005 und älter: 1. Ludwig Huber (SV Holzkirchen) 1:01,76, 2. Moritz Hoffmeyer (SGO Penzberg) 1:07,23.

50 Meter Rücken: Frauen: Jg. 2011: 1. Lena Resenberger (WSV Geretsried) 44,08, … 11. Magdalena Mroß (TSV Schongau) 1:16,99. Jg. 2009: 1. Noemi Kempf (SV Holzkirchen) 35,54, 2. Maja Zidek (TSV Schongau) 37,39. Jg. 2008: 1. Marlene Fiehne (SGO Penzberg) 38,77, … 3. Linda Nocker (TSV Schongau) 45,59. Jg. 2006/2007: 1. Laura Wingarde (TSV Solln) 34,49, 2. Katharina Rath (SGO Penzberg) 35,34, … 7. Romy Gnadl (SGO Penzberg) 36,99. Männer: Jg. 2013: 1. Matvii Liashenko (TSV Schongau) 48,58. Jg. 2010: 1. Zakhar Liashenko (TSV Schongau) 39,23, … 3. Alexander Tresselt (TSV Schongau) 41,10. Jg. 2009: 1. Niklas Vlaskalin (Wasserfreunde Pullach) 40,23, 2. Matthes Arendt (TSV Schongau) 52,49. Jg. 2008: 1. Efe Yaldiz (WSV Geretsried) 37,24, 2. Maximilian Haunstetter (Post SV Weilheim) 39,41. Jg. 2006/2007: 1. Jan Hug (SV Holzkirchen) 33,66, 2. Tim Wolters (Post SV Weilheim) 38,79. Jg. 2005 und älter: 1. Moritz Hoffmeyer (SGO Penzberg) 29,15.

100 Meter Rücken: Frauen: Jg. 2008: 1. Marlene Fiehne (SGO Penzberg) 1:23,47, 2. Linda Nocker (TSV Schongau) 1:46,58. Jg. 2006/2007: 1. Katharina Rath (SGO Penzberg) 1:14,85, … 7. Romy Gnadl (SGO Penzberg) 1:21,96, 8. Magdalena Schwert (SGO Penzberg) 1:30,26. Jg. 2005 und älter: 1. Laura Gnadl (SGO Penzberg) 1:21,21, … 5. Uta Leitermeier (TSV Schongau) 1:44,64. Männer: Jg. 2009: 1. Niklas Vlaskalin (Wasserfreunde Pullach) 1:29,01, 2. Arthur Fiehne (SGO Penzberg) 1:36,62. Jg. 2006/2007: 1. Jan Hug (SV Holzkirchen) 1:12,97, 2. Tim Wolters (Post SV Weilheim) 1:29,37. Jg. 2005 und älter: 1. Ludwig Huber (SV Holzkirchen) 1:04,38, 2. Moritz Hoffmeyer (SGO Penzberg) 1:04,73.

50 Meter Brust: Frauen: Jg. 2011: 1. Lena Resenberger (WSV Geretsried) 46,14, … 7. Magdalena Mroß (TSV Schongau) 1:03,09. Jg. 2009: 1. Maja Zidek (TSV Schongau) 40,32. Jg. 2006/2007: 1. Luisa Fiehne (SGO Penzberg) 37,30, … 7. Luisa Witschel (TSV Schongau) 45,78. Männer: Jg. 2009: 1. Maximilian Rath (SGO Penzberg) 35,33, … 3. Arthur Fiehne (SGO Penzberg) 42,05. Jg. 2006/2007: 1. Jan Hug (SV Holzkirchen) 35,47, 2. Benedikt Schächtl (SGO Penzberg) 37,33.

100 Meter Brust: Frauen: Jg. 2011: 1. Josepha Schloßnikel (Skiclub Schliersee) 1:40,82 Minuten, … 5. Alicia Tresselt (TSV Schongau) 1:59,66. Jg. 2009: 1. Maja Zidek (TSV Schongau) 1:28,65, 2. Laura Staltmeier (Post SV Weilheim) 1:35,04. Jg. 2006/2007: 1. Luisa Fiehne (SGO Penzberg) 1:19,39, … 5. Luisa Witschel (TSV Schongau) 1:37,84. Jg. 2005 und älter: 1. Anna Zacherl (WSV Bad Tölz) 1:25,71, … 4. Uta Leitermeier (TSV Schongau) 1:50,49. Männer: Jg. 2013: 1. Matvii Liashenko (TSV Schongau) 1:51,60. Jg. 2010: 1. Zakhar Liashenko (TSV Schongau) 1:38,44. Jg. 2009: 1. Maximilian Rath (SGO Penzberg) 1:16,49, 2. Arthur Fiehne (SGO Penzberg) 1:30,72, … 6. Matthes Arendt (TSV Schongau) 1:50,77. Jg. 2008: 1. Niklas Kögl (WSV Bad Tölz) 1:27,53, … 3. Maximilian Haunstetter (Post SV Weilheim) 1:36,53. Jg. 2006/2007: 1. Jan Hug (SV Holzkirchen) 1:17,32, 2. Benedikt Schächtl (SGO Penzberg) 1:22,28.

100 Meter Lagen: Frauen: Jg. 2011: 1. Julia Schuster (WSV Bad Tölz) 1:40,35, … 4. Alicia Tresselt (TSV Schongau) 1:48,68. Männer: Jg. 2013: 1. Matvii Liashenko (TSV Schongau) 1:43,60. Jg. 2010: 1. Alexander Tresselt (TSV Schongau) 1:24,96, … 3. Zakhar Liashenko (TSV Schongau) 1:27,46.

200 Meter Lagen: Frauen: Jg. 2009: 1. Maja Zidek (TSV Schongau) 2:58,70. Jahrgang 2006/2007: 1. Katharina Rath (SGO Penzberg) 2:39,43, … 5. Luisa Fiehne (SGO Penzberg) 2:54,82. Männer: Jg. 2009: 1. Maximilian Rath (SGO Penzberg) 2:41,88. Jg. 2008: 1. Niklas Kögl (WSV Bad Tölz) 2:58,85, 2. Maximilian Haunstetter (Post SV Weilheim) 3:05,57. Jg. 2005 und älter: 1. Ludwig Huber (SV Holzkirchen) 2:18,79, … 5. Moritz Hoffmeyer (SGO Penzberg) 2:31,56.

Mehrkampfwertung: Jg. 2012/2013 männlich: 1. Matvii Liashenko (TSV Schongau) 570 Punkte, 2. Ferdinand Niederländer (WSV Geretsried) 477, 3. Jakob Kempf (SV Holzkirchen) 440. Jg. 2010/2011 weiblich: 1. Lucia Proverbio (SV Holzkirchen) 1292, … 9. Alicia Tresselt (TSV Schongau) 649. Jg. 2010/2011 männlich: 1. Levin Plück (SV Holzkirchen) 956, 2. Tresselt, Alexander 2010 TSV Schongau 890, 3. Zakhar Liashenko (TSV Schongau) 817. Jg. 2008/2009 weiblich: 1. Maja Zidek (TSV Schongau) 1655, 2. Noemi Kempf (SV Holzkirchen) 1558, 3. Hannah Bentz (WSV Geretsried) 1351. Jg. 2008/2009 männlich: 1. Maximilian Rath (SGO Penzberg) 1713, 2. Niklas Vlaskalin (Wasserfreunde Pullach) 1190, 3. Maximilian Haunstetter (Post SV Weilheim) 1061. Jg. 2006/2007 weiblich: 1. Katharina Rath (SGO Penzberg) 2217, 2. Laura Wingarde (TSV Solln) 2002, 3. Luisa Fiehne (SGO Penzberg) 1977. Jg. 2005 und älter männlich: 1. Ludwig Huber (SV Holzkirchen) 2567, 2. Moritz Hoffmeyer (SGO Penzberg) 2196, 3. Sebastian Scheller (WSV Geretsried) 2147..