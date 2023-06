Schnelles Wasser, harte Muskeln, gute Zeiten — SGO-Duo bei Großevents in Aktion

Von: Paul Hopp

Teilen

Drei Bestzeiten – und zufrieden damit: Moritz Hoffmeyer startete beim internationalen Meeting in Wels, das in einem Freibecken stattfand. © Privat

Die Schwimmer Moritz Hoffmeyer und Kim Jasmin Lauterbach waren jüngst bei zwei Groß-Events im Einsatz. Dort gelangen gute Auftritte, manche Rennen liefen nicht so gut.

Landkreis – Auf zwei großen Schwimmwettkämpfen waren jüngst Athleten der SG Oberland-Penzberg unterwegs. Moritz Hoffmeyer (in Wels) und Kim Jasmin Lauterbach (in Dresden) überzeugten mit guten Leistungen und Top-Ten-Platzierungen.

Swimcity Meeting Wels: Hoffmeyer mit guten Leistungen

Er gilt als größter Schwimmwettkampf Österreichs und wurde heuer zum 50. Mal ausgetragen: das „International Swimcity Wels Meeting“. Unter den rund 700 Frauen und Männern aus sieben Nationen befand sich in Gestalt von Moritz Hoffmeyer (Jg. 2005) auch ein Athlet der SGO Penzberg. Der Weilheimer lobte am 50-Meter-Freibecken die „klasse Startblöcke und Rückenstarthilfen“ sowie das „schnelle Wasser“. Hoffmeyer, sieben Mal am Start, konnte die guten Bedingungen zu drei persönlichen Bestzeiten nutzen.

Die 100 Meter Schmetterling schwamm der Weilheimer in 1:05,47 Minuten und damit satte zweieinhalb Sekunden schneller als bei seinem bislang besten Versuch. In der allgemeinen Klasse wurde Moritz Hoffmeyer damit Elfter unter 22 Startern. Weitere Hausrekorde schaffte er über die 50 Meter Schmetterling (28,92 Sekunden/22. Platz) sowie über die 100 Meter Freistil (59,76/17. Platz), die er erstmals auf der Langbahn unter einer Minute absolvierte. Mit allen drei Zeiten sei er „super-zufrieden“, so Hoffmeyer.

Über 100 Meter Schmetterling eine satte Leistungssteigerung

Weniger glücklich war der SGO-Schwimmer dagegen mit seinen Auftritten auf seiner Hauptlage, Rücken. „Es läuft gerade einfach nicht“, so lautete das Fazit. Über 50 Meter (31,40) sprang lediglich der 15. Rang heraus. Hätte Hoffmeyer, so eine Mitteilung, sein Resultat der bayerischen Meisterschaft (30,22) bestätigt, wäre er ins Finale der besten acht eingezogen. Über 100 Meter (1:10,40) schaffte er als Neunter seine beste Platzierung, blieb aber über seiner eigenen Bestzeit.

Das Niveau in Wels war hoch. Durch den Deutschen Stefano Razeto (Jg. 1986) vom ST Erzgebirge gab es sogar zwei Meeting-Rekorde: über 50 Meter Freistil (22,93) und über 50 Meter Schmetterling (24,70).

Masters-DM Dresden: Kim Lauterbach dreimal in den Top Ten

Ihre Ergebnisse bezeichnete Kim Jasmin Lauterbach (25) als „insgesamt okay“. Bei der 54. deutsche Meisterschaft „Kurze Strecken“ der Masters in Dresden schaffte sie bei vier Starts drei Top-Ten-Plätze. Vor allem auf den Schmetterling-Strecken lief es für die SGO-Schwimmerin gut: Über 50 Meter (31,44 Sekunden) wurde sie Fünfte, über 100 Meter (1:11,48 Minuten) belegte sie den sechsten Platz in der Altersklasse der 25- bis 29-Jährigen. In beiden Fällen betrug der Abstand zum Bronzeplatz 87 Hundertstelsekunden. Lauterbach war einer Mitteilung zufolge „absolut zufrieden – mit den Zeiten und den Platzierungen“.

(Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region.)

Über die 50 Meter Freistil (29,23/10. Platz) und die 50 Meter Brust (37,92/14. Platz) „hätte ich mir etwas schnellere Zeiten gewünscht“, berichtete Lauterbach. Die Leistungen konnte sie sich allerdings auch gut erklären. Ihr Freistil-Einsatz kam nur kurz hinter dem 100-Meter-Schmetterling-Rennen. „Da hatte ich schlicht etwas zu wenig Pause. Die Muskeln waren einfach hart“, so die SGO-Schwimmerin. Und für eine Top-Zeit über die 50 Meter Brust „fehlte einfach das Training“.

(Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.)

In allen vier Rennen, in denen Lauterbach antrat, siegte jeweils eine andere Athletin. Knapp zu ging es vor allem auf den 50 Metern Freistil: Dort gewann Nora Flehmig (27,77) von der SSG Coburg mit drei Hundertstel Vorsprung auf Leonie Mathe vom SC Delphin Ingolstadt. Über 50 Meter Brust blieb Siegerin Anne-Kathrin Bucher (33,75) von W98 Hannover als einzige Ak25-Athletin unter 34 Sekunden. Schnellste Frau, über alle Altersklassen gesehen, war die 41-jährige Nicole Heidemann (TV Meppen): Die Ausnahmeschwimmerin, die seit Jahren im Mastersbereich sogar Weltrekorde aufstellt, schlug nach 33,05 Sekunden an.

Der Zusatz „Kurze Strecken“ bei der Meisterschaft bezieht sich im Übrigen auf die Distanzen, nicht auf die Länge des Beckens. Geschwommen wurde auf der sogenannten Langbahn (50 Meter), allerdings gab es nur Rennen über 50, 100 und 200 Meter. Knapp 1000 Frauen und Männer aus allen 18 Landesverbänden waren nach Dresden gekommen. Um teilnehmen zu können, mussten im Vorfeld bestimmte Pflichtzeiten erfüllt werden. Lauterbach unterbot auf den Schmetterling-Strecken ihre Meldezeiten deutlich.