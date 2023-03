„Ein Erlebnis, dabei zu sein“: Moritz Hoffmeyer in Bayreuth zufrieden und enttäuscht zugleich

Schwimmen

Moritz Hoffmeyer war einziger SGO-Schwimmer bei der „Bayerischen“ in Bayreuth. Sein Fazit fiel gemischt aus. Erfolgreich war Masters-Athletin Kim Jasmin Lauterbach.

Penzberg – Bayerische Meisterschaften gehören für die Schwimmer aus der hiesigen Region zu den Highlights im Wettkampfkalender. Jüngst standen zwei derartige Titelkämpfe an, an denen Athleten der SG Oberland-Penzberg teilnahmen.

Moritz Hoffmeyer schwimmt in Bayreuth persönliche Bestzeit

Moritz Hoffmeyer ist sehr ehrgeizig. Und deswegen war der Weilheimer nicht rundum glücklich, obwohl er bei der bayerischen Meisterschaft in Bayreuth über 50 Meter Rücken eine persönliche Bestzeit aufgestellt hatte. Seinen bisherigen Rekord im 50-Meter-Becken unterbot der SGO-Schwimmer um sechs Zehntelsekunden und schlug nach 30,22 Sekunden an. „Eigentlich eine gute Zeit“, so Hoffmeyer. Die beachtliche Vorstellung reichte allerdings nicht, um sein zweites Ziel zu erreichen: den Finaleinzug in der offenen Wertung. „Ich hatte mir einfach mehr erhofft“, verriet der 17-Jährige.

Hoffmeyer (Jg. 2005) schwamm im SVB-Hallenbad „ein beherztes Rennen“, wie es in einer Mitteilung heißt. Insgeheim hatte er damit geliebäugelt, die 30-Sekunden-Marke unterbieten zu können. Das bleibt nun eben ein Ziel für die kommenden Wettkämpfe. In der offenen Wertung, in der Hoffmeyer antrat, landete er unter 31 Athleten auf dem 20. Platz – ein respektables Abschneiden. Für eine Finalteilnahme hätte er im Vorlauf eine Zeit deutlich unter 30 Sekunden schwimmen müssen.

Moritz Hoffmeyer in der offenen Wertung auf dem 20. Platz

Im vergangenen Oktober, bei den Landesmeisterschaften auf der Kurzbahn (25 Meter), hatte Hoffmeyer über die 50 Meter Rücken in der offenen Wertung das Finale erreicht. Damals wie nun in Bayreuth stand am Ende Maximilian Hagl (Jg. 2005) vom SC Delphin Ingolstadt ganz oben auf dem Podest. Der Favorit war im Vorlauf schon Schnellster (27,29) und siegte im Finale der besten acht ganz überlegen mit 27,15 Sekunden. Rückenspezialist Hagl gewann darüber hinaus Gold über die 100 Meter (57,61) und holte über die 200 Meter Silber (2:10,15). Bayerischer Meister der Jugendklasse (Jg. 2007 bis 2013) über die 50 Meter Rücken wurde Jonas Schneider (29,57) vom TV Immenstadt.

Trotz allem „hat der Wettkampf Spaß gemacht“ berichtete Moritz Hoffmeyer. „Es ist wirklich toll und ein Erlebnis, bei bayerischen Meisterschaften dabei zu sein.“ Gern wäre der Fachoberschüler noch auf anderen Strecken gestartet, allerdings fehlten ihm dafür die sogenannten Pflichtzeiten. Die strengen Zeitvorgaben waren ein Grund dafür, dass die Teilnehmerzahl mit 320 Frauen und Männern für so einen großen Wettkampf eher gering ausfielen. Für Bayreuth hatten sich aus den Reihen der SG Oberland-Penzberg auch Katharina Rath (Jg. 2006) und Luisa Fiehne (Jg. 2006) qualifiziert, allerdings konnten sie wegen schulischer Verpflichtungen nicht nach Oberfranken fahren.

Kim Jasmin Lauterbach holt kompletten Medaillensatz

Die Teilnahme an der internationalen bayerischen Kurzbahnmeisterschaft der Masters in München hatte sich für Kim Jasmin Lauterbach (Jg. 1998) wahrlich gelohnt. Die Schwimmerin der SGO Penzberg reiste mit einem kompletten Medaillensatz (Gold, Silber, Bronze) heim. Sie selbst war mit ihren Auftritten auf vier Strecken „grundsätzlich zufrieden“. Die von ihr geschwommenen Zeiten „waren für meinen aktuellen Trainingsstand okay, aber nicht super“, so Lauterbach.

Als „Masters“ gelten im Schwimmen schon Athleten ab 20 Jahren. Mehr als 300 Frauen und Männer aus verschiedenen Bundesländern und sogar aus Österreich waren gekommen, um sich auf der 25-Meter-Bahn im Hallenbad Giesing-Harlaching zu messen. „An sich eine ganz schöne Veranstaltung“, berichtete Lauterbach. „Allerdings war organisatorisch noch Luft nach oben.“

Kim Jasmin Lauterbach erfolgreich bei masters-Wettkampf

Ihre Goldmedaille gewann die SGO-Schwimmerin über die 100 Meter Lagen. Mit der Zeit von 1:12,36 Minuten ließ sie alle anderen elf Konkurrentinnen in der „Altersklasse 25“ (25 bis 29 Jahre) hinter sich. Der Kampf um Gold verlief allerdings hochspannend: Am Ende hatte Lauterbach gerade mal eine Hundertstelsekunde Vorsprung auf die Zweite, Nadine Königer (SC Landshut). In der offenen Wertung belegte die SGO-Athletin mit ihrer Zeit den beachtlichen fünften Rang unter 52 Frauen.

Über die 100 Meter Schmetterling gewann Lauterbach mit 1:10,32 Minuten in ihrer Altersklasse die Silbermedaille. Der Abstand zu Gold war nicht allzu groß – er betrug nur 16 Hundertstel. Auf die Drittplatzierte hatte Lauterbach einen Vorsprung von rund zweieinhalb Sekunden. In der Gesamtwertung landete die ehemalige Schwimmerin des SV 1921 Bayreuth auf dem siebten Rang. Beim SVB hält sie laut Homepage noch einen Vereinsrekord über 100 Meter Brust (1:13,69/auf der 25- Meter-Bahn).

Den Medaillensatz in München machte Lauterbach mit einem dritten Platz über die 50 Meter Freistil perfekt. Auf dieser Distanz schlug sie nach 29,17 Sekunden an. Der Abstand zur Zweiten betrug 16 Hundertstelsekunden. Gold ging an Stefanie Herzog (28,50) von der SG Frankenhöhe.

Nur ganz knapp verpasste Lauterbach eine weitere Medaille: Über die 50 Meter Schmetterling belegte sie mit 32,08 Sekunden den vierten Platz. Der Rückstand auf die Dritte, Annike Märthe Scheltz (TV Kempten), betrug lediglich neun Hundertstelsekunden.