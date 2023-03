„Hat viel Spaß gemacht“: Warum sich Katharina Rath an 200 Meter Schmetterling wagte

Von: Paul Hopp

Das SGO-Duo in Erlangen: Moritz Hoffmeyer und Katharina Rath holten bei großer Konkurrenz vier Top-Ten-Platzierungen. © SGO Penzberg

Die SGO-Schwimmer Moritz Hoffmeyer und Katharina Rath waren binnen einer Woche bei zwei Wettkämpfen am Start. Dabei holten sie mehrere Top-Platzierungen.

Landkreis – Zwei große Wettkämpfe binnen einer Woche standen jüngst für die beiden Topschwimmer der SG Oberland-Penzberg auf dem Programm. Katharina Rath und Moritz Hoffmeyer starteten in Gersthofen und Erlangen.

Beide zeigten beachtliche Leistungen, für Hoffmeyer waren die Auftritte zugleich Generalproben für die Landesmeisterschaften. Rath kann an den bayerischen Titelkämpfen (17. bis 19. März in Bayreuth) wegen schulischer Verpflichtungen nicht teilnehmen.

Bronze bei International Swim Meeting in Erlangen

Was seine Vorstellung über die 100 Meter Rücken betraf, so schlugen zwei Herzen in Moritz Hoffmeyers (Jg. 2005) Brust. Einerseits war der Weilheimer „enttäuscht und sauer über die Leistung“. 1:09,70 Minuten war nicht die Zeit, die sich der SGO-Athlet erträumt hatte, lag sie doch 1,3 Sekunden über seinem eigenen Rekord. Andererseits holte er damit beim „International Swim Meeting“ in Erlangen in der Altersklasse „Jahrgang 2005 und älter“ eine Bronzemedaille. Und damit war Hoffmeyer „natürlich auch zufrieden“.

Uneingeschränkt einverstanden war er mit seinem Resultat auf den 50 Metern Freistil. Dort schlug er mit persönlicher Bestzeit von 27,22 Sekunden an, was ihn auch ein wenig verwunderte. Denn es habe sich „erst auf den letzten Metern gut angefühlt“, berichtete Hoffmeyer. Unter 24 Teilnehmern belegte er den neunten Platz.

Hoffmeyer mit persönlicher Bestzeit über 50 Meter Freistil

Katharina Rath (Jg. 2006) zog sich bei der großen Konkurrenz mit 560 Teilnehmern aus 35 Vereinen auch gut aus der Affäre. Auf der 50-Meter-Bahn belegte sie über die 50 Meter Freistil mit 30,45 Sekunden in ihrem Jahrgang den siebten Platz. Ihre im Februar aufgestellte persönliche Bestzeit verpasste sie um sechs Zehntelsekunden.

Über die 1500 Meter Freistil überzeugte die Penzbergerin in der jahrgangsoffenen Wertung mit einen beachtlichen vierten Platz. Mit 19:26,18 Minuten lag sie nur etwa eineinhalb Sekunden hinter der Drittplatzierten. Im Wasser habe es sich für sie „insgesamt ganz gut angefühlt. Mit der Zeit bin ich zufrieden, ich war schneller als bei den bayerischen Meisterschaften im Januar.“ Froh war Rath, dass es diesmal, anders als damals in Bayreuth, keine sogenannten Doppelbelegungen gab. Jede Schwimmerin hatte die Bahn für sich allein und musste diese sich nicht mit einer anderen Athletin teilen.

Besondere Atmosphäre beim Cool-Swimming-Cup in Gersthofen

Der „Cool-Swimming-Cup“ in Gersthofen hat seinen Namen nicht von ungefähr. Während der Wettkämpfe erfüllt Musik die Schwimmhalle mit ihrem 25-Meter-Becken, eine Lichtshow sorgt für besondere optische Effekte. Diverse Staffeln und Ausscheidungsrennen sorgen zusätzlich für besonderes Flair. Bei der 14. Auflage waren 38 Vereine (aus Bayern, Baden-Württemberg und Österreich) angereist. Rund 450 Athleten absolvierten knapp 2400 Starts.

Das SGO-Duo erwies sich als „äußerst erfolgreich“, wie es in einer Mitteilung heißt. Bei neun Starts holten Hoffmeyer und Rath neun Podestplätze, darüber hinaus standen vier persönliche Bestzeiten zu Buche. Allerdings: Die Hoffnung, noch die ein oder andere zusätzliche Pflichtzeit für die demnächst anstehenden bayerischen Meisterschaften zu erreichen, erfüllte sich nicht.

Hoffmeyers Fazit war am Ende klar: „Es war der beste Wettkampf seit langem.“ Besonders hob er das gute Miteinander mit den anderen Vereinen hervor. Jeweils mit persönlicher Bestzeit gewann Moritz Hoffmeyer in seinem Jahrgang die 50 Meter Schmetterling (29,32), die 200 Meter Freistil (2:11,19) und die 100 Meter Schmetterling (1:06,50). Ein weiterer erster Platz gelang ihm über 100 Meter Rücken (1:05,12).

Zweite Plätze holte der Weilheimer über die 100 Meter Lagen (1:08,60) – dort mit persönlicher Bestzeit – und die 50 Meter Freistil (26,65). Die Resultate „geben neuen Auftrieb und besondere Motivation fürs Training und die nächsten Wettkämpfe“. Darüber hinaus durfte er im Eliminationsrennen über 50 Meter Freistil ran, schied mit 26,61 Sekunden gegen die durchwegs ältere Konkurrenz aber im ersten Umlauf aus.

Für Rath gab es Gold in ihrem Jahrgang über die 100 Meter Rücken (1:16,78) und die 200 Meter Schmetterling (2:58,41). Letztere Disziplin absolvierte sie erstmals im Wettkampf. „Ich wollte die Strecke unbedingt mal versuchen“, so die Penzbergerin. Ab etwa 125 Metern „hat sich das Ganze sehr gezogen und die Kräfte ließen merklich nach“, berichtete sie. Trotz allem habe es „viel Spaß gemacht“. Ihre Leistung auf der von ihr selten geschwommenen Rücken-Lage bezeichnete sie als „mittelmäßig“.

Über die 50 Meter Freistil (29,53) schlug sie als Dritte unter zehn Starterinnen des Jahrgangs 2006 an. Neben Rath blieben nur noch die zwei vor ihr liegenden Athletinnen unter 30 Sekunden. Ihre derzeitige persönliche Bestzeit verfehlte die Penzbergerin um rund drei Zehntelsekunden.