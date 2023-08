SGO-Quartett stark auf der Langbahn: Mit Muskelkater zum Bezirkstitel

Von: Paul Hopp

Schönes Wetter, schönes Ergebnis: Die Schwimmer der SGO Penzberg, (v.l.) Maximilian Rath, Katharina Rath, Moritz Hoffmeyer und Benedikt Schächtl, holten im Rosenheimer 50-Meter-Becken neun Medaillen. © Privat/SGO Penzberg

Bei der oberbayerischen Jahrgangsmeisterschaft holte ein Quartett der SGO Penzberg zahlreiche Medaillen. Eine Athletin gewann gar drei Titel — trotz Muskelkater.

Rosenheim – Dass sie derart gut im Wasser zurecht kommen würde, „hatte ich gar nicht so erwartet“, sagte Katharina Rath (Jg. 2006). Die Schwimmerin der SG Oberland-Penzberg war zu der oberbayerischen Jahrgangsmeisterschaft nach Rosenheim ein wenig müde und mit Muskelkater angereist.

Das lag beileibe nicht an falscher Trainingssteuerung, sondern an der Schulwanderwoche unmittelbar im Vorfeld der Titelkämpfe. Rath schaffte im Rosenheimer 50-Meter-Becken dennoch zwei persönliche Bestzeiten und holte bei fünf Starts drei Titel und einmal Bronze. „insgesamt ein guter Wettkampf und wieder eine tolle Atmosphäre“, so lautete Raths Fazit. Einziger Negativaspekt sei die Hitze gewesen.

Katharina Rath holt drei Bezirkstitel

Neben Rath überzeugten im Feld der insgesamt gut 500 jungen Frauen und Männer aus 41 Vereinen auch die drei anderen SGO-Schwimmer, Moritz Hoffmeyer (Jg. 2005), Benedikt Schächtl (Jg. 2006) und Maximilian Rath (Jg. 2009). Das Quartett holte zusammen fünfmal Gold, dreimal Silber und einmal Bronze, dazu gab es noch einen Pokal für die höchste Punktzahl in einem Jahrgang.

Für die „punktbeste Leistung“ sorgte Katharina Rath bei den 2006 geborenen Frauen. Sie schwamm die 200 Meter Freistil in 2:18,18 Minuten (persönliche Bestzeit), was 546 Punkte bedeutete. Die Punktzahl wird im Schwimmen ermittelt, indem die Zeit eines Athleten mit dem gültigen Weltrekord (entspricht 1000 Punkte) verglichen wird. Jahrgangsübergreifend war auf der 200-Meter-Strecke an diesem Tag nur noch eine Schwimmerin, Catalina Hasenclever (TSV Karlsfeld/2:13,99), schneller als die Penzbergerin.

Nach dem gelungenen Auftakt mit dem Sieg über die 200 Meter schlug Rath auf ihrer Hauptlage, dem Freistil, auch über die 100 Meter (1:04,44/persönlicher Rekord) und die 400 Meter (4:50,90) als Erste an. Über die 100 Meter Rücken (1:17,57) musste sie sich hingegen mit Rang fünf zufrieden geben, die 200 Meter Lagen (2:46,94) beendete sie als Dritte.

Moritz Hoffmeyer liefert sich „tollen Fight“ mit Konkurrenz

Wie Katharina Rath gewann auch Moritz Hoffmeyer vier Medaillen. Los ging es mit einer silbernen Plakette über 200 Meter Freistil (2:12,35); nur 18 Hundertstelsekunden betrug die Differenz zum Sieger. Mit seinen Platzierungen war der Weilheimer „super-zufrieden“, allerdings lief es „von den Zeiten her nicht wie erhofft“. Speziell mit dem Auftritt auf den 100 Metern Freistil (59,53 Sekunden/4. Platz) haderte Hoffmeyer, auch wenn nur 17 Hundertstelsekunden Abstand zu Rang zwei bestanden. Die 100 Meter Schmetterling (1:06,27) seien „nicht optimal“ gelaufen, dennoch holte er am Ende mit klarem Vorsprung von über einer Sekunde bei den Junioren den Bezirkstitel.

Denkbar knapp ging es über die 100 Meter Rücken zu: Dort schwamm Hoffmeyer mit 1:07,58 Minuten eine persönliche Bestzeit, allerdings verpasste er um gerade mal zwei Hundertstelsekunden den Titel und wurde Zweiter. Hoffmeyer nahm’s sportlich und sprach von einem „tollen Fight“, den er sich mit Sieger Lars Hetzel (TSV Neuburg/1:07,56) geliefert hatte. Ein Wermutstropfen war der Umstand, dass trotz des starken Auftritts die Qualifikation für die bayerische Meisterschaft verpasste. Entmutigen ließ sich Hoffmeyer davon nicht: Bei seinem letzten Start, über 400 Meter Freistil, packte er nochmals ordentlich einen aus. Seine bisherige Bestzeit unterbot er um satte sechs Zehntelsekunden und sicherte sich mit 4:45,84 Minuten seinen zweiten Bezirkstitel bei diesen Wettkämpfen.

Seine erste oberbayerische Meisterschaft erlebte Benedikt Schächtl. Er habe seine Sache „wirklich gut gemacht“, hieß es von Seiten der SGO. Auf seiner Hauptlage Brust holte Schächtl über die 200 Meter auf Anhieb die Silbermedaille; seine bisherige Bestzeit toppte der SGO-Schwimmer um fast achteinhalb Sekunden und schlug nach 3:02,75 Minuten an. Der Abstand zum Ersten betrug 74 Hundertstel. Ein persönlicher Rekord gelang ihm auch über die 100 Meter, dort wurde Schächtl Vierter (1:23,96). „Einfach super“, so lautete sein Fazit nach dem Meisterschaftsdebüt.

Maximilian Rath, der Bruder von Katharina, der auch als Leichtathlet auftrumpft, belegte über 100 Meter Brust mit 1:19,22 Minuten den siebten Platz. „Die Wende war nicht gut, aber immerhin eine neue Bestzeit“, so lautete Maximilian Raths Analyse. Um mehr als fünf Sekunden hatte er seinen eigenen Rekord verbessert. Schade für ihn, dass es trotzdem in einem engen Rennen knapp nicht zu einer Medaille reichte. „Wäre ich einige Zehntel schneller gewesen, dann wäre ich Dritter“, so Rath.