Top-Ausbeute der SGO Penzberg: Rath, Papen und Hoffmeyer bei allen Starts auf dem Podest

Von Paul Hopp

Beim Mau-Schwimmfest in Memmingen war die SGO-Penzberg trotz kleiner Besetzung in der Vereinswertung gut platziert — weil ein Trio Podestplätze en masse sammelten.

Memmingen – Der Auftritt beim 29. internationalen Mau-Schwimmfest in Memmingen war für Moritz Hoffmeyer (Jg. 2005) etwas Besonderes. Und das lag nicht in erster Linie daran, weil der Schwimmer der SG Oberland-Penzberg groß abgeräumt hatte.

Siebenmal Gold und einmal Silber hatte der Weilheimer gewonnen – bei acht Starts wohlgemerkt. Der Youngster freute sich darüber, doch vor allem war es für ihn ein „tolles Erlebnis im selben Hallenbad zu schwimmen, wo früher schon die Eltern trainiert haben und Wettkämpfe geschwommen sind“.

SG Oberland-Penzberg bei Mau-Schwimmfest erfolgreich

Neben Hoffmeyer waren auch Katharina Rath (Jg. 2006) und Anna Papen (Jg. 2005) im 25-Meter-Becken des Städtischen Hallenbads sehr erfolgreich. Am Ende belegte die SGO so in der Vereinswertung den elften Platz unter 24 Klubs, obwohl für sie nur drei Schwimmer Punkte sammelten. Zum Vergleich: Der Post SV Augsburg, in der Vereinswertung Zehnter, war mit 21 Frauen und Männern am Start.

Moritz Hoffmeyer holt sieben Mal Gold

Bei seinen acht Starts schaffte Moritz Hoffmeyer vier persönliche Bestzeiten, und zwar über 50 Meter Schmetterling (28,47 Sekunden), 100 Meter Schmetterling (1:04,88 Minuten), 100 Meter Lagen (1:06,35) und 50 Meter Brust (36,74). Besonders deutlich fielen seine Verbesserungen über 100 Meter Schmetterling (um rund eineinhalb Sekunden) und auf der Lagenstrecke (um circa eine Sekunde) aus. Über die 50 Meter Brust schlug er ausnahmsweise nicht als Erster, sondern als Zweiter der Juniorenklassen (Jg. 2004/2005) an. Lokalmatador Silas Rehm war 38 Hundertstel schneller.

Zu Hoffmeyers insgesamt sieben Einzelsiegen kam noch ein Pokal für die „punktbeste Leistung“ in seiner Altersklasse. Die lieferte er über die 50 Meter Freistil (26,32) ab. Hoffmeyers Ausbeute betrug mit seiner Zeit 449 Punkte; als Referenz gilt der aktuelle Weltrekord, der auf jeder Lage mit 1000 Punkten angegeben ist. Zufrieden war Hoffmeyer aber vor allem mit seinen Zeiten auf der Schmetterling-Lage. „Ich hatte gar nicht erwartet, dass es über diese beiden Strecken so gut läuft.“

Katharina Rath holt Bestzeiten en masse

Ähnlich erfolgreich wie Hoffmeyer ging Katharina Rath bei ihren sieben Starts zu Werke. Sie schaffte obendrein das Kunststück, alle ihre sechs Siege mit einer persönlichen Bestzeit zu veredeln. Über die 100 Meter Lagen (1:13,76) verbesserte sie sich um knapp zwei Sekunden. Auf den 100 Metern Schmetterling (1:17,08) unterbot sie ihren Rekord gleich um zweieinhalb Sekunden. Rath sprach von einem „tollen Wettkampf“, monierte aber – wie auch Hoffmeyer – „schlechte Startblöcke“.

Anna Papen bei vier Starts erfolgreich

Mit ihren Platzierungen und Zeiten war sie „super-zufrieden“. Eine Ausnahme bildete der Auftritt über die 50 Meter Freistil: Dort blieb sie mit 29,38 Sekunden über ihrer Bestleistung und landete prompt mit 32 Hundertstel Rückstand auf dem zweiten Platz. „Da habe ich mir einfach mehr erwartet“, so Rath. Wie Hoffmeyer gewann auch sie einen Pokal für die höchste Punktzahl in ihrem Jahrgang: Die Zeit von 1:02,42 Minuten über die 100 Meter Freistil bedeuteten satte 521 Zähler.

Anna Papen holte bei vier Starts in der Juniorenklasse (mit den Jahrgängen 2004 und 2005) dreimal Silber und einmal Bronze. In allen ihren Rennen schlug die SGO-Athletin mit einer persönlichen Bestzeit an. Der größte Sprung gelang ihr über 100 Meter Freistil (1:06,61): Dort verbesserte sie sich um über eine Sekunde.