„Besonderes Erlebnis“: Moritz Hoffmeyer und sein Duell mit WM-Teilnehmer Salchow

Von: Paul Hopp

Das SGO-Penzberg-Team in Ingolstadt: (von links) Emma Heiß, Anna Papen, Katharina Rath, Moritz Hoffmeyer und Benedikt Schächtl. © privat/SGO-Penzberg

Stark besetzt war der International Swim Cup in Ingolstadt. Fürs Quintett der SGO-Penzberg gab‘s zwar keine Medaillen, aber Bestzeiten und besondere Momente.

Ingolstadt – Ein Wettkampfdebüt ist an sich schon eine besondere Sache. Im Falle von Benedikt Schächtl (Jg. 2006) erhielt das Ganze eine ganz spezielle Note, denn seine Premiere feierte der Schwimmer der SG Oberland-Penzberg gleich auf internationaler Ebene.

Am „International Swim-Cup“ (ISC) in Ingolstadt nahmen 62 Vereine aus Deutschlands, Italien, der Schweiz und Dänemark teil. „Sehr aufregend“ sei die Situation für ihn gewesen, berichtete Schächtl und sprach zugleich von einer „tollen Atmosphäre“. Am Start waren auch Athleten vom Olympia- und Bundesstützpunkt Heidelberg.

SGO-Penzberg bei International Swim Cup am Start

Zu ihnen zählten Lagenschwimmerin Zoe Vogelmann (19/EM-Teilnehmerin 2022) und Freistilspezialist Josha Salchow (23/WM-Teilnehmer 2019). Letzterer machte erst im November 2022 mit einem vierten Rang beim Weltcup in Indianapolis auf sich aufmerksam. In Ingolstadt sorgten die Top-Schwimmer auf mehreren Strecken für Veranstaltungsrekorde. Vogelmann glänzte über die 200 Meter Lagen mit 2:18,24 Minuten, Salchow setzte sich mit 49,72 Sekunden auf den 100 Meter Freistil an die Spitze der aktuellen deutschen Bestenliste.

Einer der SGO-Schwimmer, die in einer Disziplin direkt gegen Salchow antraten, war Moritz Hoffmeyer (Jg. 2005). Der Weilheimer fand es „ein besonderes Erlebnis, mit so vielen Spitzenschwimmern im Becken zu sein und dabei die Möglichkeit zu haben, sich ein paar technische Feinheiten und Tricks abschauen zu können“. Über die 100 Meter Rücken schlug Salchow im Vorlauf in der Kategorie „Jg. 2005 und älter“ als Erster (57,49 Sekunden) an, während Hoffmeyer nach starker Vorstellung und mit persönlicher Bestzeit (1:08,36 Minuten) den 14. Platz belegte.

Was seine Leistungen betrifft, sprach Hoffmeyer von „Licht und Schatten“. Zufrieden war er auf alle Fälle mit seinem sechsten Platz über die 200 Meter Rücken (2:35,89) und seinem siebten Rang über die 50 Meter Rücken (30,98) – beide bezogen auf die Klasse „Jahrgang 2005 und älter“. Darüber hinaus schaffte er über die 100 Meter Freistil (1:00,31) und über die 50 Meter Freistil (27,37) weitere persönliche Rekorde. Auf manchen Strecken, Hoffmeyer ging insgesamt sechsmal an den Start, fehlte im 50-Meter-Becken „dieses Mal einfach das Stehvermögen und die Kraft, insbesondere auf der letzten Bahn“, so der 17-Jährige. Vom ISC an sich war Hoffmeyer begeistert, auch die Wettkampfstätte hatte es ihm angetan: Das Sportbad Ingolstadt „ist schlicht der Hammer“.

Katarina Rath überzeugt mit Platz sechs in offener Klasse

Katharina Rath (Jg. 2006) absolvierte in ihrer Hauptlage, dem Freistil, alle fünf in Ingolstadt angebotenen Strecken und zudem die 200 Meter Lagen. Ähnlich wie bei Hoffmeyer lief es für sie einer Mitteilung zufolge mal besser, mal weniger gut. Auf ihrer Paradestrecke, den 800 Metern, überzeugte die Penzbergerin in der offenen Wertung mit dem sechsten Platz. Mit 10:12,11 Minuten blieb sie nur rund drei Sekunden über ihrer Bestzeit aus dem Dezember. Über die 50 Meter Freistil verbesserte sich Rath auf der 50-Meter-Bahn deutlich – auf nunmehr 29,85 Sekunden. Im Jahrgang 2006/2007 bedeutete die Zeit den 13. Platz.

Emma Heiß (Jg. 2010) bestritt das erste Mal in einem 50-Meter-Becken einen Wettkampf. Sie schlug sich dabei achtbar, bestätigte laut einer SGO-Mitteilung ihre jeweiligen Trainingszeiten. Ihre besten Platzierungen schaffte sie über 50 Meter Rücken (43,36 Sekunden/18. Rang) und über 50 Meter Freistil (35,67/19.). Anna Papen (Jg. 2005) stieg nach längerer Pause wieder ins Wettkampfgeschehen ein. Die 50 Meter Freistil absolvierte sie in 31,45 Sekunden (16. Platz) und damit so schnell wie nie zuvor auf der langen Bahn.

Debütant Schächtl trat auf drei Bruststrecken an. Der SGO-Schwimmer bestätigte seine davor im Training gezeigten Leistungen, schwamm teils sogar besser. „„Es war toll, von den Teamkollegen und - kolleginnen so viele Tipps zu bekommen“, so lautete sein Fazit. Über die 200 Meter Brust (3:11,18) erzielte er mit dem 14. Rang in den Jahrgängen 2006/2007 seine beste Platzierung. Die meisten Leistungspunkte (Referenz ist immer der Weltrekord mit 1000 Punkten) schaffte Schächtl auf der 50-Meter-Brust-Strecke. 38,10 Sekunden bedeuteten 315 Punkte.

Am Wochenende 25./26. Februar sind die SGO-Schwimmer wieder bei einem größeren Wettkampf im Einsatz. In Gersthofen steht in einem 25-Meter-Becken der „14. Internationale Cool Swimming Cup“ mit 38 Vereinen aus Deutschland und Österreich auf dem Programm.