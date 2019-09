Lange Erfolgsliste beim Schwimmen auf der Langbahn

Schwimmen

von Paul Hopp schließen

Die Konkurrenz war groß beim internationalen Langstreckenschwimmen in Rosenheim. Der Nachwuchs des TSV Weilheim bewies im 50-Meter-Becken gute Form.

Weilheim - Beim „Internationalen Langstreckenschwimmen“ in Rosenheim kämpften rund 550 Teilnehmer aus Deutschland, Österreich, Liechtenstein und Frankreich um Medaillen und Bestzeiten. Die Schwimmabteilung des TSV Weilheim war mit fünf Athleten am Start, die im für sie ungewohnten 50-Meter-Becken „ein sehr erfreuliches Ergebnis erzielten“, so der TSV in einer Mitteilung.

Lukas Parockinger (Jg. 2002) bewies mit fünf Medaillen bei sechs Starts einmal mehr seine Top-Form. So ließ er über 200 Meter Schmetterling (2:28,47 Minuten) alle Konkurrenten hinter sich und musste sich über 100 Meter Schmetterling und 100 Meter Rücken nur einem weiteren Schwimmer geschlagen geben. Über 200 Meter und 800 Meter Freistil holte er jeweils eine Bronzemedaille. Auf der 400-Meter-Freistilstrecke verpasste er mit nur zwei Sekunden Rückstand auf den Drittplatzierten das Podest nur knapp.

TSV Weilheim: Hoffmeyer schwimmt erstmals 1500-Meter-Strecke

Auch Moritz Hoffmeyer (Jg. 2005), der als einziger TSV-Schwimmer an allen drei Wettkampf-Tagen startete, zeigte eine überzeugende Leistung. Über 400 Meter und 200 Meter Freistil steigerte er seine Langbahn-Bestleistungen vom vergangenen Sommer deutlich – um 20 und 16 Sekunden. Über 200 Meter Lagen und 200 Meter Rücken unterbot er auch um mehrere Sekunden seine bisherigen Rekorde. Erstmals ging Hoffmeyer über die 1500 Meter Freistil an den Start – die Strecke meisterte er in 22:35,82 Minuten.

Mit deutlichen Verbesserungen über 200 Meter Rücken (um 15 Sekunden) und über 100 Meter Freistil (um sechs Sekunden) wartete Elisabeth Seitz (Jg. 2007) auf. Erstmals schwamm sie die 400 Meter Freistil (6:16,20) im 50-Meter-Becken. Gegenüber ihrer Bestzeit auf der schnelleren Kurzbahn war sie in Rosenheim um knapp drei Sekunden schneller. Zwei Langbahn-Premieren hatte die jüngste TSV-Schwimmerin, Carolina Seitz (Jg. 2009): Sie startete über 200 Meter Rücken (3:37,33) und 100 Meter Freistil (1:33,46), wo sie deutlich schneller war als auf der Kurzbahn. Alina Franz (Jg. 2002) trat erstmals seit zwei Jahren bei einem Langbahn-Wettkampf an. Mit 1:14,87 Minuten über 100 Meter Freistil bewegte sie sich im Bereich ihrer Bestzeit.

Auch das ist interessant:

Titel für Genster, Bestzeiten für Parockinger - Bei der bayerischen Meisterschaft auf der Kurzbahn hatten die Schwimmer Grund zur Freude. Für Penzberg gab‘s Medaillen, für Weilheim Bestzeiten.

Klippenspringerin Schmidbauer verspürt plötzlich ganz speziellen Druck - Beim „Red Bull Cliff Diving“ in Mostar musste sich Iris Schmidbauer mit Rang neun zufrieden geben. Die Pählerin war danach selbstkritisch, erhielt aber auch Lob von einer Springer-Legende.

Schnell unterwegs auf der Kurzbahn - Stark in Form zeigten sich die Schwimmer aus Penzberg und Weilheim bei der oberbayerischen Meisterschaft. 26 Medaillen sprangen für sie heraus.