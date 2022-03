FC Seeshaupt beweist im Duell mit Top-Team erneut Nervenstärke

Von: Paul Hopp

Am Ende entschieden zwölf Holz Differenz: Carola Waitz (rechts) vom FC Seeshaupt setzte sich in den Startpaarungen knapp gegen Monika Kopp vom BC Schretzheim durch. Beide gewannen zwei Sätze. © Ralf Ruder

Nervenstark in engen Spielen - so präsentieren sich derzeit die Sportkeglerinnen des FC Seeshaupt. Das bescherte ihnen jüngst auch einen Heimsieg gegen Schretzheim.

Seeshaupt – Nervenstärke ist ein wichtiges Kriterium beim Kegeln. Dass sie dieses Attribut besitzen, bewiesen die Zweitliga-Frauen des FC Seeshaupt nun schon zum wiederholten Male. Wie zuletzt in Weidenstetten verlief auch der Heimkampf gegen den BC Schretzheim „bis zum letzten Wurf spannend“, so eine Mitteilung. Am Ende holten erneut die Seeshaupterinnen den Sieg. Weit mehr als der 5:3-Erfolg beim Tabellenletzten war das 6:2 (3061:3051 Holz) auf heimischer Anlage eine echte Überraschung. Denn das Team aus Schretzheim war als Tabellenzweiter der 2. Bundesliga Süd angereist.

Obwohl Seeshaupt mit einer 3:1-Führung in die Schlusspaarungen ging, war die Partie noch völlig offen. Denn bei den Gesamtholz (die größere Anzahl ergibt am Ende zwei Extrapunkte) lag der FC nur recht knapp (+18) vorn. Was die Spannung steigerte: In den beiden abschließenden Duellen bewegten sich die Kontrahentinnen auf annähernd gleichem Niveau.

Im Schlusspaar macht Seeshaupt den Sieg perfekt

Seeshaupts Manuela Seitz (498 Holz/1:3 Sätze) musste sich Marion Frey (515) geschlagen geben. Dass Seitz 17 Holz einbüßte, war letztlich kein Problem, da Nadine Wieser (532/3:1) ihre Begegnung gewann und obendrein neun Holz besser war als Nicole Weitmann-Griesinger (523). Damit war der dritte Heimsieg in dieser Saison unter Dach und Fach.

In den Startpaarungen war es Carola Waitz (507/2:2), die für Seeshaupt einen Mannschaftspunkt holte. Im zweiten Satz nutzte sie eine Schwächephase von Gegnerin Monika Kopp (495) aus und nahm ihr 30 Holz ab. Kopp holte in den folgenden beiden Durchgängen auf, doch Waitz brachte zwölf Holz Vorsprung ins Ziel. Im anderen Match gab U18-Spielerin Tamara Hey (461) ihr Bundesliga-Debüt. Gegen die beste Gäste-Spielerin an diesem Tag, Sylvia Eberhard (529), war ihr kein Satzgewinn vergönnt. In die Vollen war Hey (337) absolut auf Augenhöhe mit der Gegnerin (334), im Abräumen fehlten ihr die Holzzahlen, um mithalten zu können.

In die Mittelpaarungen ging der FC mit einem Rückstand von 56 Holz. Den wandelten Petra Kräh (527/3:1) und Ramona Resch (536/3:1) in einen Vorsprung um. Kräh setzte sich im ersten Satz von ihrer Gegnerin, Christina Bischof (499), entscheidend ab. In den folgenden Durchgängen gaben jeweils nur wenige Holz den Ausschlag. Resch, am Ende Tagesbeste, trumpfte gegen Jennifer Hollet (490) im zweiten Satz mit 153 Holz auf und sorgte so für die Vorentscheidung.

