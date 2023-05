Seeshaupter Dorfmeisterschaft erlebt Revival — Besondere Wertung für Sportkegler bleibt

Von: Paul Hopp

von links: Bürgermeister Fritz Egold, Dorfmeister Pascal Schouten, Dorfmeisterin Tamara Hey, Gewinner des Stuhlfaut-Pokals, Eike Grabe, und FC-Abteilungsleiter Edgar Schouten. © SKK Seeshaupt

Ordentlich was los war bei der Wiederauflage der Seeshaupter Dorfmeisterschaft. Tamara Hey, Pascal Schouten und Eike Grabe gewannen die Titel.

Seeshaupt – Ordentlich Betrieb herrschte auf den Kegelbahnen im Seeshaupter Sportheim, als es jüngst um die Titel bei der Dorfmeisterschaft ging. Knapp 100 Teilnehmer waren angetreten, im Modus „15 Wurf in die Vollen“ die Besten zu ermitteln. Davor ging einige Jahre wegen Corona nichts.

An fünf Tagen wurden über 12 600 Wurf abgegeben. Die Pokale für die Sieger im Einzel übergab Bürgermeister Fritz Egold, der Schirmherr der Wettkämpfe, letztlich an zwei Sportkegler. Tamara Hey (98 Holz) und Pascal Schouten (102) hatten die besten Ergebnisse erzielt.

Pascal Schouten und Tamara Hey holen Dorf-Titel

Fleißig im Einsatz waren vornehmlich die Hobbykegler. 62 Männern und 25 Frauen kamen in die Wertung. Die Top-Ergebnisse auf der „Ehrenbahn“ erzielten Petra Sedlmaier (86) und Matthias Leis (96). Beide hatten jeweils ein Holz Vorsprung auf den jeweiligen größten Konkurrenten. Bei den jugendlichen Privatkeglern gewann Luca Mohr (82) mit einem Vorsprung von zwölf Holz.

Siegerehrung: Das Foto zeigt die Besten der Seeshaupter Dorfmeisterschaft, bei der knapp 100 Teilnehmer angetreten waren. Die Dorfmeister-Titel gewannen Tamara Hey (10.v.r.) und Pascal Schouten (10.v.l.). Den Stuhlfaut-Pokal nahm Eike Grabe (Mi, mit großer Trophäe) in Empfang. Als Schirmherr fungierte Bürgermeister Fritz Egold (7.v.l). © SKK Seeshaupt

„Schützen Hohenberg“ und „Dorfbühne“ siegen

Eine Besonderheit in Seeshaupt bildet das Kegeln um den Stuhlfauth-Pokal – der wird ausschließlich unter den Sportkeglern und im Modus „4 x 15 Wurf in die Vollen“ ausgespielt. Diesmal setzte sich Eike Grabe mit 369 Holz an die erste Stelle. Auf den weiteren Plätzen lagen Thomas Lackinger (365) und Thomas Wagner (364).

Einiges los war im Kampf um die Mannschaftswertungen. Sechs Frauen- und 19 Männerteams traten auf die Bahn. Den ersten Platz sicherten sich die „Schützen Hohenberg“, die in der Besetzung Josef Nutzinger, Marianne Nutzinger, Michael Loewig und Matthias Leis antraten und mit 361 Holz gewannen. Den zweiten Platz belegten die „Trachtler“ (Hans Ziegler, Michael Ziegler, Stefan Greinwald, Eike Grabe) mit 356 Holz. Auf dem Bronzerang landete der „FC Planlos“ (Egon Praßelsberger, Thomas Lackinger, Stefan Sedlmair, Petra Sedlmaier), der auf 352 Holz kam.

Bei den reinen Frauen-Teams siegte das Quartett „Dorfbühne“ (Jana Reischl, Julia Piechatzek, Monika Albrecht, Monika Bernwieser) mit 281 Holz. Das Resultat von 276 Holz bescherte den „Schützen Damen“ (Christine Andre, Iris Scheßl, Rosalie Scheßl, Manuela Seitz) den zweiten Platz. Die Equipe mit Namen „Südsee“ (Isabelle Knoll, Anjali Maetze, Linda Schardt, Mathias Schwaighofer) belegte mit 265 Holz Rang drei.

Um Sach- und Geldpreise ging es beim „Standlkegeln“ (10 Wurf in die Vollen). Den jeweiligen Hauptpreis sicherten sich Ines Sommer (62 Holz/Damen Privat), Petra Heinfling (65/Damen Sport), Matthias Leis (71/Herren Privat), Eike Grabe (72/Herren Sport).