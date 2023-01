Hochspannung beim FC Seeshaupt: Zwölf Holz fehlen zur Zweitliga-Sensation

Von: Paul Hopp

Das Zeitliga-Team des FC Seeshaupt für die Saison 2022/2023 mit (v.l.) Nicola Dreer, Petra Kräh, Manuela Seitz, Rosi Daldos, Tamara Hey, Petra Heinfling und Ramona Resch. © Privat/FC Seeshaupt

Die Sportkeglerinnen des FC Seeshaupt haben dem Tabellenzweiten DKC Waldkirch den ersten Punktverlust auf heimischer Bahn beigebracht. Zwölf Holz fehlten zur Sensation.

Seeshaupt – Spannende Spiele haben die Sportkeglerinnen des FC Seeshaupt in der laufenden Saison der 2. Bundesliga Süd schon einige erlebt. Die Duelle mit dem DKC Waldkirch toppen aber bislang alles. Im Hinkampf wurde den Seeshaupterinnen ein nur wackelnder, aber nicht fallender Kegel beim vorletzten Schub zum Verhängnis.

Und nun, im Rückkampf in Freiburg, wechselte die Führung in der Schlussphase von Wurf zu Wurf. Am Ende gab es mit einem 4:4 (3230:3242 Holz) gegen den Tabellenzweiten immerhin einen Teilerfolg. Um zwölf Holz schrammte der FC an einer Überraschung, einem Sieg, vorbei. Es war das erste Mal in der Saison für Waldkirch, dass auf der Heimbahn nicht die volle Punkteausbeute heraussprang.

Die Partie wurde über sechs Bahnen ausgetragen. Das bedeutet, dass pro Team immer drei Keglerinnen parallel im Einsatz waren. Zum Auftakt holten Ramona Resch (555 Holz/3:1 Sätze) und Petra Kräh (543/3:1) jeweils einen Mannschaftspunkt. Der Abstand zu den Konkurrentinnen, Linda Lang (546) und Alexandra Kempf (538), war jedoch nur gering. Da Lisa Resch (474/0:4) gegen Martina Höfle (519) recht deutlich verloren hatte, lag Seeshaupt 31 Holz zurück.

In der zweiten Hälfte nahm die Spannung sukzessive zu. Manuela Seitz (570/3:1) erzielte die Tagesbestleistung und nahm Andrea Martin (541) damit 29 Holz ab. Petra Heinfling (549/2:2) lieferte sich mit Kathrin Keßler (547) ein enges Match. Nach einer 2:0-Satzführung rettete Heinfling zwei Holz Vorsprung ins Ziel, der ihr den Mannschaftspunkt bescherte. Tamara Hey (539/2:2) lag im Duell mit Jana Wittmann (551) nach Ende des dritten Satzes noch mit elf Holz in Führung.

Im letzten Durchgang drehte die Waldkircherin mit 158 Holz auf, Hey konnte mit 135 Holz da nicht folgen. Das letzte Abräumen (35:59) war entscheidend dafür, dass die FC-Frauen nicht als Siegerinnen, sondern mit einem Remis von der Bahn traten. Das Ergebnis sehen die Seeshaupterinnen aber dennoch „als Punktgewinn“ an, so eine Mitteilung.

Ihre nächste Ligapartie absolvieren die Seeshaupterinnen am Sonntag, 5. Februar. Auf heimischen Bahnen (12 Uhr) geht es gegen den KC Schrezheim II, der mit 12:12 Punkten auf dem sechsten Platz steht. Der FC Seeshaupt (5:19) ist derzeit als Tabellenneunter Vorletzter.